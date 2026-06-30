INSPIRÉE PAR NEUF GÉNÉRATIONS DE CURIOSITÉ POUR LA NATURE, LA MAISON DELAMAIN PRÉSENTE FOLIO NATURA, UNE NOUVELLE EXPRESSION CONTEMPORAINE GÉNÉREUSEMENT FRUITÉE ET GOURMANDE

JARNAC, France, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Fidèle à l'esprit de curiosité qui l'anime depuis neuf générations, la Maison Delamain dévoile Folio Natura, une nouvelle expression issue d'un assemblage rare de trois cépages.

Contemporain et authentique, Folio Natura propose une lecture inédite du style Delamain et ouvre de nouveaux usages, constituant une nouvelle porte d'entrée vers son univers et ses savoir-faire d'exception.

DELAMAIN FOLIO NATURA, a new contemporary and generously fruity expression View PDF DELAMAIN FOLIO NATURA, une nouvelle expression contemporaine, généreusement fruitée et gourmande

UN ASSEMBLAGE RARE DE TROIS CEPAGES DE GRANDE CHAMPAGNE

Folio Natura est un assemblage singulier de trois cépages complémentaires, issus exclusivement de Grande Champagne, le Premier Cru de Cognac : l'Ugni Blanc, cépage majoritaire de l'appellation, en constitue la structure. Le Colombard apporte le fruit et la générosité, la Folle Blanche confère fraîcheur et finesse.

Vieillies pendant un minimum de six ans en vieux fûts de chêne, ces eaux-de-vie poursuivent un vieillissement lent et régulier dans un chai à proximité de la Charente, reflet de l'approche exigeante et patiente de Delamain.

UN COGNAC INTENSÉMENT GÉNÉREUX ET FRUITÉ

Porté par la précision aromatique et l'équilibre caractéristiques des eaux-de-vie de Grande Champagne, Folio Natura révèle un profil expressif et harmonieux.

Le nez s'ouvre sur des notes de fleurs blanches et de vigne, puis sur des fruits du verger croquants, relevés de bergamote et de zeste de citron. En bouche, fraîcheur et élégance se déploient autour de la verveine et du tilleul, avant une finale longue et raffinée.

UN HOMMAGE AUX PASSIONS NATURALISTES DES GÉNÉRATIONS DELAMAIN

Depuis neuf générations, la famille Delamain est animée par une fascination pour le monde vivant. Folio Natura puise son inspiration dans les « Livres de Nature », une collection créée en 1930 par Jacques Delamain.

Aujourd'hui, le Maître de Chai et représentant de la 9e génération, Charles Braastad, poursuit cet héritage. Façonnée par le temps, l'observation et la découverte, Folio Natura s'inscrit dans une approche sensible et exigeante du monde vivant, fidèle à l'esprit de la Maison.

A propos de la Maison Delamain

Depuis plus de deux siècles, la Maison Delamain séduit les connaisseurs du monde entier par ses créations extraordinaires et singulières. À Jarnac, le Maître de Chai Charles Braastad perpétue cette tradition familiale, alliant les curiosités du temps et de la nature, pour façonner des cognacs aussi captivants que le terroir qui les entoure, celui de Grande Champagne, Premier Cru de Cognac.

Cognac Delamain, Artisans de la curiosité depuis 1824.

Disponible sur la boutique en ligne Delamain et chez les cavistes au prix de 65€.

CONTACT PRESSE :

Virginia Coufourier – [email protected]