Indusface lance SwyftComply AI et ouvre une nouvelle ère de la sécurité des applications grâce à la correction autonome des vulnérabilités

Alors que l'IA permet de passer de plusieurs semaines à quelques minutes pour la détection des vulnérabilités, SwyftComply AI permet aux entreprises de protéger leurs applications tout aussi rapidement grâce à l'application autonome de correctifs virtuels, à une validation par des experts et à des mesures correctives garanties par un SLA

BANGALORE, Inde, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Indusface, leader de la sécurité des applications auquel les entreprises font confiance pour protéger des milliers d'applications et d'API à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui le lancement de SwyftComply AI, une solution autonome de correction des vulnérabilités qui corrige virtuellement les failles mises en évidence par des tests d'intrusion assistés par l'IA.

Swyftcomply AI

L'intelligence artificielle a profondément bouleversé la dynamique économique de la sécurité des applications. Les agents de sécurité basés sur l'IA détectent désormais un nombre exponentiellement plus élevé de vulnérabilités que jamais auparavant. Pourtant, les mesures d'assainissement ne se sont pas accélérées. Les équipes de sécurité sont submergées par les résultats d'analyse, tandis que la mise en œuvre des mesures correctives reste limitée par les capacités techniques disponibles. Le secteur de la cybersécurité est entré dans une nouvelle phase : la priorité n'est plus de détecter les failles, mais de protéger les applications avant qu'elles ne soient exploitées. Indusface estime que le secteur doit aller au-delà des tests assistés par l'IA pour s'orienter vers la correction autonome des vulnérabilités.

« L'IA a considérablement accéléré la détection des vulnérabilités. Le prochain défi pour le secteur est la correction autonome des vulnérabilités. SwyftComply AI aide les entreprises à faire face aux menaces liées à l'IA sans surcharger les équipes de développement », déclare Ashish Tandon, fondateur et CEO, Indusface.

SwyftComply AI offre quatre résultats interdépendants :

découverte assistée par l'IA : Les tests d'intrusion multi-modèles permettent de détecter de cinq à dix fois plus de vulnérabilités critiques et de haute gravité que les approches traditionnelles. correction virtuelle autonome : les correctifs virtuels se déploient automatiquement en périphérie, sans nécessiter de modification du code ni de fenêtre de mise en production. validation humaine : les experts en sécurité d'Indusface vérifient la mise en œuvre des mesures correctives dans le respect d'un accord de niveau de service (SLA) et garantissent l'absence totale de faux positifs. conformité continue : chaque cycle s'achève par un rapport de correction des vulnérabilités, validé par des experts, que les entreprises peuvent présenter à leur conseil d'administration et aux autorités de régulation.

Depuis plus d'une décennie, Indusface s'attache à réduire le délai entre la découverte d'une vulnérabilité et la mise en place d'une protection. SwyftComply AI prolonge cette vision à l'ère de l'IA.

« L'ère de l'IA détecte des failles dans la logique métier à un rythme plus rapide que la plupart des équipes de sécurité ne peuvent y répondre. Cet écart ne cesse de se creuser dans tous les secteurs. Notre évaluation de SwyftComply AI a mis en évidence exactement ce dont les entreprises ont besoin : des vulnérabilités corrigées dès leur découverte, et un rapport auquel les auditeurs peuvent se fier », déclare Vinayak Godse, CEO, Data Security Council of India (DSCI).

« Les tests d'intrusion assistés par l'IA mettent en évidence les vulnérabilités bien plus rapidement que ne le permet n'importe quel calendrier de développement. Avec SwyftComply AI, les résultats sont corrigés à la périphérie dès leur arrivée, ce qui permet à nos équipes de développement de remédier aux causes profondes dans leurs cycles de livraison habituels, plutôt que de devoir réagir continuellement à la découverte de nouvelles vulnérabilités. « Cela nous permet de renforcer la sécurité sans ralentir l'activité de commerciale », déclare Nishith Kumar Datta, responsable de la sécurité de l'information, Titan Company Limited.

SwyftComply AI est disponible dès maintenant. Les clients existants d'AppTrana peuvent effectuer la mise à niveau via leurs équipes de compte, tandis que les nouveaux clients peuvent s'inscrire directement sur la plateforme. Une fois le service opérationnel, les entreprises peuvent corriger virtuellement les vulnérabilités, qu'elles aient été identifiées par Indusface, par leurs propres VA/PT ou lors d'exercices de red team : les vulnérabilités sont corrigées et un rapport complet est fourni dans le respect du SLA. Demandez une démonstration ici.

À propos d'Indusface

Indusface assure la sécurité des applications web, API et IA de milliers d'entreprises dans 95 pays. Soutenu par des investisseurs institutionnels de premier plan, Indusface est reconnu par Gartner, Forrester et IDC pour son innovation en matière de sécurité des applications et respecte les normes de sécurité et de conformité internationalement reconnues, notamment les normes ISO 27001, SOC 2, PCI DSS et le RGPD. Son infrastructure cloud, déployée à l'échelle mondiale, couvre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord, offrant ainsi aux entreprises du monde entier une protection à faible latence et une résidence régionale des données.

AppTrana est la plateforme autonome d'Indusface dédiée à la sécurité des applications d'entreprise. Elle détecte en continu les vulnérabilités, corrige de manière autonome les risques exploitables grâce à des correctifs virtuels et protège les applications contre les attaques DDoS, de bots, d'API, d'IA et zero-day. Alliant IA, gouvernance experte et protection garantie par un SLA, AppTrana aide les entreprises à réduire le délai entre la détection d'une vulnérabilité et sa correction, tout en fournissant des rapports conformes aux exigences réglementaires et exempts de faux positifs.

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