IMOU, IFA 2023'te Geliştirdiği En Son Ürün ve Teknolojileri Gözler Önüne Seriyor

Yeni bir "Yolculuk" konseptini daha akıllı ev güvenliği ile buluşturuyor ve son teknoloji ev güvenlik ürünlerini sergiliyoruz.

BERLİN, 1 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, 2023'te de Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarı IFA'da yerini alıyor. IFA 2023, 1 Eylül'de Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşecek ve IMOU, en güncel yenilikçi ev güvenlik ürünlerini Salon 22, Stand 106'da sergiliyor.

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Önde gelen akıllı IoT çözümü ve hizmet sağlayıcısı olan IMOU, IFA 2023'te yeni "Akıllı ve Güvenli; Bulut Destekli ve Kapsamlı" sloganını duyuruyor ve 4K UHD Serisi, IMOU Sense™ Serisi, Yenilikçi Kamera ve Bataryalı Kamera Serisi ve diğer yenilikçi ürün ve hizmetleri de dahil olmak üzere dört IPC series ile ev güvenlik alanındaki iddiasını kanıtlıyor.

Ziyaretçilere daha akıllı bir ev deneyimi sunmak için IMOU, IFA'daki sergi alanında birden fazla bölüm kuracak ve onları yepyeni IMOU Home güvenlik evreninde bir "Yolculuğa" çıkarıyor. Bu evrende, IMOU'nun evleri ve küçük-orta ölçekli işletme sahiplerinin alanlarını daha akıllı ve daha güvenli hale getirme çabaları gözler önüne seriliyor.

Akıllı ve Güvenli

IMOU, güvenlik konusunda 10 yıllık uzmanlığa sahiptir ve dünya çapında üretim için 3 adet sanayi bölgesi kurmuştur. IFA 2023'te IMOU, nihayet tüm sektör için "akıllı ve güvenli" kavramlarını yeniden tanımlama arzusunu ve yeteneğini gösterme şansına sahip oluyor.

IMOU, fuardaki standının merkezinde IMOU 4 K UHD Serisi, IMOU SENSE™ Serisi, Yenilikçi Kamera Serisi ve Bataryalı Kamera Serisinden oluşan dört yenilikçi IPC serisini sergiliyor.

4K UHD serisinin üç silahşörü Rex 3D 4K, Knight 4K ve Cruiser 2 4K, belirli iç mekan/dış mekan gözetim senaryoları için tasarlanmış farklı özelliklere sahip 4K güvenlik kameralarıdır. Bullet 3, Versa 2, Cruiser 2C, IMOU Sense™ Serisinin üç üyesi de, IMOU Sense™ tarafından desteklenen ve geleneksel çip üreticileri algoritmalarına kıyasla %99 ila %50 daha başarılı algılama oranına sahip olan Yapay Zeka İnsan ve Araç Algılama/Evcil Hayvan Algılama özelliklerine sahiptir. Ek olarak, kendi geliştirdiği Yapay Zeka İnsan ve Araç Algılama Algoritması matrisi eksiklik oranlarını % 35 ila %50 azaltabilir.

Kendi geliştirdiği IMOU Sense™ serisine ve piyasadaki en yüksek çözünürlüğe sahip 4K UHD serisine ek olarak IMOU, Yenilikçi Kamera ve Bataryalı Kamera serisini de ortaya koyuyor. IMOU, E26/E27 bağlantı noktaları ile kolay kurulumu destekleyen geliştirilmiş Bulb Kamera, iki farklı gözetim açısını kolayca kapsayabilen iki yerleşik lensli yenilikçi iç mekan güvenlik kameraları "Cruiser Dual" ve "Ranger Dual", Wi-Fi olmadan 4G bağlantısını destekleyen "Cruiser 4G" ve panoramik yatay-dikey hareketi destekleyen ve dahili akıllı bilgi ekranına sahip Rex VT ürünlerini içeren yenilikçi kamera serilerisi ile ziyaretçilerini karşılıyor.

IMOU ayrıca Akıllı & Güvenli konseptine Imou Robot Süpürge ve Imou Akıllı Kilitleri de dahil ediyor.IMOU Robot ailesinin yıldızı olan RV2 modeli, piyasada otomatik toz boşaltma istasyonu ile en gelişmiş robot süpürge/paspastır. RV2, kullanıcıların bir akıllı robot süpürge satın almak istediklerinde en çok tercih ettikleri ürünlerden biridir. IMOU Robot ailesi IMOU'nun ne kadar "Akıllı" olduğunu gösterirken, her ikisi de 3 MP kamera ve 150° geniş açılı lenslere sahip olan Akıllı Kilit - Rock 1 ve DB60 Akıllı Kapı Zili, IMOU'nun "Akıllı" konseptindeki iddiasını pekiştiriyor ve ev güvenlik çözümlerine daha özel ayrıntılar ekliyor.

Bulut Destekli ve Kapsamlı

"Akıllı ve güvenli" bir evren oluşturduktan sonra IMOU, bireyler ve küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri için gelişmiş bulut hizmetini ve kapsamlı teknolojileri kolayca erişilebilir hale getiriyor. Dünya çapında 40 milyon kayıtlı kullanıcı ve 80 milyon erişimli cihazla IMOU Cloud, birçok güvenlik sertifikası ile oluşturulmuştur ve mümkün olduğunca çok kişiye hizmet ve cihaz sunmaya adanmıştır.

IFA 2023'te IMOU, AC1200 ve AX3000 gibi ek iyileştirmelerle geliştirilmiş yönlendiricilerin yanı sıra tam gigabit ağ bağlantı noktalarını destekleyen 5 ve 8 bağlantı noktasına sahip Gigabit Switchler sergiliyor. Ayrıca IMOU, geliştirilmiş sensörler ve dedektörler, akıllı alarm merkezleri, akıllı prizler, akıllı ampuller ve Matter protokolünün akıllı priz ve akıllı ampul B5 ile desteklendiği IR uzaktan kumandalar gibi gelişmiş iyileştirmelerle göz alıcı, en güncel IoT ürün tasarımlarından oluşan bir koleksiyon sunuyor. Tüm bu göz alıcı tasarımlar, kullanıcıların daha iyi bir akıllı yaşamın tadını çıkarmalarını sağlıyor.

IMOU, standında kendi geliştirdiği en son AI ve bulut teknolojilerini sergilemenin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahiplerine danışmanlık ve onlar için donanım, yazılım, bulut malları ve hizmetleri kişiselleştirmek için yarı kapalı bir bölüm bulunduruyor. IMOU, işletmeler için çeşitli senaryoları kapsayan güvenlik ve kontrol çözümleri üretmekle ünlüdür.

Teknolojinin ve güzelliğin iç içe geçerek akıllı teknolojinin görsel olarak çekici bir şekilde sunulabileceğine inanan önde gelen bir akıllı IoT çözümleri ve hizmet sağlayıcısı olan IMOU, teknoloji, güzellik ve belirli senaryoların ve hedeflenen kullanıcıların ihtiyaçlarını entegre etme konusunda alanında büyük bir adım atıyor. IFA 2023'teki IMOU standı, IMOU'nun gelişmelerini ve ürünlerini evler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu izleme sistemleri ile gözler önüne serdiği yer olacak. IMOU'nun tüm kullanıcıları şu anda daha akıllı ve daha güvenli bir dünyaya yolculuk yapıyor.

IMOU Hakkında

Önde gelen bir Akıllı IoT çözümü ve hizmet sağlayıcısı olan IMOU, ileri teknoloji ve akıllı ürünler aracılığıyla bütün kullanıcılar ve aileleri için daha kolay, daha akıllı ve daha güvenli bir yaşam tarzı yaratmaya kendini adamıştır.

Temel Yapay Zeka teknolojisine ve bulut teknolojisine dayalı dört ana ürün sistemi (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights ve IMOU Link) ile IMOU, farklı kullanım senaryolarına göre çeşitlendirilmiş çözümler sunarak akıllı ürün kullanıcıları için daha rahat ve verimli bir deneyim sunar.

IMOU ürünleri 100'den fazla ülkeye ulaşıyor ve dünya genelinde 30 milyondan fazla kullanıcı IMOU'nun getirdiği güvenlik ve kolaylığın keyfini çıkarıyor. www.imoulife.com adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199765/1.jpg

SOURCE IMOU