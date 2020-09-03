Into Tibet 2020: команды международных журналистов совершили экспедицию по "Крыше мира"

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CGTN

Sep 03, 2020, 06:48 ET

ПЕКИН (BEIJING), 3 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Тибет называют "Крышей мира" совершенно не случайно. Это прозвище регион получил не только за высочайшие вершины заснеженных гор, но и за идиллические предгорья с кристально чистыми горными родниками.

В рамках организованной CGTN экспедиции "Into Tibet 2020" три команды иностранных журналистов и влогеров во главе с репортерами канала исследовали эти таинственные места. Начиная с 18 сентября, команды отправились изучать традиции и обычаи здешних народностей по разным маршрутам через плато из тибетской столицы Лхасы.  

Interview with the representative inheritor
Interview with the representative inheritor
CGTN reporter Li Jingjing meets with 'Living Buddha' Kyungpo in Tashi Lhunpo Monastery. /CGTN
CGTN journalists play with Tibetan musicians. /CGTN
CGTN journalists talk to Tibetan internet celebrity Lhamo, who has nearly 1.5 million followers. /CGTN
Drink Tibetan tea with locals. /CGTN
Interview with the representative inheritor
CGTN reporter Li Jingjing meets with 'Living Buddha' Kyungpo in Tashi Lhunpo Monastery. /CGTN CGTN journalists play with Tibetan musicians. /CGTN CGTN journalists talk to Tibetan internet celebrity Lhamo, who has nearly 1.5 million followers. /CGTN Drink Tibetan tea with locals. /CGTN

У тибетских художников иностранные гости поучились искусству создания картин танка, встретились с "живым Буддой" Кёнпо в монастыре Ташилунпо, провели день в компании местной звезды Интернета Лхамо, покормили тибетских яков, испытали себя в верховой езде и исследовали самые сокровенные уголки региона.

Три команды в сопровождении поклонников

Репортер CGTN Ли Цзинцзин, канадский ютьюбер Дэниел Дамбрилл и французский журналист Мануэль Рамбо вошли в состав команды Team DJ. Ли Цзинцзин со своей командой навестили "живого Будду" Кёнпо в монастыре Ташилунпо, поднялись в базовый лагерь на Джомолунгме, посетили Рангпо - самый высокогорный монастырь в мире. 

В команду Beard Brothers вошли репортер CGTN Марко Шань, журналист Оскар Маргейн и бахрейнский синолог проф. Ясер Али Тахер Джавад. 29 августа они пообщались с тибетской звездой Интернета Лхамо, у канала которой почти 1,5 млн подписчиков. Самой обычной жительнице уезда Чонггьэ удалось завоевать огромную популярность среди пользователей Интернета рассказами о своей повседневной жизни. Чтобы узнать секрет ее ошеломительного успеха в сети, команда провела один день в компании Лхамо.  

Маршрут этой команды охватывал тибетские народные танцы, выступления местных музыкальных коллективов, знакомство с народными промыслами, история которых насчитывает не одну тысячу лет, посещение "небесного" озера, мест обитания тибетских яков и многое другое. 

В состав третьей команды под названием "A.N.T." вошли репортер CGTN Ян Синьмэн, испанский влогер Ноэль и цифровой "гуру" CGTN россиянин Сергей.  

21 августа Ян и Ноэль поучились у местных художников сакральному искусству танка. Традиции написания картин на религиозную тематику передаются тибетцами из поколения в поколение. 

Команде журналистов посчастливилось встретиться с Ситхаром Дордже - одним из хранителей тибетской культуры. В его исполнении они услышали одну из старейших в мире эпических поэм - "Гэсэриаду". 

В ходе экспедиции команды CGTN смогли во всей красе увидеть яркие краски Тибета и приподнять завесу тайны над загадочной "Крышей мира". Жителей этой древней земли от нас отделяют не только расстояние, но и география. Однако наши эмоции объединяют нас неразрывными узами. 

Ссылка на исходную статью: https://news.cgtn.com/news/2020-09-02/Into-Tibet-2020-Explore-the-Roof-of-the-World-with-three-teams-TskKImVody/index.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1248426/CGTN_video_Sep_3.mp4
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248382/CGTN_Tashi_Lhunpo_Monastery.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248385/CGTN_journalists.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248384/CGTN_journalists_2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248383/Tibetan_tea.jpg  

SOURCE CGTN

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