Indivumed расширяет деятельность по разработке лекарств с созданием СП Ix Therapeutics

Это совместное предприятие с компанией Xlife Sciences позволит осуществлять программы разработки лекарственных средств для специализированных онкологических учреждений

ГАМБУРГ (Германия), 18 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Indivumed GmbH (далее "Indivumed") сегодня объявила о создании совместного предприятия Ix Therapeutics GmbH (далее "Ix Therapeutics") с компанией Xlife Sciences AG (далее "Xlife Sciences"), что знаменует расширение деятельности Indivumed в сфере целевых исследований и разработки лекарственных препаратов для лечения рака на ранних стадиях. Это сотрудничество открывает совершенно новые возможности для лечения онкологических заболеваний. Сначала компания Ix Therapeutics будет сотрудничать с компанией Veraxa Biotech AG (далее "Veraxa") в плане использования ее технологии с целью ускоренной разработки лекарственных средств на основе функциональных терапевтических антител, первоначально ориентированных на лечение рака толстой кишки и легких.

«Наша уникальная база данных IndivuType для мультиомического анализа в сочетании с усовершенствованной платформой анализа данных на основе искусственного интеллекта способна выявлять и подтверждать мночисленные мишени новых типов, одновременно объединяя их в комплексный биологический и клинический контекст. Эта уникальная возможность существенно повышает вероятность успеха на клинической стадии разработки лекарственных средств, — сообщил основатель и глава компании Indivumed проф. Хартмут Юль (Hartmut Juhl). — Теперь, благодаря сотрудничеству с компанией Xlife Sciences и использованию уникальных услуг компании Veraxa, мы можем финансировать разработку лекарственных средств на основе терапевтических антител для лечения колоректального рака и рака легких, что является следующим важнейшим шагом в реализации нашей стратегической цели, заключающейся в индивидуализации диагностики и лечения онкологических заболеваний и предоставления пациентам по-настоящему персонализированных медицинских услуг».

IndivuType — единственная во всем мире онкологическая база данных для мультиомического анализа, объединяющая всесторонние клинические данные тысяч пациентов с данными полногеномного секвенирования, транскриптомики, протеомики и фосфопротеомики, получаемые в идентичных и высокостандартизированных условиях от каждого пациента. Создание собственной платформы расширенного анализа данных на основе искусственного интеллекта позволило сформировать обширные знания о типологических группах пациентов и даже отдельных пациентах с онкологическими заболеваниями, обеспечивающие возможности для уникальной и углубленной аналитики в области онкобиологии.

Благодаря этому совместному предприятию компания Indivumed значительно расширяет свои возможности. Ix Therapeutics является очередным эволюционным шагом в истории компании, связанной с разработкой лекарственных препаратов и простирающейся от высококачественных продуктов из расширенного биобанка и лабораторных услуг с использованием системы IndivuServ до широчайшей онкологической базы данных для мультиомического анализа, предлагая в настоящее время исследовательские услуги поиска и знания применительно к поиску мишеней и биомаркеров с использованием базы данных IndivuType.

«Мы восхищаемся базой данных IndivuType, предлагаемой компанией Indivumed, и ее способность к обнаружению мишеней, — заявил глава компании XLife Sciences Оливер Р. Бауман (Oliver R. Baumann). — Сочетание исследовательских возможностей компании Indivumed и технологии разработки лекарственных средств на основе антител от компании Veraxa позволит за короткое время создать новые терапевтические средства для борьбы с раком, и мы гордимся своим участием в этом революционном достижении».

Компания Indivumed разработает несколько принципиально новых мишеней, которые будут использоваться исключительно в целях разработки компанией Ix Therapeutics функциональных терапевтических антител на основе микрофлюидной капельной технологии фирмы Veraxa.

Информация о компании Indivumed

Indivumed — транснациональная корпорация, возглавляемая врачом и специализирующаяся на разработке средств для лечения онкологических заболеваний. Наша платформа обеспечивает возможности для формирования нового поколения прецизионной онкологии с помощью нашей собственной онкологической базы данных для мультиомического анализа и персонализированной аналитики на основе нашей глобальной сети дочерних клиник с биологическими образцами высочайшего качества. Используя возможности своей уникальной платформы, мы предлагаем специализированные продукты и услуги, обеспечивающие помощь нашим клиентам в обнаружении биомаркеров и мишеней, разработке лекарственных препаратов, проведении клинических испытаний, лечении по индивидуальным планам и пр. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.indivumed.com.

Информация о компании Xlife Sciences AG

Xlife Sciences AG — швейцарская компания, специализирующаяся на инвестировании в перспективные технологии в медико-биологической отрасли. Xlife Sciences AG выстраивает мост между исследованиями и разработками и рынками медицинского обслуживания, обеспечивая поддержку исследователей и предпринимателей в позиционировании, структурировании, разработке и реализации их концепций. Совместно с промышленными партнерами или университетами компания Xlife Sciences AG осуществляет руководство проектами на этапе подтверждения обоснованности концепций после раскрытия сущности изобретений или начала их реализации. Впоследствии она специализируется на продаже прав на использование разработок и технологий или самой компании-разработчика, зачастую в сочетании со стратегическим партнерством. Компания Xlife Sciences AG предлагает своим инвесторам прямой доступ к дальнейшим разработкам инновационных и перспективных технологий на самом раннем этапе. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.xlifesciences.ch

Контакты для прессы:

Patrick Renegar (Патрик Ренегар)

Тел.: 703-519-1600, доб. 104

[email protected]

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