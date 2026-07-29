Investigación de GSMA Intelligence:lecciones del Mundial de 2026 que España debería tener en cuenta para 2030

-La conectividad juega un papel importante: lecciones del Mundial de 2026 que España debería tener en cuenta para 2030, investigación de GSMA Intelligence

MADRID, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Copa Mundial de la FIFA 2026 convirtió estadios, aeropuertos, ciudades anfitrionas y zonas de aficionados en Estados Unidos, Canadá y México en importantes campos de pruebas para las redes de telecomunicaciones. Un nuevo estudio de GSMA Intelligence, titulado 'Copa Mundial 2026: ¿Los operadores marcan la diferencia?', destaca el papel que desempeñan los operadores de telecomunicaciones y las lecciones que se pueden extraer para futuros torneos.

Según GSMA Intelligence, la conectividad es ahora una parte integral tanto de la experiencia del aficionado como de la organización de eventos, desde el acceso a contenido y la navegación por las ciudades anfitrionas hasta la transmisión, la seguridad y el arbitraje.

El informe destaca cómo los operadores reforzaron las redes en estadios, aeropuertos y ciudades anfitrionas mediante infraestructura 5G y Wi-Fi adicionales y mejoras de capacidad. También señala el papel de 5G Standalone, las redes privadas, la computación perimetral y el IoT en el soporte de servicios críticos durante los grandes eventos deportivos.

Del estadio conectado a la experiencia completa del aficionado

El informe señala que la oportunidad para los operadores se extiende más allá de:

eSIM de viaje: según la Encuesta Mundial de Consumidores de 2025 de GSMA Intelligence, el 12 % de los consumidores que habían viajado internacionalmente en los 12 meses anteriores utilizaron una eSIM mientras estaban en el extranjero. De ellos, más del 70% utilizó una eSIM de viaje.

según la Encuesta Mundial de Consumidores de 2025 de GSMA Intelligence, el 12 % de los consumidores que habían viajado internacionalmente en los 12 meses anteriores utilizaron una eSIM mientras estaban en el extranjero. De ellos, más del 70% utilizó una eSIM de viaje. Tarifas basadas en la experiencia: el 45% de los clientes de contrato móvil están interesados en planes basados en prestaciones.

el 45% de los clientes de contrato móvil están interesados en planes basados en prestaciones. Servicios nativos de la red: el informe destaca el servicio Live Translation de T-Mobile US como un ejemplo de un servicio nativo de la red, que proporciona traducción en tiempo real sin necesidad de una aplicación o hardware de dispositivo específico.

Las cifras publicadas por separado por los operadores estadounidenses ofrecen información sobre la demanda de conectividad durante la Copa Mundial. Verizon reportó casi 500 TB de datos en los estadios, incluyendo 29,2 TB durante la final, con un aumento del tráfico de subida de casi el 70 % en el descanso. AT&T gestionó casi un petabyte en las ciudades anfitrionas de EE.UU., manteniendo una fiabilidad de red superior al 99 %.

Un punto de referencia para los estadios y ciudades españolas

El informe de GSMA Intelligence destaca los desafíos que las futuras sedes deben afrontar.

"La principal lección del Mundial de 2026 es que las futuras sedes no deben abordar la conectividad únicamente como un ejercicio de capacidad. El verdadero valor reside en diseñar una infraestructura que garantice servicios esenciales, apoye a los aficionados durante toda su experiencia y siga beneficiando a las ciudades una vez finalizado el torneo, al tiempo que se reconocen las oportunidades para ofrecer servicios valiosos más allá de la conectividad. Para España, 2030 representa una oportunidad para convertir la inversión en redes en un activo duradero para otros grandes eventos y para la economía digital", afirmó Peter Jarich, director de GSMA Intelligence.

Lea el comunicado y el informe completos.