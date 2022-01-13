INTERNATIONAL PROCESS PLANTS ПРИОБРЕТАЕТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖТ

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International Process Plants

Jan 13, 2022, 14:02 ET

IPP ищет инвесторов для совместного инвестирования или поглощения 

ПРИНСТОН-ДЖАНКШН (шт. Нью-Джерси, США), 13 января 2022 г. /PRNewswire/ --  Сегодня компания International Processing Plants (IPP) и ее дочерние предприятия объявили о приобретении компании Juniper Acquisitions LLC, владеющей коммерческим предприятием по производству парафиновых восков на основе синтетического жидкого топлива (СЖТ) высокой степени очистки Juniper Specialty Products в Уэстлейке (шт. Луизиана). Участок площадью свыше 40 тыс. кв. м, обслуживаемый железнодорожным и грузовым транспортом, а также все права на интеллектуальную собственность доступны для приобретения, аренды, организации совместного предприятия или лицензирования.

Из природного газа завод будет производить 1,1 тыс. баррелей парафиновых восков Fischer-Tropsch высокой степени очистки в день. Готовая продукция используется в клеящих материалах, покрытиях, строительных материалах и потребительских товарах, включая косметику, а также в производстве фонарей с нулевым содержанием серы и средних дистиллятов для транспортных видов топлива и химической промышленности.

IPP входит в состав международной группы компаний, которая приобретает химические, нефтехимические, фармацевтические активы, заводы по производству удобрений и полимеров, а также производственные объекты, закрывающиеся с целью возобновления производства одних и тех же или других продуктов или переезда на другой объект с благоприятными экономическими условиями при редевелопменте земельных участков.  Компания IPP сотрудничает с инвесторами, заинтересованными в управлении совместным предприятием или принимающими участие в нем для продолжения проекта.

«Мы очень рады продолжить проект Westlake GTL. Выгодная экономическая ситуация, большой рынок сбыта, низкий уровень требований в отношении CAPEX, привлекательная маржа на продукты с использованием парафиновых восков на основе СЖТ высокой степени очистки, ввод в эксплуатацию всего за полтора года делают эту возможность очень интересной для инвестиций, — заявил президент компании IPP Рон Гейл (Ron Gale), — Предполагается, что завершенный проект обеспечит трехлетнюю окупаемость инвестиций (ROI)».

С учетом того, что в проект ранее было инвестировано более 400 млн долларов США, это предложение представляет собой уникальную возможность для выхода на американский рынок низкоуглеродных парафиновых восков на основе СЖТ высокой степени очистки с чрезвычайно низкими капитальными затратами и в более короткий срок, чем любой из участников нового рынка», — добавил вице-президент и директор по приобретениям компании IPP Росс Гейл (Ross Gale).

Информация о компании International Processing Plants 

IPP была основана в 1978 г. За эти годы компания вошла в число мировых лидеров в области развития производства промышленных и специализированных химикатов, в тонкохимической, нефтехимической, фармацевтической промышленности и в сфере производства удобрений и полимеров. IPP обеспечивает устойчивый промышленный рост за счет развертывания уже существующих и установленных и имеющихся в наличии на заводе-изготовителе активов за небольшую часть стоимости и сроков поставки новейших активов. В состав предприятия входят 14 промышленных объектов, более 110 заводов и более 15 тыс. единиц крупногабаритного оборудования и систем. Более подробная информация о компании IPP представлена на сайте www.ippe.com.

Контакты для прессы: 

Контактное лицо клиента: 

Kath Searle (Кэт Сирл) 

Ross Gale (Росс Гейл) 

Тел.: 617.680.2965

Тел.: 609.586.8004 

Эл. почта: [email protected] 

Эл. почта: [email protected] 

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1725247/IPP_Logo.jpg

SOURCE International Process Plants

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