İlk İyimser Toparlanmanın Yaratıcısı Fuel Labs, "Rollup OS "yi Tanıttı: Ethereum Rollup'ları için Özel Olarak Tasarlanmış İşletim Sistemi

LİZBON, Portekiz, 22 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- İlk iyimser rollup Fuel V1'in yaratıcısı Fuel Labs, bugün Ethereum rollup'larının tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış eksiksiz bir işletim sistemi olan "Rollup OS" ye evrimini duyurdu. Mevcut rollup mimarilerindeki kritik sınırlamaların üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanan bu stratejik değişim, Fuel Labs'in Ethereum ekosistemindeki vizyoner konumunu güçlendirirken, 2024'ün 3. çeyreğinde ana ağ lansmanının da önünü açıyor.

Katman-1 (L1) blok zincirleri veya genel amaçlı hesaplama sistemleri için tasarlanmış mevcut sanal makinelerin (VM) aksine Fuel, Ethereum toplamaları için yeni yeteneklerin kilidini açacak, ilk amaca yönelik VM'yi sunuyor.

Fuel'in benzersiz mimarisi, geleneksel modülerlik ve hatta veri kullanılabilirliği paradigmasının ötesinde blok zinciri ölçeklenebilirliğindeki temel zorlukları ele alır - paralelleştirme, durum minimizasyonu, sorunsuz birlikte çalışabilirlik ve VM özelleştirilebilirliği yoluyla daha yüksek verim sağlar.

"Rollup'lar olgunlaştıkça, benzersiz gereksinimleri için optimize edilmiş bir işletim ortamının tartışılmaz bir sonraki adım olduğu açıktır. Yakıt bu evrimin bir parçasıdır: 'Rollup OS' kritik darboğazları çözerek hem rollup teknolojisini hem de Ethereum ekosistemini geleceğe hazırlıyor," diyor Fuel Labs CEO'su ve Kurucu Ortağı Nick Dodson.

Ethereum'un Ölçekleme Darboğazını Ele Almak

Ethereum'un baskın akıllı sözleşme platformu olarak saltanatı yadsınamaz, ancak geleceğe hazır olması ve geliştirici çekiciliği, EVM'nin Ethereum rollup'larının gelecekteki gereksinimlerini çözme yeteneğine bağlıdır. Yuvarlamalar ve modüler altyapı arttıkça, genel hesaplama için üretilen mevcut teknolojiler veya monolitik L1 sistemleri, bu yuvarlama merkezli gerçekliğin gelişen taleplerini karşılamakta başarısız oluyor. Bu durum, geliştiricileri tasarımdan ödün vermeye zorlayarak inovasyonu, benimsenmeyi ve nihayetinde Ethereum'un küresel olarak merkezi olmayan bir ağa yönelik uzun vadeli vizyonunu sınırlamaktadır.

Yakıt Avantajı: Rollup Dönemi için Yeni Bir İşletim Sistemi

Fuel, en son yenilikleri ve toplama geliştirmedeki zengin geçmişinden öğrendiklerini birleştirerek Ethereum toplamalarına benzeri görülmemiş bir güç getiriyor:

Modülerliğin Ötesinde Ölçeklenebilirliği Artırmak için Paralelleştirme: FuelVM 'de paralel işlem yürütme, Ethereum'un merkezsizliğini ve güvenliğini korurken Fuel destekli rollup'ların yüksek performanslı bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Blok zinciri ağları giderek daha fazla modüler olacak şekilde tasarlandığından - yürütme, fikir birliği, işlem kesinliği ve veri kullanılabilirliğini ayrı katmanlara ayırarak - optimize edilmiş performans, yeni nesil ölçeklenebilirlik avantajları sunmak için paralelleştirmeye dayanır.

'de paralel işlem yürütme, Ethereum'un merkezsizliğini ve güvenliğini korurken Fuel destekli rollup'ların yüksek performanslı bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Blok zinciri ağları giderek daha fazla modüler olacak şekilde tasarlandığından - yürütme, fikir birliği, işlem kesinliği ve veri kullanılabilirliğini ayrı katmanlara ayırarak - optimize edilmiş performans, yeni nesil ölçeklenebilirlik avantajları sunmak için paralelleştirmeye dayanır. Sürdürülebilir Büyüme için Devlet Şişkinliği ile Mücadele: Fuel'in gelişmiş UTXO modeli , benzersiz durum minimizasyon teknikleriyle birleştiğinde , uygun zincir doğrulaması ve durum geçişlerini sağlamak için bir blok zinciri ağındaki düğümler tarafından tamamen depolanması ve yönetilmesi gereken sürekli artan veri birikimine atıfta bulunarak durum şişkinliğiyle mücadele eder. Bu, Fuel-powered rollup'ların ödün vermeden ölçeklenmesine, Ethereum düzeyinde güvenliği miras almasına ve aynı zamanda en düşük düğüm işlemi genel giderlerini korumasına olanak tanır. Bu, doğrulayıcılar için işlem gereksinimlerinin önemli ölçüde azalması anlamına gelir ve böylece uzun vadeli ademi merkeziyetçilik sağlanır.

Fuel'in , , uygun zincir doğrulaması ve durum geçişlerini sağlamak için bir blok zinciri ağındaki düğümler tarafından tamamen depolanması ve yönetilmesi gereken sürekli artan veri birikimine atıfta bulunarak durum şişkinliğiyle mücadele eder. Bu, Fuel-powered rollup'ların ödün vermeden ölçeklenmesine, Ethereum düzeyinde güvenliği miras almasına ve aynı zamanda en düşük düğüm işlemi genel giderlerini korumasına olanak tanır. Bu, doğrulayıcılar için işlem gereksinimlerinin önemli ölçüde azalması anlamına gelir ve böylece uzun vadeli ademi merkeziyetçilik sağlanır. Kusursuz Birlikte Çalışabilirlik için İç Gözlem: Çapraz zincir parçalanması genel verimliliği azaltır. İç gözlem gibi özellikler zincirler arası iletişimi düzene sokarak geliştiricilerin ve kullanıcıların Ethereum üzerinde tamamen bağlantılı, çoklu toplama ekosisteminde güvenle gezinmelerini sağlar.

Çapraz zincir parçalanması genel verimliliği azaltır. gibi özellikler zincirler arası iletişimi düzene sokarak geliştiricilerin ve kullanıcıların Ethereum üzerinde tamamen bağlantılı, çoklu toplama ekosisteminde güvenle gezinmelerini sağlar. Varlık Odaklı Güvenlik Öncelikli Tasarım: FuelVM , ERC20'nin sınırsız onayları gibi sezgisel olmayan özellikleri kaldırır ve yerel NFT köprüleme ve çok daha fazlası gibi kullanım durumları için birden fazla yerel varlık sunar. Yerel hesap soyutlaması ve çoklu imza şemalarına yönelik destek, kullanıcının ve cüzdanın web3'e zahmetsizce dahil edilmesinin kapılarını açarak genel kabulü hızlandırır.

, ERC20'nin sınırsız onayları gibi sezgisel olmayan özellikleri kaldırır ve yerel NFT köprüleme ve çok daha fazlası gibi kullanım durumları için birden fazla yerel varlık sunar. Yerel hesap soyutlaması ve çoklu imza şemalarına yönelik destek, kullanıcının ve cüzdanın web3'e zahmetsizce dahil edilmesinin kapılarını açarak genel kabulü hızlandırır. Geliştirici Güçlendirme: FuelVM: Rollup OS'nin kalbi olan FuelVM, geliştiricilere maksimum esneklik ve güç sağlayarak kısıtlı eski mimarilerle mümkün olmayan yeniliklerin kilidini açar. Sway: Güvenli ancak geliştirici dostu blockchain programlama için Rust ve Solidity'nin özelliklerini birleştiren, blockchain'ler için tasarlanmış, alana özgü bir dil. Forc: Yakıt destekli zincirlerde dApp geliştirme ve dağıtımını basitleştiren ve hızlandıran güçlü araçlardan oluşan bir paket.

Son Derece Özelleştirilebilir: Rollup OS, gelişmiş merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri ve web3 oyunları gibi yüksek hesaplama yükü gerektiren kullanım durumlarını desteklemek için özel olarak tasarlanmış yenilikçi merkezi olmayan uygulama (dApp) oluşturmada yeni bir yaratıcılık dalgasının kilidini açıyor.

Rollup OS, gelişmiş merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri ve web3 oyunları gibi yüksek hesaplama yükü gerektiren kullanım durumlarını desteklemek için özel olarak tasarlanmış yenilikçi merkezi olmayan uygulama (dApp) oluşturmada yeni bir yaratıcılık dalgasının kilidini açıyor. Açık Kaynaklı Güvenlik ve İşbirliği: Fuel, Ethereum'un güvenliğine temel olarak öncelik verirken, açık kaynak ethosuyla rekabet yerine işbirliğini savunuyor.

Fuel, Ethereum'un geleceğini beslemek için uygulamayı yeniden şekillendirmeyi ve daha önce hiç görülmemiş web3 kullanım durumlarını büyük ölçekte ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için geliştiriciler Fuel'in teknik belgelerini şu adreste ziyaret edebilir https://docs.fuel.network. Ayrıca Fuel's Discord https://discord.com/invite/fuelnetwork üzerinden de destek alınabilir.

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Fuel Labs CEO'su ve Kurucu Ortağı Nick Dodson röportaj için hazır.

Fuel Hakkında

Fuel, Ethereum toplamaları için özel olarak tasarlanmış bir işletim sistemidir. Fuel, Ethereum Ekosistemine yeni yetenekler kazandırırken merkeziyetsizliği de korumayı amaçlamaktadır. Yakıt toparlamaları paralelleştirme, durum minimize edilmiş yürütme ve birlikte çalışabilirliğin yanı sıra yerel hesap soyutlama ve tüm ağların cüzdanları için desteğe sahip olacaktır.

Fuel, Ethereum için eksiksiz bir Toplama İşletim Sistemi oluşturmak üzere amaca yönelik olarak geliştirilmiş FuelVM, yüksek düzeyde optimize edilmiş Rust tabanlı blok zinciri programlama dili Sway, tam entegre bir araç zinciri Forc ve çeşitli hizmetleri bir araya getirmektedir. Fuel'in benzersiz mimarisi, geliştiricilerin Ethereum ekosisteminde daha önce hiç görülmemiş deneyimler oluşturmasına olanak tanıyacak.

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