Innokin представила электронные сигареты Lota на базе водной технологии Aquios

Это партнерство обеспечивает Lota новейшими технологиями и инновационным подходом к закрытым системам вейпинга. Благодаря вкладу компании Aquios Labs в виде жидкости для вейпинга на основе воды AQ30 первого поколения, содержание воды достигнет беспрецедентного уровня в 30 %. Вейпинг на водной основе обеспечивает более быстрое насыщение благодаря более плавному пару, что обеспечивает более высокое качество по сравнению с традиционными системами вейпинга. Дополнительное 30-процентное содержание воды в AQ30 также уменьшает обезвоживающий эффект, вызываемый традиционными устройствами для вейпинга. Кроме того, более низкая температура паров на водной основе по сравнению с традиционными аналогами обеспечивает значительно более высокую химическую стабильность на протяжении всего процесса вейпинга.

Сочетание традиционной жидкости для вейпинга и технологии на водной основе обеспечивает опыт использования, который не способно воспроизвести ни одно другое устройство, — с нулевыми утечками, повышенной четкостью вкуса и более быстрым насыщением никотином. Эти преимущества вкупе с производственным опытом Innokin объясняют, почему бренд Lota стал объектом всеобщего внимания в индустрии одноразовых электронных сигарет.

Сначала под брендом Lota будет выпущено три устройства на водной основе, каждое из которых будет отвечать различным ожиданиям потребителей и будет иметь свое собственное позиционирование на соответствующих мировых рынках: Lota Enviro, F600 и Prefilled Pod Kit.

Одноразовая модель Lota Enviro значительно сокращает углеродный след по сравнению с традиционными одноразовыми электронными сигаретами. Lota F600 — это флагманская модель одноразовых электронных сигарет бренда, предназначенная для ЕС и других стран, соблюдающих требования TPD. Во главе списка новинок — Lota Prefilled Pod, это POD-система с аккумуляторной батареей, оснащенная революционной технологией вейпинга на водной основе Aquios.

Соучредитель компании Innokin Technology Джордж Ся (George Xia), комментируя запуск, заявил следующее: «Компания Innokin всегда верила во внедрение новых технологий. Когда наша команда разработчиков продукции впервые познакомилась с Aquios Labs, на нее произвели впечатление уникальные преимущества вейпинга на водной основе. В рамках этого интересного партнерства компания Innokin с гордостью запускает бренд Lota, предлагающий высокопроизводительные вейпинг-системы на водной основе, в рамках дальнейших усилий по снижению вреда от курения по всему миру».

Подробнее о продукции Lota можно узнать на сайте innokin.com.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу эл. почты [email protected].

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1818191/Innokin_Lota_Series.jpg

SOURCE Innokin Technology