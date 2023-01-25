Inclusive Communication Services 攜手 Skillr 應用程式（iOS 版）- Language Experts At Your Fingertips™ 即時視像聊天應用程式

紐約2023年1月25日 /美通社/ -- Skillr 是一款 iOS 版應用程式，適用於與專業和業餘語言專家，以及其他廣泛領域的專家進行每分鐘可負擔的即時視像聊天。其今天宣佈與 Inclusive Communication Service (ICS) 的 Tyler Herron 和 Shelby Edwards 簽訂一系列語言課程和口譯員合作協議，其是知名企業家、聽力與視力障礙和英語能力有限 (LEP) 人士的宣導者。

ICS 近十年為美國東北地區的聾人、聾盲人、盲人、低視力、晚期耳聾、聽力障礙和英語能力有限 (LEP) 人士提供專業且可負擔的手語和口語口譯、翻譯和服務。

現在，ICS 正在使用 Skillr 來幫助世界各地的消費者。

根據新的非獨有的 Skillr 渠道合作協議，ICS 語言專業人士將利用 Skillr 應用程式為世界各地的消費者提供俄語、普通話、西班牙語和法語的即時一對一視像聊天專業口譯服務，並計劃即將推出美國手語 (ASL) 服務。

ICS 還加入 Skillr 引流推薦計劃，包括現金引流推薦費以及 ICS 介紹給 Skillr 的消費者的長期營業收入特許權使用費。

Edwards 表示：「我們很高興成為 Skillr 社群一員，因它為我們提供與新舊客戶實時互動的新渠道。透過 Skillr 應用程式，我們幫助消費者體驗和使用即時點播的視像聊天專業語言翻譯。」

Skillr 行政總裁 Shapiro 表示：「我們很高興 Skillr 應用程式（iOS 版）可以成為 Inclusive Language Services 的合作夥伴，成為支援和獲取新視像聊天客戶之處。我很高興歡迎 Tyler、Shelby 和 ICS 團隊加入由投資者、合作夥伴、顧問和我們成千上萬 Skillr 專家組成的 Skillr 大家庭。」

關於 Inclusive Communication Services

Inclusive Communication Services (ICS) 由兩位專業手語翻譯員 Shelby 和 Tyler 共同創立，他們在為美國各地的聾人、聾盲人及聽力障礙社群提供服務方面擁有超過 14 年的綜合經驗。他們的使命是透過為聾人和聽力障礙者提供優質手語翻譯和轉錄服務的可負擔資源，以改善我們所服務社區的包容性。ICS 提供手語翻譯、轉錄字幕、聾盲觸覺翻譯和 ADA 諮詢服務。 ICS 宣傳影片連結

Skillr 應用程式 Skillr 應用程式（iOS 版）有現場 Skill 人員可以根據您的日程安排和就感興趣的主題進行視像聊天。Skillr 人員的專業知識範圍從教育到個人和專業，現在有了 Skillr 應用程式，您的家課輔導、面試指導和 ICS 專業口譯員都可以隨時以可負擔的每分鐘計費獲得。

Skillr 引流推薦計劃 Skillr 提供影響者、消費者和 Skillr 專業人士等（包括 Inclusive Communication Services、其他渠道合作夥伴、慈善機構、宗教組織和教育機構）引流推薦計劃，可以透過引流推薦新用戶使用 Skillr 應用程式開始賺取現金。新參與者會收到和分發引流推薦代碼，以便與精選 Skillr 人員進行完全免費的 Skillr 介紹會話。

關於 Skillr

Skillr, Inc. 於 2020 年在曼哈頓成立，由風險投資家和私募股權基金經理 Cassel Shapiro 領導的連續創業團隊經營，是一家軟件解決方案開發商，旨在解決教育技術和數碼零工經濟行業的商業和社會機會。

立即下載 Skillr 應用程式（iOS 版）：Skillr 應用程式安裝連結

Skillr

SOURCE Skillr