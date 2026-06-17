INTAMSYS a été désigné sponsor exclusif pour l'impression 3D FFF pour les WorldSkills Shanghai 2026

SHANGHAI, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- À la suite de sa collaboration fructueuse lors des WorldSkills Lyon 2024, INTAMSYS a de nouveau été désignée sponsor exclusif pour l'impression 3D FFF à l'occasion de la 48e édition de la compétition WorldSkills, qui se tiendra à Shanghai en 2026.

Dans le cadre des préparatifs de l'événement, INTAMSYS a récemment contribué à l'organisation d'une évaluation centralisée ainsi que d'une simulation de compétition à des fins de formation. L'entreprise a assuré le déploiement des équipements, la fourniture du matériel et un soutien technique complet dans quatre domaines de compétence : 05 Génie mécanique - CAO, 57 Fabrication additive, 59 Technologie du design industriel et 64 Systèmes aériens sans pilote.

Tout au long de cette phase préparatoire, INTAMSYS a travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs et les équipes techniques afin de garantir le bon fonctionnement des équipements, des performances d'impression constantes et une assistance efficace sur site . À l'issue de l'événement, le bureau exécutif de WorldSkills Shanghai 2026 a adressé une lettre de remerciement à l'entreprise, saluant sa contribution à l'organisation de l'événement, aux services techniques, à la continuité des opérations et à la communication.

Ce partenariat renouvelé témoigne des exigences techniques élevées de la compétition WorldSkills. Dans des domaines tels que la fabrication additive, le design industriel, le génie mécanique et les systèmes aériens sans pilote, l'impression 3D constitue un maillon essentiel entre la conception numérique, la validation technique, la fabrication fonctionnelle et les applications sur le terrain.

Il est donc attendu que les équipements de compétition fassent plus que simplement produire des pièces. Ils doivent fonctionner de manière fiable dans des conditions d'utilisation intensive, garantir des résultats constants quel que soit l'utilisateur et la tâche, et répondre à des exigences techniques comparables à celles rencontrées dans les environnements industriels. Ces attentes correspondent à la valeur fondamentale de la technologie FFF de qualité industrielle : des performances de fabrication constantes, reproductibles et vérifiables.

En soutenant plusieurs éditions des compétitions WorldSkills, INTAMSYS a cdémontré son expertise dans les domaines de la technologie FFF de qualité industrielle, de l'accompagnement événementiel, de la coordination technique et de la prestation de services à l'échelle mondiale.

À l'avenir, INTAMSYS continuera à renforcer les liens entre la formation professionnelle et les technologies de fabrication avancées en mettant à la disposition de la compétition WorldSkills des normes industrielles, une expertise en matière de procédés et une expérience pratique sur le terrain. L'entreprise contribuera ainsi à permettre á davantage de jeunes professionnels d'acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins futurs de l'industrie manufacturière.