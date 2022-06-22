iHerb объявляет о значительном обновлении своей программы лояльности для миллионов клиентов по всему миру

Компания, являющаяся одним из крупнейших в США интернет-ритейлеров пищевых добавок, диетических продуктов и косметики, представляет самую выгодную в мире платформу вознаграждений

ПАСАДЕНА (Калифорния, США), 22 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания iHerb , являющаяся одним из мировых лидеров в области электронной коммерции в сфере здоровья и красоты, с гордостью представляет обновленную и расширенную программу лояльности iHerb Rewards. Компания iHerb более 25 лет увлеченно и самоотверженно работает над улучшением обслуживания клиентов и сейчас совершенствует свою инновационную программу вознаграждений Rewards, чтобы поблагодарить покупателей со всего мира за их поддержку и лояльность.

Компания iHerb предложит новым и существующим клиентам потрясающие скидки, возврат денег и образовательные ресурсы в рамках программы Rewards Credit. Функция iHerb Review & Earn предоставляет информацию и отзывы реальных покупателей о приобретенных товарах, чтобы помочь потенциальным клиентам сделать более осознанный выбор. Кроме того, эта функция позволяет покупателям получать вознаграждения за отзывы, что обеспечивает дополнительные выгоды и укрепляет доверие и лояльность к бренду. В рамках этой программы iHerb планирует обеспечить полноценное взаимодействие и выстроить прочные отношения со своими клиентами, что демонстрирует стремление компании обеспечить непревзойденное обслуживание на всех этапах совершения покупки в интернете.

Кроме того, пользователи могут делиться ссылками программы Rewards, чтобы получать вознаграждения за рекомендации и невероятные преимущества, в том числе:

Получите $10 или 10% за каждую рекомендацию

Новые клиенты: Подарите скидку в размере 10% и получите вознаграждение в кредитах в размере $10 за первый заказ пользователя, который совершил покупку по вашей рекомендации.

Подарите скидку в размере 10% и получите вознаграждение в кредитах в размере за первый заказ пользователя, который совершил покупку по вашей рекомендации.

Существующие клиенты: Получите вознаграждение в кредитах в виде комиссии в размере 10%.

Получите вознаграждение в кредитах в виде комиссии в размере 10%. Оставляйте отзывы и заработайте до $21 за каждый из них

Оставляйте отзывы о товарах, приобретенных вами в iHerb, и получайте вознаграждение в размере $1 за каждый отзыв после его утверждения. Кроме того, получайте вознаграждение в размере $0,10 за каждую положительную оценку вашего отзыва – до $20 за 200 оценок.

за каждый отзыв после его утверждения. Кроме того, получайте вознаграждение в размере за каждую положительную оценку вашего отзыва – до за 200 оценок.

Отзывы могут быть как положительными, так и отрицательными. Просто убедитесь в том, что они максимально информативны.

Заработайте до $10 за каждый ответ

Отвечайте на вопросы, заданные другими клиентами или посетителями о продуктах, которые вы приобрели, и получайте вознаграждение в размере $0,10 за каждую положительную оценку вашего ответа – до 100 оценок или $10,00 за ответ и каждый товар.

за каждую положительную оценку вашего ответа – до 100 оценок или за ответ и каждый товар.

Чем более информативными и полезными будут ваши ответы для других клиентов, тем больше положительных оценок вы получите.

«Теперь программа iHerb Rewards предлагает еще больше стимулов нашим ценным клиентам и мировому сообществу рекомендателей, будь то устные рассказы о превосходных товарах iHerb или отзывы об использовании медицинских и оздоровительных продуктов на нашем сайте. Мы постоянно стремимся предлагать только самое лучшее в сфере товаров для красоты и здоровья, и программа Rewards поддерживает эту цель, предоставляя клиентам и рекомендателям вознаграждения, которые можно использовать для оплаты покупок или даже обналичить. Мы убеждены в том, что это самая удобная для клиентов и рекомендателей программа вознаграждений, доступная для всех в мире», — заявил вице-президент по маркетингу роста Нил Фолгейт (Neil Folgate).

В 2021 году компания iHerb выдала вознаграждения на сумму более 50 млн долларов, денежные вознаграждения составили более 20 млн долларов, а лучший участник программы заработал в общей сложности более 870 000 долларов. Клиенты могут создать учетную запись , войти в систему для обмена ссылками с рекомендациями и начать зарабатывать. Более подробная информация представлена на странице программы лояльности iHerb Rewards

О компании iHerb: Компания iHerb – крупнейший в мире интернет-ритейлер в категории «Витамины, минералы, БАД». Компания стремится расширить свое присутствие в других сферах рынка товаров для здорового образа жизни. Пользуясь доверием миллионов людей в более чем 185 странах, iHerb предлагает тщательно подобранный ассортимент фирменных и инновационных продуктов сторонних поставщиков, а также собственного производства по самым выгодным ценам. Для данной продукции доступен выбор различных вариантов доставки. https://www.iherb.com

Контакты для прессы: [email protected]

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