加州帕薩迪納市2020年12月19日 /美通社/ -- 全球健康和美容電子商務領導者 iHerb 獲得 Great Place to Work® 認證。

iHerb 欣然宣佈，公司最近獲得 Great Place to Work® 認證。iHerb 將公司文化和互動參與列為首要任務之一，品牌致力不斷提升員工的人才體驗。

iHerb 總裁 Emun Zabihi 表示：「我們很高興獲得 Great Place to Work® 認證。我們非常重視員工互動參與和團隊成員建立自主的能力。隨著我們不斷發展並爭取更重要的里程碑，我對未來充滿期待。」

最近的員工調查已經反映這個目標，當中 82% 的團隊成員表示 iHerb 是一個理想的工作場所。此外，95% 的團隊成員認為工作地點安全，另有超過 93% 的團隊成員認為每個人都受到公平對待，不論其性別、性取向和/或種族。

關於 iHerb： iHerb 是美國最大的電子商務零售商之一，向全球數百萬個客戶提供 1,200 種頂級品牌的 30,000 種產品。iHerb 將貨品從獲得 GMP 認證的最新氣候控制倉庫中直接發貨到遍佈 188 個國家及地區的客戶。自 1996 年以來，iHerb 不斷創新，以最優惠的價格帶來最優質的產品，並提供最便捷的客戶體驗。https://www.iherb.com

iHerb

Related Links

iHerb.com



SOURCE iHerb