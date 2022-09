Infosys collabore avec Telenor Norvège pour accélérer la modernisation de l'informatique

Faire de Telenor une organisation basée sur les produits grâce à un modèle de cogestion, et offrir une expérience client de premier ordre

BANGALORE, Inde, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE : INFY) (BSE : INFY) ( NYSE : INFY), un leader mondial en matière de services et de conseils numériques de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Telenor Norvège , l'opérateur de télécommunications norvégien entièrement détenu par Telenor, dans son programme de transformation commerciale visant à devenir une entreprise de télécommunications numériques. Grâce à cet engagement, Infosys accélérera le processus de modernisation de Telenor Norvège tout en soutenant sa stratégie « Beyond Connectivity » (Au-delà de la connectivité). Cette collaboration stimulera la croissance de Telenor Norvège et permettra à l'entreprise d'être prête pour l'avenir.

Infosys a été choisi pour accompagner Telenor dans ce parcours de modernisation pour sa forte expérience de transformation globale et son vivier de talents diversifiés. Dans le cadre de cet engagement, Infosys exploitera ses outils et accélérateurs pour soutenir la transformation de la pile informatique de Telenor dans les domaines du numérique, de l'analytique et de l'IA, et des opérations. La collaboration portera également sur l'upskilling et le développement des compétences. Infosys conduira et exécutera conjointement la feuille de route de modernisation de Telenor pour l'élévation des capacités, l'agilité commerciale et la croissance des revenus, tout en assurant la stabilité opérationnelle pour atteindre les objectifs de transformation de l'entreprise. Tout en aidant Telenor à mettre en œuvre sa stratégie « Beyond Connectivity », Infosys développera conjointement les capacités informatiques requises et permettra à l'entreprise de devenir une organisation numérique de premier plan. Cela se traduira par un délai de commercialisation plus rapide et de nouvelles sources de revenus pour Telenor.

Birgitte Engebretsen, PDG de Telenor Norvège, a commenté ce partenariat en ces termes : « À l'heure actuelle, il est impératif pour une organisation comme Telenor Norvège de garder une longueur d'avance et de s'assurer que ses clients bénéficient d'un service de qualité supérieure. Pour ce faire, nous devons être prêts à affronter l'avenir. En restant fidèles à notre stratégie « Beyond Connectivity », combinée à notre puissante collaboration avec Infosys, nous sommes ravis de nous lancer dans ce voyage de modernisation qui nous permettra de mieux servir nos clients. »

Richard Stigaard, directeur du service informatique de Telenor Norvège, a déclaré : « Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Infosys pour moderniser notre paysage informatique et nous transformer en une organisation basée sur les produits grâce à un modèle de cogestion, avec un accent particulier sur les opérations sans contact. Nous sommes convaincus qu'avec cette initiative, nous accueillerons une nouvelle façon de travailler qui accélérera notre parcours vers une excellente expérience utilisateur, apportera de l'agilité commerciale et conduira à l'excellence opérationnelle. »

Anand Swaminathan, vice-président exécutif, Communications, Média et Technologie, Infosys, a déclaré : « Assurer le succès des clients est vital pour nous chez Infosys. Notre objectif principal est de fournir une expérience numérique supérieure à l'utilisateur final et une excellence opérationnelle à Telenor Norvège et à ses clients Notre système de valeurs partagées, à travers cette collaboration unique, permettra à Telenor Norvège de poursuivre son voyage vers le « Beyond Connectivity » avec agilité, simplicité et innovation. »

À propos de Telenor Norvège

Telenor Norge AS est le plus grand fournisseur de télécommunications et de services numériques de Norvège. Notre infrastructure est le fondement de la numérisation de la Norvège, avec sa couverture de classe mondiale et ses vitesses élevées. Nos services et produits contribuent à augmenter la productivité et donnent accès à tout ce que le monde numérique a à offrir. Nos services et produits contribuent à améliorer la productivité et permettent d'accéder à tous les contenus numériques. Notre organisation de sécurité et de préparation travaille 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité de nos clients, et nous sommes particulièrement conscients de notre responsabilité sociale pour assurer la sécurité des enfants et des jeunes en ligne.

À propos d'Infosys

Infosys est un leader mondial des services et conseils numériques de nouvelle génération. Plus de 300 000 de nos collaborateurs travaillent à amplifier le potentiel humain et à créer la prochaine opportunité pour les personnes, les entreprises et les communautés. Avec plus de quatre décennies d'expérience dans la gestion des systèmes et des rouages des entreprises mondiales, nous guidons de manière experte les clients, dans plus de 50 pays, dans leur transformation numérique alimentée par le cloud. Nous leur donnons les moyens d'agir grâce à un noyau alimenté par l'IA, nous donnons du pouvoir à l'entreprise grâce à une technologie numérique agile à l'échelle et nous favorisons l'amélioration continue grâce à un apprentissage permanent par le transfert de compétences, d'expertise et d'idées numériques provenant de notre écosystème d'innovation. Nous sommes profondément engagés à être une organisation bien gouvernée et écologiquement durable, où des talents divers s'épanouissent dans un lieu de travail inclusif.

Visitez le site www.infosys.com pour voir comment Infosys (NSE : INFY) (BSE : INFY) ( NYSE : INFY) peut aider votre entreprise à passer à la prochaine étape.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance, nos attentes financières et nos plans pour faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos employés, nos clients et nos partenaires sont des déclarations prospectives destinées à bénéficier des dispositions de la « sphère de sécurité » prévue par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner des différences importantes entre les résultats réels et les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant la pandémie de COVID-19 et les effets des mesures gouvernementales et autres visant à contenir sa propagation, les risques liés à un ralentissement économique ou à une récession en Inde, aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, les changements de conditions politiques, commerciales et économiques, les fluctuations des bénéfices, les fluctuations des taux de change, notre capacité à gérer la croissance, la concurrence intense dans les services informatiques, y compris les facteurs susceptibles d'affecter notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde et aux États-Unis, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions à l'immigration, la concentration des secteurs d'activité, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos principaux domaines d'intervention, les perturbations des réseaux de télécommunications ou les pannes de système, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité des dommages sur nos contrats de service, le succès des sociétés dans lesquelles Infosys a fait des investissements stratégiques, le retrait ou l'expiration des incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique et les conflits régionaux, les restrictions légales sur la collecte de capitaux ou l'acquisition de sociétés en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant notre industrie et le résultat des litiges en cours et des enquêtes gouvernementales. D'autres risques susceptibles d'affecter nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment notre rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 mars 2022. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov . Infosys peut, de temps à autre, faire d'autres déclarations prospectives écrites et orales, ce qui inclut les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission et dans nos rapports aux actionnaires. La société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui peuvent être faites de temps à autre par ou au nom de la société, sauf si la loi l'exige.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

Pour plus d'informations, contactez : [email protected]

SOURCE Infosys