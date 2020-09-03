Into Tibet 2020: команды международных журналистов совершили экспедицию по "Крыше мира"

У тибетских художников иностранные гости поучились искусству создания картин танка, встретились с "живым Буддой" Кёнпо в монастыре Ташилунпо, провели день в компании местной звезды Интернета Лхамо, покормили тибетских яков, испытали себя в верховой езде и исследовали самые сокровенные уголки региона.

Три команды в сопровождении поклонников

Репортер CGTN Ли Цзинцзин, канадский ютьюбер Дэниел Дамбрилл и французский журналист Мануэль Рамбо вошли в состав команды Team DJ. Ли Цзинцзин со своей командой навестили "живого Будду" Кёнпо в монастыре Ташилунпо, поднялись в базовый лагерь на Джомолунгме, посетили Рангпо - самый высокогорный монастырь в мире.

В команду Beard Brothers вошли репортер CGTN Марко Шань, журналист Оскар Маргейн и бахрейнский синолог проф. Ясер Али Тахер Джавад. 29 августа они пообщались с тибетской звездой Интернета Лхамо, у канала которой почти 1,5 млн подписчиков. Самой обычной жительнице уезда Чонггьэ удалось завоевать огромную популярность среди пользователей Интернета рассказами о своей повседневной жизни. Чтобы узнать секрет ее ошеломительного успеха в сети, команда провела один день в компании Лхамо.

Маршрут этой команды охватывал тибетские народные танцы, выступления местных музыкальных коллективов, знакомство с народными промыслами, история которых насчитывает не одну тысячу лет, посещение "небесного" озера, мест обитания тибетских яков и многое другое.

В состав третьей команды под названием "A.N.T." вошли репортер CGTN Ян Синьмэн, испанский влогер Ноэль и цифровой "гуру" CGTN россиянин Сергей.

21 августа Ян и Ноэль поучились у местных художников сакральному искусству танка. Традиции написания картин на религиозную тематику передаются тибетцами из поколения в поколение.

Команде журналистов посчастливилось встретиться с Ситхаром Дордже - одним из хранителей тибетской культуры. В его исполнении они услышали одну из старейших в мире эпических поэм - "Гэсэриаду".

В ходе экспедиции команды CGTN смогли во всей красе увидеть яркие краски Тибета и приподнять завесу тайны над загадочной "Крышей мира". Жителей этой древней земли от нас отделяют не только расстояние, но и география. Однако наши эмоции объединяют нас неразрывными узами.

Ссылка на исходную статью: https://news.cgtn.com/news/2020-09-02/Into-Tibet-2020-Explore-the-Roof-of-the-World-with-three-teams-TskKImVody/index.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1248426/CGTN_video_Sep_3.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248382/CGTN_Tashi_Lhunpo_Monastery.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248385/CGTN_journalists.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248384/CGTN_journalists_2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248383/Tibetan_tea.jpg

SOURCE CGTN