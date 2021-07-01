Интеллектуальный пикап нового поколения GWM POER завоевывает признание СМИ

После тест-драйва авторитетное австралийское СМИ Carsales высоко оценило современный внешний вид GWM POER, универсальную систему содействия управлению автомобилем и лучшую в отрасли подушку безопасности с дистанционным управлением, добавив, что в этом году данная модель получила пять звезд за свой уровень безопасности от ANCAP, независимого агентства по безопасности. Журнал Wheels назвал GWM POER идеальным вариантом для поклонников пикапов, отметив его выдающиеся внедорожные характеристики, изысканный дизайн салона и экономичность. Другой автомобильный журнал, Motoring, пишет, что пикап GWM POER разработан и спроектирован на базе новейшей платформы GWM. Эта модель внедорожника меняет традиционные представления о многофункциональных пикапах с двухрядной кабиной в сфере дизайна, безопасности, комфорта и производительности, и внимание австралийских потребителей ей обеспечено.

Такие высокие оценки внедорожника GWM POER основаны на тщательных исследованиях опыта использования автомобиля. Пикап GWM POER — это продукт мирового уровня, при разработке которого были задействованы все ресурсы компании GWM по всему миру. Модель отличается высокой грузоподъемностью, а также новым подходом к интеллектуальному управлению. Внедорожник обладает идеальной конфигурацией для удовлетворения потребностей любых владельцев. Размер кузова транспортного средства позволяет перевозить палатки, моторные лодки и велосипеды — все, что нужно для активного отдыха. Вместительный салон с мягкими кожаными сиденьями обеспечивает невероятный комфорт во время долгих поездок. Модель получила высокие оценки при тестировании на шум и вибрации при езде, по своим характеристикам она сравнима с люксовыми брендами. Во время поездки можно наслаждаться музыкой или свободно разговаривать, не беспокоясь о шуме за пределами салона даже в оживленных городах. С трансмиссией 2.0T+8AT и четырьмя режимами движения по бездорожью (стандартный / коммерческий / спортивный / 4L) GWM POER отлично подходит для езды по грязным гравийным дорогам или песчаным пустыням. Голосовое управление, система автоматического вождения уровня L2, система кругового обзора и множество других опций интеллектуального управления открывают вождение пикапов с новой стороны, расширяя возможности их использования в повседневной жизни.

Выдающиеся характеристики данной модели стали прочной основой для глобализации GWM POER. В будущем инвестиции в исследования и разработки для производства автомобилей GWM POER будут увеличены. GWM POER — это пикап для удовлетворения потребностей клиентов. Производитель намеревается сделать китайские пикапы популярными во всем мире за счет их выдающихся характеристик.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1555020/As_World_s_New_Generation_Intelligent_Pickup_Truck__GWM_POER_Wins_Highly_Praised_from_Media.jpg

SOURCE GWM