Infiray® WIN EURASIA'da 2023'te Çıkıyor

News provided by

IRay Technology Co., Ltd

07 Jun, 2023, 02:00 ET

YANTAI Çin, 7 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- Termal görüntüleme sektörünün önde gelen markası olan IRay Technology Co., Ltd "InfiRay®" (aşağıda "InfiRay" olarak bahsedilmektedir), "İstanbul WIN EURASIA 2023'te göze çarpan duruşuyla kendini gösterdi. InfiRay®, yenilikçi teknolojilerini tanıttı ve Türkiye İstanbul Fuar Merkezi'nde 4. hol A960 no'lu stantta termal görüntüleme ürünlerini sergiledi.

InfiRay bize bir dizi kızılötesi termal görüntüleme cihazı gösterdi ve endüstriyel üretim alanına sistematik kızılötesi uygulama çözümleri getirdi. InfiRay'in portatif termal görüntüleme ürünleri serisi, farklı sektörlerdeki farklı uygulamaların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı çözünürlüklere ve görüş alanına sahip birçok cihazı yakın zamanlarda piyasaya sürdü.

Ekipman denetimi ve donanım devre tasarımında kullanılan M/C serisi portatif termal görüntüleyicilerin yanı sıra, 2023 Alman Kırmızı Nokta Tasarım Ödülünü kazanan, ATU serisi metalürji ve kimya mühendisliğinde yaygın olarak kullanılabilecek çevrimiçi yüksek sıcaklıklı kızılötesi termal görüntüleyici S1280 gibi bazı yeni cihazlar Türkiye'de ilk kez sergilendi. Dahası, InfiRay, sadece CH4 gibi VOC gazlarını değil aynı zamanda elektrik için gerekli SF6'yı da algılayabilen gaz termal görüntüleme kameraları getirdi. Zengin işlevler, yeni deneyimler ve sistemli çözümlerin tümü InfiRay'dedir.

SOURCE IRay Technology Co., Ltd

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