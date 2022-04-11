Исполнительный продюсер фильма With This Light встретилась с Папой Франциском

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено деятельности сестры Марии Росы Ллеголь, которая 70 лет своей жизни пробыла францисканской монахиней и за это время помогла более 87 000 гондурасских детей вырваться из нищеты и спастись от жестокого обращения. Они также обсудили важность того, чтобы ее история и влияние были известны за пределами Гондураса.

В числе гостей, приглашенных на закрытый показ в Августинианском институте патристики, были представители международных и местных СМИ, члены религиозных орденов и послы в Ватикане из Гондураса, Панамы, Мексики, Кубы, Сальвадора и Бразилии, Генеральный секретарь итальянского Верховного кассационного суда, а также другие высокопоставленные лица.

От имени кинематографической команды исполнительный продюсер Джессика Саровиц заявила следующее: «Возможность организовать ранний показ With This Light для аудитории, в числе которой был понтифик, стала для нас большой честью. Один человек может вдохновлять и просвещать других, как это делала сестра Мария Роса для столь многих людей в гондурасском обществе, и мы признательны за возможность поделиться ее историей с широкой аудиторией».

Показ был организован при поддержке испанской редакции официальной газеты Ватикана L'Osservatore Romano и посольства Гондураса в Ватикане.

Информация о компании Miraflores Films

Miraflores Films — медиакомпания, миссией которой является предоставить женщинам голос с помощью высококачественного документального кино, а также создать пространство, в котором будут услышаны те, чьи голоса обычно не слышны. Рассказывая ранее неизвестные истории о жизни и упорстве исключительных личностей, фильмы Miraflores создают аутентичные связи с разнообразными аудиториями, предоставляя им инструменты для активного участия в жизни общества. Целенаправленное и динамичное распространение проектов Miraflores вдохновляет других на то, чтобы стать чуткими лидерами и двигателями перемен в своих собственных сообществах.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ:

Wolf Kasteler (Вольф Кастелер) Отдел по связям с общественностью

Omar Gonzales (Омар Гонсалес) | [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1783517/Picture1.jpg

SOURCE Miraflores Films