IIIF150 Air1 Ultra -- лучший защищенный телефон года?...

ГОНКОНГ, 7 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В ноябре этого года IIIF150 выпускает в продажу Air1 Ultra — новый продукт в серии Air1 — более тонкий, легкий и мощный телефон. Он следует по стопам выпущенного в июне смартфона Air1 Pro с его уникальной кленовой цветовой гаммой, переворачивая привычное представление о защищенных телефонах. Особенного внимания заслуживает сверхтонкий дизайн, благодаря которому телефон отличается стильностью и изяществом.

Ультратонкий

IIIF150 Air1 Ultra-Will It Be The Best Rugged Phone In 2022

Модель Air1 Ultra, как и другие устройства серии Air1, снабжена тонким и легким корпусом, обеспечивающим защитные свойства защищенного телефона и достаточную мощность аккумулятора при потрясающей толщине всего в 9,55 мм. Это самый тонкий на сегодняшний день в мире защищенный телефон.

Сверхмощный

Компания MediaTek представила свой новейший мобильный процессор Helio G99. Он основан на 6-нанометровой архитектуре и имеет 2 ядра ARM Cortex-A76 с максимальной частотой до 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. На сегодняшний день это самый мощный процессор MediaTek с поддержкой 4G. Несмотря на то, что чипсет G99 предназначен только для сетей 4G/LTE, компания MediaTek утверждает, что он позволит создавать наиболее высокопроизводительные новые телефоны с подобными характеристиками соединения.

Infinix представила первый телефон с Helio G99, а IIIF150 выпустила первый защищенный телефон с Helio G99 — Air1 Ultra.

Сверхчеткое изображение

Телефон Air1 Ultra оснащен экраном FHD+ на 120 Гц диагональю 6,8", который является первым в мире экраном с частотой обновления 120 Гц на защищенных телефонах. Плотность пикселей превышает 460 ppi, что обеспечивает более ясное и четкое изображение. Вы можете четко видеть даже при солнечном свете.

Камера на все случаи

Телефон Air1 Ultra оснащен тройной камерой Sony (64-мегапиксельная основная камера, 32-мегапиксельная передняя камера и 20-мегапиксельная камера ночного видения), которая позволяет вести съемку и запись в течение всего дня.

Сверхстильный

Стильный кленовый цвет Air1 Pro произвел на пользователей большое впечатление, так что IIIF150 продолжила работать над своей цветовой гаммой.

На этот раз телефон Air1 Ultra представлен в трех новых цветовых вариантах — Obsidian Black (черный), Frost White (белый) и Epic Purple (фиолетовый) — и отличается потрясающей новой обработкой поверхности.

Большое впечатление также произвели световые индикаторы Air1 Pro. Модель Air1 Ultra оснащена 4 индикаторами, которые могут настраиваться пользователем. Кроме того, был добавлен индикатор ритма, мигающий в ритм музыки.

Дополнительные технические характеристики

Инфракрасный термометр: измеряет температуру человеческого тела, объекта или окружающей среды.

измеряет температуру человеческого тела, объекта или окружающей среды. Android 12 и IP68/IP69K/STD-810H

Быстрая зарядка мощностью 33 Вт + аккумулятор емкостью 5000 мА·ч

Модель: IIIF150 Air1 Ultra

Официальный веб-сайт: www.iiif150.com

Официальный магазин AliExpress: https://iiif150.aliexpress.com/store/912639229

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1937455/IIIF150_Air1_Ultra_Will_It_Be_The_Best_Rugged_Phone_In.jpg

SOURCE IIIF150