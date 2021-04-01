Инженеры Dreame раскрывают суть технологии обхода препятствий в Dreame Bot L10 Pro

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Dreame Technology

Apr 01, 2021, 09:00 ET

Беседа с инженерами Dreame: раскрытие научно-исследовательских идей, заложенных в основу супертехнологии обхода препятствий в пылесосах Dreame Bot L10 Pro

ПЕКИН, 1 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Dreame Technology — растущая инновационная компания, специализирующаяся на разработке интеллектуальных устройств для уборки дома — недавно впервые представила широкой публике свой продукт, удостоенный премии 2021 Red Dot Design Award — робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro. Его презентация состоялась на Международной выставке бытовых электронных и электроприборов Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE 2021), завершившейся 25 марта в Шанхае. Во время выставки особое внимание прессы и потребителей привлекла используемая в этой модели сверхэффективная технология обхода препятствий.

Dreame Bot L10 Pro Equipped with Obstacle Avoidance Technology
Obstacle Avoidance Experiment Using Dreame and Other Two Brands
Dreame Bot L10 Pro Equipped with Obstacle Avoidance Technology Obstacle Avoidance Experiment Using Dreame and Other Two Brands

Ультрасовременный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro для сухой и влажной уборки предназначен для решения главной проблемы, отмечаемой потребителями — необходимо сделать робот более интеллектуальным в плане безошибочного распознавания и обхода препятствий, а также достижения такого результата, при котором уборка производится абсолютно без помощи человека.

Применяемые в данной модели принципиально новая система точной навигации LiDAR и технология обхода препятствий могут предотвращать запутывание робота в электропроводах или его блокирование такими предметами, как тапочки и носки, когда, как в случае с большинством других роботов-пылесосов, имеющихся на рынке, требуется помощь со стороны пользователя для его вызволения до момента разрядки аккумулятора.

«Dreame Bot L10 Pro оптимизирует интеллектуальную лазерную технологию в координации с разработанным компанией Dreame алгоритмом SLAM для реализации высокоточной технологии обхода препятствий High Precision 3D, — сообщил старший инженер компании Dreame Уолтер Лю (Walter Lu). — На данный момент он может эффективно распознавать объекты размером более 3 мм и объезжать их с выбором траектории за счет последующего анализа длины и ширины».

Используемая в модели Dreame Bot L10 Pro навигационная система LiDAR осуществляет сканирование со скоростью 2080 точек в секунду для картографирования помещения и повышения эффективности уборки. Его степень точности обхода препятствий вдвое превышает аналогичный показатель других роботов-пылесосов, что также сокращает число столкновений и снижает вероятность повреждения мебели, а высокая мощность всасывания (4000 Па) позволяет ему изящно и легко удалять трудновыводимую пыль и грязь, скрытую в глубине ковровых покрытий.

«Мы надеемся освободить людей от монотонного и малоэффективного труда. Одна из наших целей заключается в том, чтобы каждый из инженеров компании напрямую пообщался с сотней наших пользователей для лучшего понимания их реальных потребностей», — заявил основатель и глава компании Dreame Юй Хао (Yu Hao).

Модель Dreame Bot L10 Pro, оснащенная функцией обхода препятствий High Precision 3D, революционно новой навигационной системой LiDAR и надежным электродвигателем, обеспечивающим всасывающую мощность 4000 Па, должна появиться в продаже на площадках Amazon и AliExpress уже в мае.

Позднее в этом году компания Dreame выпустит еще два интеллектуальных робота: Dreame Bot Z10 Pro — умный пылесос для сухой и влажной уборки, оснащенный самоопорожняющимся мусоросборником для автоматического сброса накопленной грязи, и Dreame Bot W10 — высокопроизводительную модель, обеспечивающую работу без вмешательства человека с эффективной влажной уборкой и функцией самоочистки моющей части.

Информация о компании Dreame Technology 

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Контактная информация:

Tianshi Yuwen (Тяньши Ювэнь)
[email protected]

Lena Liu (Лина Лю)
[email protected] 
+86 400-875-9511

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1479311/Dreame_Bot_L10_Pro_Equipped_Obstacle_Avoidance_Technology.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1479312/Obstacle_Avoidance_Experiment_Using_Dreame_Other_Two_Brands.jpg

SOURCE Dreame Technology

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