iScooter lance une campagne de rentrée scolaire de 45 jours dans toute l'Europe pour favoriser un déplacement plus intelligent des élèves et des étudiants

BERLIN, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- iScooter, une marque innovante dans le domaine des solutions de mobilité personnelle, a annoncé le lancement d'une campagne de rentrée scolaire de 45 jours destinée aux consommateurs européens, qui se déroulera du 28 juillet au 10 septembre 2026. Conçue pour coïncider avec la période de pointe des achats de rentrée scolaire, en août, cette campagne propose des réductions réservées aux étudiants, des offres limitées sur les accessoires, ainsi qu'une gamme de produits de mobilité électrique adaptés aux différents besoins en matière de trajets quotidiens et de mode de vie.

iScooter electric scooters offer a smart and convenient commuting solution for students returning to school across Europe.

Alors que les étudiants reprennent le chemin des campus et que les familles se préparent pour la nouvelle année scolaire, les solutions de transport flexibles prennent de plus en plus d'importance. Pour les trajets journaliers des étudiants et des jeunes, des solutions de mobilité compactes et pratiques peuvent faciliter les déplacements sur de courtes distances entre les campus, les résidences et les points de correspondance des transports en commun. Par ailleurs, pour toute la famille, les achats de rentrée scolaire vont souvent au-delà des besoins liés aux trajets quotidiens, et génèrent une demande de produits de mobilité adaptés à différentes tranches d'âge.

En vue de répondre à ces besoins variés, la campagne de iScooter couvre plusieurs catégories, notamment les trottinettes électriques, les vélos électriques et les véhicules électriques pour enfants. La gamme proposée comprend les modèles W6, i9Ultra, F7 et EB1S, qui offrent des solutions adaptées aux étudiants, aux navetteurs et aux familles.

Le scooter électrique W6 se positionne comme une solution pratique pour les déplacements urbains quotidiens, alliant confort et simplicité d'utilisation. Le scooter électrique i9Ultra s'adresse aux utilisateurs recherchant une plus grande autonomie et des performances équilibrées pour leurs trajets de tous les jours. Pour ceux qui privilégient un confort de conduite accru, le scooter électrique F7 avec selle constitue une solution polyvalente, adaptée aussi bien aux déplacements quotidiens qu'aux trajets de loisirs. Pour les utilisateurs à la recherche d'une alternative flexible à la mobilité urbaine traditionnelle, le vélo électrique EB1S offre une solution légère et pliable, idéale pour les déplacements quotidiens.

Dans le cadre de cette campagne, les étudiants éligibles qui effectuent la vérification de leur identité via EDiU peuvent bénéficier d'une remise supplémentaire de 8 % sur une sélection de produits. De plus, les 50 premiers clients admissibles auront la possibilité d'acheter un lot d'accessoires pour étudiants avec une réduction de 50 %. Ces offres en édition limitée sont proposées dans la limite des stocks disponibles.

Au-delà des offres destinées directement aux consommateurs, iScooter lance également un programme d'affiliation pour les étudiants afin de renforcer son engagement auprès des communautés universitaires. Grâce à des collaborations avec des étudiants créateurs, des associations universitaires et tous les partenaires concernés, le programme vise à faire découvrir à davantage d'étudiants, à l'occasion de la rentrée, des solutions concrètes de mobilité électrique.

À propos de iScooter

Créée en 2015, la marque iScooter développe des solutions de mobilité individuelle intelligentes et durables qui apportent une réponse aux problèmes de congestion urbaine et aux défis environnementaux. Plébiscitée dans plus de 30 pays, la marque propose des solutions de mobilité intuitives sans émission grâce à un design innovant et à des fonctionnalités axées sur l'utilisateur qui permettent des trajets quotidiens plus propres et plus efficaces pour une expérience de déplacement modulable au quotidien.

Pour en savoir plus :

Site internet : www.iscooter.fr

Instagram : https://www.instagram.com/iscooter.eu/

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