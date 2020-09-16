Innatoss Laboratories внедряет общедоступный сервис тестирования на нейтрализующие антитела к вирусу SARS-CoV-2 в Европе с использованием тест-системы cPass™ фирмы GenScript

cPass — первый поставляемый на рынок продукт, обеспечивающий возможность быстрого обнаружения нейтрализующих антител, способных уничтожать вирус

ЛЕЙДЕН (Нидерланды), ОСС (Нидерланды) и ПИСКАТАВЭЙ (шт. Нью-Джерси), 16 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Innatoss Laboratories сегодня объявила о внедрении первого в Европе общедоступного сервиса тестирования на наличие нейтрализующих антител к вирусу SARS-CoV-2 с использованием разработанной компанией GenScript тест-системы cPass™ для обнаружения антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2. Эта тест-система первой в мире обеспечивает возможность быстрого обнаружения нейтрализующих антител (NAbs), представляющих собой специфические антитела, присутствующие в сыворотке крови пациентов с COVID-19 и ответственные за устранение вирусной инфекции. Innatoss — первая в Европе медицинская лаборатория, предоставляющая услугу такого типа для населения.

«Наше сотрудничество с компанией GenScript является важнейшим шагом на пути к разработке высококачественных инновационных продуктов для борьбы с пандемией COVID-19, представляющей глобальную угрозу для здоровья населения, — считает глава компании Innatoss д-р Аня Гарритсен (Anja Garritsen). — В системе cPass™ используется новый метод тестирования, позволяющий обнаруживать присутствие вирусоспецифических нейтрализующих антител. Этот тест был бы полезен для определения длительности потенциального иммунитета как у отдельных лиц, так и у населения в целом, а также для облегчения разработки вакцин и методов лечебного применения моноклональных антител. Он станет основным тестом для контроля титров после проведения вакцинации».

Недавно компания Innatoss провела исследование в городе Кесселе на юге Нидерландов, серьезно пострадавшем во время первой волны пандемии COVID-19, с целью определения длительности сохранения связывающих антител по сравнению с нейтрализующими антителами у отдельных людей. Первоначальное тестирование проводилось через 2-4 месяца после заражения с использованием экспресс-теста на уровни содержания антител IgG и IgM, а повторное тестирование — еще 2-3 месяца спустя. После этого образцы, полученные у тех же пациентов, тестировались на наличие нейтрализующих антител с использованием тест-системы GenScript cPass™. В 90% случаев уровни связывающих антител значительно снизились с течением времени, тогда как уровень функциональных (нейтрализующих) антител оставался стабильным у 70% испытуемых.

«Тестирование с использованием cPass™ дает надежные результаты, эквивалентные золотому стандарту вирусологических лабораторий, коим является реакция нейтрализации живого вируса SARS-CoV-2, без необходимости задействования лаборатории 3-го уровня биологической безопасности, ― рассказывает д-р Линфа Ван (Linfa Wang), изобретатель cPass и руководитель Программы исследования новых инфекционных заболеваний в совместной медицинской школе университета Дьюка и Национального университета Сингапура. ― Этот принципиально новый тест не только показывает историю заражения людей, но и может служить определенным показателем защиты в будущем».

«Это сотрудничество является значительным шагом вперед, поскольку оно обеспечивает ценную информацию о потенциальном иммунитете и обеспечивает доступность надежной методики тестирования COVID-19 для медицинских учреждений по всему миру», — утверждает ротационный руководитель компании GenScript д-р Патрик Лю (Patrick Liu).

О компании GenScript Biotech Corporation

GenScript Biotech Corporation — одна из ведущих транснациональных биотехнологических компаний, применяющая свою запатентованную технологию в различных областях, от исследований в сфере фундаментальных медико-биологических наук до трансляционных биомедицинских разработок, промышленных синтетических продуктов и систем клеточной терапии. Эта компания, имеющая своей стратегической целью улучшение здоровья человечества и состояния природной среды с помощью биотехнологий, обеспечила лучшие в своем классе мощности и возможности для производства биологических реагентов.

О компании Innatoss Laboratories

Innatoss — диагностическая лаборатория в Нидерландах, выполняющая большой объем научных исследований и сочетающая разработку продуктов с проведением самых современных диагностических процедур для отдельных лиц и групп населения. Обладая значительным опытом в области серологии и биологии T-клеток, она охватывает все аспекты иммунной реакции на инфекционные заболевания. Лаборатория Innatoss специализируется на инфекционных заболеваниях со сложным иммунологическим фоном, таких как ку-лихорадка и болезнь Лайма. Ее миссия: «Выявляй как можно скорее! Это значительно облегчает проблемы для медицины, связанные с инфекционными заболеваниями» — распространилась и на COVID-19 в условиях эпидемии 2020 года.

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SOURCE GenScript