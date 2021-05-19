iHerb отмечает успех своих приложений акцией с 20% скидкой

Это приложение, впервые разработанное в ответ на потребности покупателей по всему миру в более удобных возможностях для совершения покупок, было запущено в 2013 году. Простое в использовании приложение iHerb стало для клиентов предпочтительным средством осуществления покупок, облегчив для них поиск всего, что им нужно, из любого места. Оно неизменно получает высокие оценки и отзывы, имея на данный момент более 67 тысяч оценок и 4,7 звезды по отзывам пользователей устройств iOS и более 166 тысяч оценок и 4,8 звезды по отзывам пользователей устройств Android.

«Наши клиенты продолжают активно использовать предлагаемые нами мобильные приложения. В 2020 году число мобильных устройств с установленными приложениями iHerb увеличилось на 63% даже в период домашней самоизоляции по всему миру. Этот значительный рост свидетельствует о позитивной реакции клиентов на усовершенствования, внесенные в наше приложение. Мы облегчаем поиск и нахождение нужной продукции и подлинных отзывов покупателей, а также приобретение товаров с использованием нового упрощенного процесса оформления заказов в нашем приложении. Вместе с тем мы непрерывно вкладываем средства в повышение общей скорости работы приложений, их локализацию и обеспечение более персонализированного обслуживания покупателей по всему миру», — сообщил главный инженер компании iHerb БТ Битарафан (BT Bitarafan).

В последнее время коллектив компании iHerb усердно работает над модернизацией пользовательского интерфейса путем доработки процесса поиска и нахождения товаров, а также формирования покупательской корзины и оформления заказов. В настоящее время, благодаря улучшениям в плане производительности, отказоустойчивость приложения составляет 99%. Компания iHerb, обслуживающая клиентов в 150 странах, улучшила возможности доставки и локализации платежей, подключив к своей системе курьерские службы Global Air Locker и Pony Express для доставки товаров в России, а также упростив процесс обработки транзакций через Alipay и Apple Pay. Система уведомлений была дополнена такими функциями, как напоминания о пополнении и уведомления о появлении запрашиваемых товаров в ассортименте.

Загрузить приложение iHerb для iOS можно здесь.

Загрузить приложение iHerb для Android можно здесь.

Информация о компании iHerb: iHerb — один из крупнейших в США розничных интернет-магазинов, предлагающий 30 тысяч наименований продукции от 1200 ведущих брендов миллионам клиентов по всему миру. iHerb поставляет продукцию непосредственно со складов с контролируемым микроклиматом, сертифицированных согласно требованиям GMP и оборудованных по последнему слову техники, покупателям в 188 странах и регионах. С 1996 года iHerb непрерывно внедряет передовые методы доставки продукции высочайшего качества по максимально выгодным ценам при высочайшем уровне удобства для своих клиентов. https://www.iherb.com

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=bq3nvcb7wTc

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