ING kiest bolttech als strategische partner voor verzekerings- en beschermingsoplossingen

AMSTERDAM, 25 juni 2026 /PRNewswire/ -- De toonaangevende Europese bank ING en de wereldwijde insurtech bolttech hebben een strategisch partnerschap aangekondigd dat gericht is op het uitbreiden van de toegang tot embedded verzekerings- en beschermingsoplossingen voor klanten in meerdere Europese markten. De samenwerking weerspiegelt de strategische aanpak van ING om na de lancering van het nieuwe abonnementsmodel embedded verzekeringen in heel Europa op te schalen. Het partnership is al actief in Nederland, Italië, Polen en België, met nog meer markten in de pijplijn.

ING en bolttech zullen samen verzekerings- en beschermingservaringen bieden aan klanten, waarbij het internationale bereik en klantennetwerk van ING wordt gecombineerd met het technologiegedreven verzekeringsplatform en de service-expertise van bolttech. Het partnersship heeft als doel de toegang van klanten tot bescherming op grote schaal te vereenvoudigen en tegelijkertijd de operationele complexiteit in meerdere markten te verminderen.

Sali Salieski, Global Head of Private Individuals, ING, zei: "We zetten ons in om ons aanbod voor klanten voortdurend verder te ontwikkelen en nieuwe manieren te verkennen om waarde voor klanten te creëren. Ons partnerschap met bolttech ondersteunt deze ambitie en weerspiegelt onze focus op innovatie, eenvoud en klantgerichte ervaringen in onze internationale markten."

Stephan Tan, Chief Executive Officer, EMEA, bolttech, zei: "We zijn trots om samen te werken met ING als onderdeel van onze gedeelde ambitie om de toekomst van verzekerings- en beschermingsdiensten te ondersteunen. Door het wereldwijde platform en de verzekeringsexpertise van bolttech te combineren met het sterke klantbereik en het vertrouwde merk van ING, zien we aanzienlijke kansen om innovatieve en klantgerichte beschermingsoplossingen op grote schaal aan te bieden."

Over bolttech

bolttech is een wereldwijde insurtech met als missie het bouwen van 's werelds meest toonaangevende, technologiegedreven ecosysteem voor bescherming en verzekeringen. bolttech bedient klanten in meer dan 39 markten in Azië, Europa, Noord-Amerika en Afrika.

Met een uitgebreid pakket aan digitale en datagedreven mogelijkheden faciliteert bolttech de verbinding tussen verzekeraars, distributeurs en klanten, waardoor het kopen en verkopen van verzekerings- en beschermingsproducten eenvoudiger en efficiënter wordt.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bolttech.io.