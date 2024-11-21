iShare-Home Residential Smart Solar System: комплексный и универсальный выбор для вашего дома

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 21 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- SLENERGY, ведущий поставщик интеллектуальных энергетических решений, выпустил систему iShare-Home Residential Smart Solar System, предоставляющую надежное, эффективное и доступное решение для солнечной энергетики.

iShare-Home Residential Smart Solar System

Система Slenergy iShare-Home Residential Smart Solar System использует комплексный подход к универсальным продуктам, оптимизируя процесс и избавляя от необходимости обращаться к нескольким производителям и поставщикам, чтобы клиенты экономили время и деньги. Команда инженеров и разработчиков продуктов Slenergy гарантирует, что каждая фотоэлектрическая система полностью совместима для бесшовных установок под ключ, обеспечивая беспроблемный опыт от начала до конца.

Кроме того, iShare-Home Residential Solar Energy Solution имеет широкий спектр внутренних компонентов и оборудования, которые соответствуют мировым отраслевым стандартам. Благодаря нескольким сертификатам на все компоненты клиенты могут быть уверены, что они получают продукцию высшего качества. Кроме того, Slenergy предлагает полную линейку гарантий на все основные продукты и компоненты в наших фотоэлектрических комплектах и решениях для солнечной энергетики с дополнительными расширенными гарантиями по запросу.

При проектировании системы Slenegy iShare-Home основное внимание уделяется стандартизации и высокой совместимости. Монтажная конструкция соответствует требованиям к нагрузке и монтажу в большинстве областей рынка, в то время как стандартизированная конструкция кабеля обеспечивает простоту монтажа и обслуживания. Накопитель энергии использует наименьший модульный блок мощностью 2,56кВтч, что дает клиентам гибкость для удовлетворения их конкретных потребностей.

С точки зрения производительности и эффективности система iShare-Home выделяется следующим: Фотоэлектрические модули обеспечивают высокую эффективность и мощность, достигая максимальной эффективности 21,8% и мощности модуля до 425 Вт. Инверторы оснащены технологией двойного MPPT для гибкости компоновки и дизайна с максимальной эффективностью до 98,2%. Технология аккумулятора использует элементы LiFeO4 с высокой скоростью зарядки, обеспечивая превосходную производительность благодаря удаленной диагностике и мониторингу данных в режиме реального времени.

Кроме того, система Slenergy iShare-Home обеспечивает другие преимущества. Собранные на заводе и предварительно подключенные проводные соединения обеспечивают легкую автоматическую установку, сохраняя при этом безопасность и функциональность. Фотоэлектрические модули отличаются элегантным, минималистичным дизайном, улучшающим эстетику вашего дома. А благодаря функциям удаленного обновления и сигнализации об отказе оборудования мониторинг и управление вашей системой просты и удобны.

Система Slenergy iShare-Home Residential Smart Solar System предлагает комплексный и выгодный вариант для использования в жилых помещениях благодаря универсальным продуктам, высококачественным компонентам, стандартизации и дизайну с высокой совместимостью, а также превосходной производительности продукта. Являясь ведущим мировым поставщиком устойчивых интеллектуальных энергетических решений, система Slenergy iShare-Home предлагает ряд экономически эффективных решений. Воспользуйтесь возможностью изменить управление энергопотреблением вашего дома с помощью системы Slenergy iShare-Home. Как с нами связаться:

Офис в Германии:

Slenergy Technology GmbH

Электронная почта: [email protected]

Адрес: Hamburger Allee 2-4 60486 Frankfurt a.M. Germany

Офис в Испании:

Slenergy Technology Co, S.L.

Электронная почта: [email protected]

Адрес: Avenida de Europa 26, edificio atica V. 2ºF, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spain

Контактная информация в Италии:

Электронная почта: [email protected]

О Slenergy

Компания Slenergy была основана известными специалистами в области фотоэлектрических технологий вместе с выдающейся командой топ-менеджеров. Ее основные продукты включают стандартизированные решения, применимые для всех сценариев (жилых, коммерческих и промышленных, автономных и т. д.), фотоэлектрические преобразователи и инверторы накопления энергии, интеллектуальные распределительные коробки, портативные устройства накопления энергии, интеллектуальные системы управления энергопотреблением и т. д.

Компания Slenergy унаследовала превосходные «гены интеллектуального производства» в области исследований технологий, качества продукции, интеллектуального производства и других аспектов. Компания Slenergy создала научно-исследовательские центры в Германии и Китае, а ее производственная база находится в Чучжоу, Китай. Основная команда имеет более 10 лет опыта исследований, разработок и технологий в фотоэлектрической отрасли, количество технических специалистов превышает 150 человек. Компания открыла филиалы в Гонконге, Германии, Испании и т. д., создала центры обслуживания клиентов и склады в Германии и Испании, подразделения охватывают весь мир. Дополнительная информация:

www.slenergy.com

Контакты для СМИ: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2561637/iShare_Home_Residential_Smart_Solar_System.jpg