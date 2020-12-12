IPS и Huawei: расширение бизнеса за счет центров обработки данных на венгерском рынке

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 12 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Начиная с 2011 года компания Intelligent Power Solutions (IPS), являющаяся сертифицированным 4-звездочным сервисным партнером Huawei, поставляет клиентам в Венгрии высокоуровневые системы, от источников бесперебойного питания (ИБП) для информационно-технологического (ИТ) оборудования до готовых к эксплуатации центров обработки данных. Компания IPS ориентирована на поддержку своих клиентов за счет предоставления им первоклассной продукции, превосходного обслуживания и инновационных разработок. Она имеет профессиональную команду специалистов по обслуживанию, обладающих более чем 25-летним опытом работы с ИБП, а также превосходную партнерскую сеть в Венгрии.

Поиск пути развития

На протяжении семи лет сотрудничества с Huawei компания IPS наблюдает за впечатляющим прогрессом в области ИБП и приобрела бесценный опыт в этом процессе. Рынок претерпел значительные изменения, но компания Huawei всегда готова быстро реагировать на них, оказывая IPS всю необходимую поддержку.

Компании просто не могут добиваться успеха в одиночку. IPS нуждается в сильных партнерах для развития, разработки новых услуг и решений и быстрого выхода на рынок. До начала своих партнерских отношений с Huawei компания IPS работала с различными фирмами-производителями ИБП. Несмотря на их громкие имена предлагаемые ими товарные линейки ИБП практически не совершенствовались годами, поскольку эти компании не уделяли приоритетного внимания научным исследованиям и разработкам. Кроме того, масштабы проектов были невелики, и компании IPS приходилось работать с многочисленными дистрибьюторами ИБП в своей стране. В то же время основная цель IPS заключалась в том, чтобы открывать новые возможности для своего бизнеса и уверенно участвовать в более крупных проектах реализации ИБП. Для IPS эта цель подразумевала необходимость найти долгосрочного партнера, который мог бы в достаточной мере поддерживать более крупные проекты по работе с ИБП и помочь компании внедриться в деловую сферу, связанную с центрами обработки данных.

Сеем семена партнерства

Впервые компания IPS познакомилась с разработками Huawei в области ИБП около семи лет назад. Ее специалисты получили брошюру с описанием ИБП Huawei от одного из своих партнеров и были удивлены обширным, всеобъемлющим и постоянно расширяющимся ассортиментом. Вначале компания IPS немного скептически относилась к характеристикам этой продукции. Это отношение изменилось после того, как специалисты IPS посетили практический семинар в Европейском научно-исследовательском центре Huawei в Нюрнберге (Германия) и увидели продукцию компании своими глазами. К их удивлению, все сомнения исчезли сразу после того, как они увидели, что все основные детали ИБП — а именно долговечные конденсаторы, биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) и вентиляторы — изготовлены из материалов высочайшего качества. Именно в этот момент пришла идея установить партнерские отношения с Huawei.

После посещения центра компания IPS получила демонстрационные изделия, которые с легкостью прошли все испытания. Несмотря на все усилия, приложенные ее инженерами для того, чтобы «убить» эти устройства, они не достигли своей цели. Они увидели возможность получения высококачественных сетевых устройств резервного питания по разумной цене от хорошо известного производителя. Для компании IPS было ясно, что возможна мощная комбинация, заключающаяся в получении конкурентного преимущества перед авторитетными игроками рынка ИБП в сочетании с выигранными конкурсами даже по самым крупным проектам.

Стимулирование динамичного роста бизнеса

«С моим опытом работы в венгерском секторе дата-центров еще с 2004 года я досконально владею информацией о сильных и слабых сторонах ведущих брендов ИБП, — заявил глава компании IPS Петер Перьеши (Peter Perjesi). — Итак, что же именно отличает Huawei от других поставщиков? Во-первых, компания Huawei вкладывает значительные средства в совершенствование своих технологий, занимая одно из первых мест в мире по объемам инвестиций в НИОКР. Продолжительный опыт компании Huawei в телекоммуникационной отрасли также благоприятно влияет на качество ее предложения в сфере ИБП. Например, предлагаемые компанией Huawei ИБП серии UPS2000-G (мощностью от 6 кВА) могут подключаться к USB-накопителю и SIM-карте для создания SMS-шлюза, что является уникальной возможностью на этом рынке. Эта телекоммуникационная технология имеет важное значение для наших корпоративных клиентов, особенно в банковском секторе, где взаимодействие между клиентами и поставщиками услуг должно соответствовать строгим ограничениям».

Компания IPS, имеющая обширную сеть венгерских партнеров, выступает в качестве моста между Huawei и клиентами, выводя продукцию Huawei на рынок. Довольные клиенты представляют различные сферы — от банков до правительственных учреждений и т.д. Широкий ассортимент продукции Huawei — включающий ИБП, устройства охлаждения, шкафы и стойки, блоки распределения питания (PDU), сетевые адаптеры и управляющее программное обеспечение — удовлетворяет разнообразные потребности клиентов. Тот факт, что вся продукция, используемая в системе, выпускается одним и тем же производителем, также снижает вероятность отказов.

Специально выделяемый компанией Huawei менеджер по управлению каналами сбыта обеспечивает критически важную поддержку ее проектов. Помимо ежегодного посещения выставки HUAWEI CONNECT, специалисты IPS также участвуют во многих технических мероприятиях. За последние пять лет они организовали множество успешных мероприятий с местным представительством Huawei, получая от него постоянную маркетинговую поддержку. Компания Huawei доказала, что когда IPS нуждается в ее экспертных знаниях и опыте, она готова их предоставить.

Компания IPS гарантирует высокую квалификацию своих ИТ-специалистов и их слаженную работу с коллегами из компании Huawei, что позволяет клиентам пользоваться преимуществами самых передовых технологий и профессионализма. Они стремятся и готовы непрерывно совершенствовать свой опыт и поэтому признательны Академии информационно-коммуникационных технологий Huawei за партнерство. Ее сервисное подразделение с радостью накапливает опыт работы на объектах, а ИБП Huawei получают превосходные отзывы. Фактически они могли рассчитывать на любую посильную помощь столько раз, сколько у них возникали проблемы с обслуживанием после установки сотен модулей.

В результате этого великолепного сотрудничества доходы компании, обусловленные сотрудничеством с Huawei, в последние несколько лет росли на 20-50% в год. Партнерство с Huawei было плодотворным. Так, компания только что достигла очередного рубежа, завершив монтаж первого центра обработки данных Huawei Fusion Module 2000 в Венгрии.

Успех благодаря ИБП Huawei SmartLi

Компания Huawei инвестирует более 10% своей выручки в исследования и разработки и оперативно реагирует на изменения рынка и потребности клиентов, постоянно совершенствуя свои модели ИБП. Клиенты компании IPS уверены в том, что продукция Huawei может способствовать развитию их бизнеса, что обуславливает ее активные закупки. Новая модель с использованием литиевых аккумуляторов представляет особый интерес для наших клиентов благодаря ее преимуществам по сравнению с конкурирующей продукцией. Предполагается, что к 2025 году рыночная доля литий-ионных аккумуляторов достигнет 35% против всего лишь 1% в 2016 году.

В настоящее время руководители ИТ-подразделений предъявляют очень высокие требования к ИБП. Предприятия хотят не только максимально использовать имеющееся пространство и повысить энергоэффективность, но и минимизировать свои расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. Их клиенты рассчитывают, что их инвестиции в ИБП обеспечат им нужную производительность и конкурентоспособность, поэтому ожидают более длительного срока службы этих устройств. Благодаря снижению затрат на сырье и уникальной запатентованной технологии ИБП Huawei SmartLi удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям. Эта система резервного питания на основе литий-ионных аккумуляторов, предназначенная для центров обработки данных, обеспечивает надежное электропитание при одновременном сокращении занимаемой площади на 50%, что в свою очередь увеличивает доходы, высвобождая дополнительное пространство для установки шкафов с коммерчески полезным ИТ-оборудованием, и снижая совокупные расходы предприятий.

Компания IPS ориентирована на поддержку своих клиентов за счет предоставления им первоклассной продукции, превосходного обслуживания и инновационных разработок. Ее команда осознала огромный потенциал ИБП Huawei SmartLi, поэтому компания сразу же предложила это новое решение своим партнерам. В результате первый монтаж ИБП SmartLi в Венгрии был завершен уже в сентябре.

Лучшее еще впереди

Компания IPS оптимистично оценивает перспективы партнерства IPS-Huawei, в основе которого лежит наша общая цель — обеспечение выгод для наших клиентов и одновременное содействие им в решении сложных технических и коммерческих проблем. Она твердо убеждена в том, что партнерство с Huawei ускорит рост IPS и поможет ей стать одним из ключевых игроков венгерского рынка ИБП. Для нас это невиданный процесс, который мы начали с помощью Huawei.

«Компания IPS сотрудничает с Huawei уже более семи лет, и эти взаимоотношения непрерывно укрепляются. В прошлом мы выиграли множество проектов, и компания Huawei всегда обеспечивала высочайший уровень обслуживания, мощную техническую поддержку и содействие сбыту», — сообщил глава компании Intelligent Power Solutions Ltd. (Венгрия) Петер Перьеши (Peter Perjesi).

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/ips-and-huawei-ups-solutions

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SOURCE Huawei