iHerb открывает шестой распределительный центр в Гонконге

ПАСАДЕНА (шт. Калифорния), 20 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания iHerb с радостью объявляет об открытии своего шестого центра обработки и исполнения заказов. Это уже второй зарубежный распределительный центр компании, который будет располагаться в Гонконге и обслуживать Китай, Гонконг, Японию, Малайзию, Сингапур и Таиланд. Этот распределительный центр будет обрабатывать до 6000 популярнейших продуктов iHerb, повышая скорость доставки покупателям понравившихся им товаров с возможностью их получения уже на следующий день при размещении заказа до 13:00 по гонконгскому времени.

Гонконгский распределительный центр создан совместно с компанией DB Schenker, отвечающей за предоставление полного спектра услуг по управлению складами. Предполагается, что распределительный центр, оснащенный самой современной робототехнической системой AGV, повышающей эффективность операций по сборке заказов, будет обрабатывать до 20 тысяч заказов в день.

«Мы очень довольны эффективностью и опытом работы компании DB Schenker, проявленными на этапах разработки, реализации и ввода в действие этого нового партнерства, — заявила исполнительный директор компании iHerb Global Logistics Майрии Чан (Miriee Chang). — Этот новый операционный объект позволит нам быстрее обслуживать своих клиентов в Азии с точностью на уровне мировых стандартов и существенно повысить качество обслуживания».

Все центры обработки и исполнения заказов компании iHerb соответствуют высочайшим стандартам чистоты и имеют сертификат GMP (надлежащая производственная практика). Кроме того, в них поддерживается среда с управляемым микроклиматом (при температуре 23-24 градуса Цельсия), а также имеются большие камерные холодильники с возможностью входа внутрь для хранения таких продуктов, как например, содержащих ацидофильные лактобактерии и требующих температурного контроля.

Информация о компании iHerb: iHerb — один из крупнейших в США розничных интернет-магазинов, предлагающий 30 тысяч наименований продукции от 1200 ведущих брендов миллионам клиентов по всему миру. Компания iHerb поставляет продукцию непосредственно со складов с контролируемым микроклиматом, сертифицированных согласно требованиям GMP и оборудованных по последнему слову техники, покупателям в 188 странах и регионах. С 1996 года компания iHerb непрерывно внедряет передовые методы доставки продукции высочайшего качества по максимально выгодным ценам при высочайшем уровне удобства для своих клиентов. https://www.iherb.com

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