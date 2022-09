Infosys colabora con Telenor Norway para acelerar la modernización de las TI

Para establecer Telenor como una organización basada en productos a través de un modelo cogestionado, y ofrecer una experiencia de cliente de primera calidad

BENGALURU, India, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) ( NYSE: INFY), un líder mundial en servicios digitales de próxima generación y consultoría, ha anunciado hoy su colaboración con Telenor Norway , el operador de telecomunicaciones noruego propiedad de Telenor, en su programa de transformación empresarial para convertirse en una empresa de telecomunicaciones digitales. A través de este compromiso, Infosys acelerará el viaje de modernización de Telenor Norway mientras apoya su estrategia "Más allá de la conectividad". Esta colaboración impulsará el crecimiento del negocio de Telenor Norway y hará que la empresa esté preparada para el futuro.

Infosys fue elegida para ayudar a Telenor en este viaje de modernización por su sólida experiencia en la transformación global y su diversa reserva de talento. Como parte del compromiso, Infosys aprovechará sus herramientas y aceleradores para apoyar la transformación de la pila de TI de Telenor en las áreas de digital, analítica e IA, y operaciones. La colaboración también se centrará en la capacitación y el desarrollo de competencias. Infosys impulsará y ejecutará conjuntamente la hoja de ruta de modernización de Telenor para el aumento de la capacidad, la agilidad del negocio y el crecimiento de los ingresos, al tiempo que garantiza la estabilidad operativa para cumplir con los objetivos de transformación de la empresa. Al mismo tiempo que asiste a Telenor en su estrategia "Más allá de la conectividad", Infosys creará conjuntamente las capacidades de TI necesarias y les permitirá convertirse en una organización con prioridad digital. Esto se traducirá en un tiempo de comercialización más rápido y en nuevas fuentes de ingresos para Telenor.

Sobre esta asociación, Birgitte Engebretsen, consejera delegada, Telenor Norway, dijo, "En los tiempos actuales, es imperativo para una organización como Telenor Norway mantenerse a la vanguardia y garantizar que nuestros clientes reciban un servicio superior. Para ello, tenemos que estar preparados para el futuro. Manteniéndonos fieles a nuestra estrategia de "Más allá de la conectividad", combinada con nuestra potente colaboración con Infosys, estamos entusiasmados por embarcarnos en este viaje de modernización que nos permitirá servir mejor a nuestros clientes."

Richard Stigaard, responsable de información, Telenor Norway, dijo, "Estamos deseando colaborar con Infosys para modernizar nuestro panorama informático y transformarnos en una organización basada en productos a través de un modelo cogestionado, con un enfoque dedicado a las operaciones sin contacto. Estamos seguros de que con esta iniciativa, daremos la bienvenida a una nueva forma de trabajar que acelerará nuestro camino hacia una excelente experiencia de usuario, aportará agilidad al negocio e impulsará la excelencia operativa."

Anand Swaminathan, EVP, Comunicaciones, Medios y Tecnología, Infosys, dijo, "Garantizar el éxito del cliente es vital para nosotros en Infosys. Nuestro principal objetivo en este esfuerzo es proporcionar una experiencia digital superior al usuario final y la excelencia operativa para Telenor Norway y sus clientes. Nuestro sistema de valor compartido a través de esta colaboración única permitirá a Telenor Norway su viaje hacia "Más allá de la conectividad" con agilidad, simplicidad e innovación."

Acerca de Telenor Norway

Telenor Norge AS es el mayor proveedor de telecomunicaciones y servicios digitales de Noruega. Nuestra infraestructura es la base de la digitalización de Noruega, con su cobertura de primera clase y sus altas velocidades. Nuestros servicios y productos contribuyen a mejorar la productividad y proporcionan acceso a todo lo que el mundo digital puede ofrecer. Nuestros servicios y productos contribuyen a mejorar la productividad y proporcionan acceso a todos los contenidos digitales. Nuestra organización de seguridad y preparación trabaja las 24 horas del día para mantener la seguridad de nuestros clientes, y somos especialmente conscientes de nuestra responsabilidad social para proporcionar seguridad a los niños y jóvenes en línea.

Acerca de Infosys

Infosys es un líder mundial en servicios digitales de próxima generación y consultoría. Más de 300.000 personas trabajan para amplificar el potencial humano y crear la próxima oportunidad para las personas, las empresas y las comunidades. Con más de cuatro décadas de experiencia en la gestión de los sistemas y el funcionamiento de las empresas globales, dirigimos de forma experta a los clientes, en más de 50 países, mientras navegan por su transformación digital impulsada por la nube. Los habilitamos con un núcleo impulsado por la IA, potenciamos el negocio con un digital ágil a escala e impulsamos la mejora continua con un aprendizaje permanente a través de la transferencia de habilidades digitales, experiencia e ideas de nuestro ecosistema de innovación. Estamos profundamente comprometidos con ser una organización bien gobernada y ambientalmente sostenible, donde el talento diverso prospera en un lugar de trabajo inclusivo.

Visite www.infosys.com para ver cómo Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) ( NYSE: INFY) puede ayudar a su empresa a navegar.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado sobre nuestras perspectivas de crecimiento, expectativas financieras y planes para hacer frente al impacto de la COVID-19 en nuestros empleados, clientes y partes interesadas son declaraciones de futuro que pretenden acogerse a la "seguridad" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, y que implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los indicados en dichas declaraciones de futuro. Los riesgos e incertidumbres relacionados con estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, los riesgos e incertidumbres relacionados con la COVID-19 y los efectos de las medidas gubernamentales y de otro tipo que intentan contener su propagación, los riesgos relacionados con una recesión o desaceleración económica en la India, Estados Unidos y otros países del mundo, los cambios en las condiciones políticas, empresariales y económicas, las fluctuaciones de los ingresos, las fluctuaciones de los tipos de cambio, nuestra capacidad para gestionar el crecimiento, la intensa competencia en los servicios de TI, incluidos los factores que pueden afectar a nuestra ventaja de costes, los aumentos salariales en la India y Estados Unidos, nuestra capacidad para atraer y retener a profesionales altamente cualificados, los excesos de tiempo y costes en los contratos de precio fijo y duración determinada, la concentración de clientes, las restricciones a la inmigración, la concentración de segmentos de la industria, nuestra capacidad para gestionar nuestras operaciones internacionales, la reducción de la demanda de tecnología en nuestras principales áreas de interés, las interrupciones en las redes de telecomunicaciones o los fallos del sistema, nuestra capacidad para completar e integrar con éxito posibles adquisiciones, la responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicios, el éxito de las empresas en las que Infosys ha realizado inversiones estratégicas, la retirada o el vencimiento de los incentivos fiscales gubernamentales, la inestabilidad política y los conflictos regionales, las restricciones legales a la obtención de capital o a la adquisición de empresas fuera de la India, el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual y las condiciones económicas generales que afectan a nuestro sector y el resultado de los litigios pendientes y las investigaciones gubernamentales. Los riesgos adicionales que podrían afectar a nuestros futuros resultados operativos se describen con más detalle en nuestros archivos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, incluido nuestro Informe Anual en el Formulario 20-F para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2022. Estos documentos están disponibles en www.sec.gov . Infosys puede, de vez en cuando, hacer declaraciones adicionales escritas y orales sobre el futuro, incluyendo las declaraciones contenidas en los archivos de la Compañía con la Comisión de Valores y Bolsa y nuestros informes a los accionistas. La empresa no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas que pueda hacer ocasionalmente la empresa o en su nombre, a menos que lo exija la ley.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

Para más información, contacto: [email protected]

SOURCE Infosys