Инициатива Молдовы в сфере цепей поставок будет представлена на Moldova Business Week 2022
Sep 07, 2022, 11:33 ET
В ходе Moldova Business Week 2022 будет представлена инвестиционная инициатива «Молдова — решение для региональной цепи поставок»
КИШИНЕВ (Молдова), 7 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Реагируя на беспрецедентные и неотложные проблемы, вызванные войной в Украине, Республика Молдова стремится к реализации программы реформ в области развития в поддержку экономических преобразований в стране. Недавно Республика Молдова получила статус кандидата в члены ЕС, но ее экономический и логистический потенциал до сих пор не реализован. Страна приобрела особое значение после того, как региональный конфликт подчеркнул потребность в украинском экспорте и поставках азиатских товаров. Несмотря на ряд серьезных экономических проблем, Молдова продемонстрировала максимальную гибкость и способность адаптироваться к новому контексту, применив на основе новой информации серию плодотворных стратегий, направленных на быстрое реагирование на потребности деловой среды и, особенно, инвесторов.
Новая инициатива Республики Молдова будет представлена 15-16 сентября на главном экономическом форуме страны Moldova Business Week 2022. Ее цель — подтверждение того, что Молдова станет жизнеспособной альтернативой для релокации бизнеса и цепей поставок в новых региональных реалиях. В программе примут участие местные и международные эксперты, представители правительственных органов, владельцы предприятий, лица, принимающие решения, а также известные гости, в том числе американский политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama).
За минувший год компании из 19 стран продемонстрировали свою заинтересованность в инвестировании более 1 млрд евро в сектор информационных технологии, аутсорсинг бизнес-процессов и НИОКР в Республике Молдова. Более 83% от объема инвестиций пришлось на Европейский союз, и эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырех лет.
Форум Moldova Business Week 2022 станет источником ценной информации о том, как Молдова может превзойти ожидания инвесторов, продвигая адаптированные стратегии, направленные на поддержку инвесторов, и выступая в качестве моста между Востоком и Западом, а также предлагая доступ к рынку, насчитывающему более 1 миллиарда потенциальных клиентов. Команда Invest Moldova окажет помощь заинтересованным инвесторам в реализации проектов в Молдове. Об основных причинах инвестировать в Молдову рассказывается на странице invest.gov.md.
Зарезервируйте себе место на форуме Moldova Business Week 2022 или посмотрите мероприятие онлайн, зарегистрировавшись здесь и воспользовавшись хэштегом #MBW2022, чтобы следить за ходом обсуждений!
Видео: https://mma.prnewswire.com/media/1892333/MBW_2022.mp4
SOURCE Invest Moldova Agency
Share this article