Исполнительный продюсер фильма With This Light встретилась с Папой Франциском

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Miraflores Films

Apr 11, 2022, 07:37 ET

Исполнительный продюсер Джессика Cаровиц (Jessica Sarowitz) обсудила с понтификом фильм, посвященный наследию сестры Марии Росы Легголь

ВАТИКАН, 11 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- В Ватикане прошел показ фильма With This Light, снятый Николь Бернарди-Рейс (Nicole Bernardi-Reis) и Лаурой Бермудес (Laura Bermúdez), для высокопоставленных и приглашенных гостей, а также была проведена презентация ленты для Папы Франциска. Джессика Саровиц встретилась с Его Святейшеством для обсуждения важного наследия главного героя этого документального фильма компании Miraflores Films — сестры Марии Росы Легголь (María Rosa Leggol).

“With This Light” Executive Producer, Jessica Sarowitz with His Holiness, Pope Francis
“With This Light” Executive Producer, Jessica Sarowitz with His Holiness, Pope Francis

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено деятельности сестры Марии Росы Ллеголь, которая 70 лет своей жизни пробыла францисканской монахиней и за это время помогла более 87 000 гондурасских детей вырваться из нищеты и спастись от жестокого обращения. Они также обсудили важность того, чтобы ее история и влияние были известны за пределами Гондураса.

В числе гостей, приглашенных на закрытый показ в Августинианском институте патристики, были представители международных и местных СМИ, члены религиозных орденов и послы в Ватикане из Гондураса, Панамы, Мексики, Кубы, Сальвадора и Бразилии, Генеральный секретарь итальянского Верховного кассационного суда, а также другие высокопоставленные лица.

От имени кинематографической команды исполнительный продюсер Джессика Саровиц заявила следующее: «Возможность организовать ранний показ With This Light для аудитории, в числе которой был понтифик, стала для нас большой честью. Один человек может вдохновлять и просвещать других, как это делала сестра Мария Роса для столь многих людей в гондурасском обществе, и мы признательны за возможность поделиться ее историей с широкой аудиторией».

Показ был организован при поддержке испанской редакции официальной газеты Ватикана L'Osservatore Romano и посольства Гондураса в Ватикане.

Информация о компании Miraflores Films 
Miraflores Films — медиакомпания, миссией которой является предоставить женщинам голос с помощью высококачественного документального кино, а также создать пространство, в котором будут услышаны те, чьи голоса обычно не слышны. Рассказывая ранее неизвестные истории о жизни и упорстве исключительных личностей, фильмы Miraflores создают аутентичные связи с разнообразными аудиториями, предоставляя им инструменты для активного участия в жизни общества. Целенаправленное и динамичное распространение проектов Miraflores вдохновляет других на то, чтобы стать чуткими лидерами и двигателями перемен в своих собственных сообществах.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ:
Wolf Kasteler (Вольф Кастелер) Отдел по связям с общественностью
Omar Gonzales (Омар Гонсалес) | [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1783517/Picture1.jpg

SOURCE Miraflores Films

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