Исполнительный продюсер фильма With This Light встретилась с Папой Франциском
Apr 11, 2022, 07:37 ET
Исполнительный продюсер Джессика Cаровиц (Jessica Sarowitz) обсудила с понтификом фильм, посвященный наследию сестры Марии Росы Легголь
ВАТИКАН, 11 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- В Ватикане прошел показ фильма With This Light, снятый Николь Бернарди-Рейс (Nicole Bernardi-Reis) и Лаурой Бермудес (Laura Bermúdez), для высокопоставленных и приглашенных гостей, а также была проведена презентация ленты для Папы Франциска. Джессика Саровиц встретилась с Его Святейшеством для обсуждения важного наследия главного героя этого документального фильма компании Miraflores Films — сестры Марии Росы Легголь (María Rosa Leggol).
Основное внимание в ходе обсуждения было уделено деятельности сестры Марии Росы Ллеголь, которая 70 лет своей жизни пробыла францисканской монахиней и за это время помогла более 87 000 гондурасских детей вырваться из нищеты и спастись от жестокого обращения. Они также обсудили важность того, чтобы ее история и влияние были известны за пределами Гондураса.
В числе гостей, приглашенных на закрытый показ в Августинианском институте патристики, были представители международных и местных СМИ, члены религиозных орденов и послы в Ватикане из Гондураса, Панамы, Мексики, Кубы, Сальвадора и Бразилии, Генеральный секретарь итальянского Верховного кассационного суда, а также другие высокопоставленные лица.
От имени кинематографической команды исполнительный продюсер Джессика Саровиц заявила следующее: «Возможность организовать ранний показ With This Light для аудитории, в числе которой был понтифик, стала для нас большой честью. Один человек может вдохновлять и просвещать других, как это делала сестра Мария Роса для столь многих людей в гондурасском обществе, и мы признательны за возможность поделиться ее историей с широкой аудиторией».
Показ был организован при поддержке испанской редакции официальной газеты Ватикана L'Osservatore Romano и посольства Гондураса в Ватикане.
Информация о компании Miraflores Films
Miraflores Films — медиакомпания, миссией которой является предоставить женщинам голос с помощью высококачественного документального кино, а также создать пространство, в котором будут услышаны те, чьи голоса обычно не слышны. Рассказывая ранее неизвестные истории о жизни и упорстве исключительных личностей, фильмы Miraflores создают аутентичные связи с разнообразными аудиториями, предоставляя им инструменты для активного участия в жизни общества. Целенаправленное и динамичное распространение проектов Miraflores вдохновляет других на то, чтобы стать чуткими лидерами и двигателями перемен в своих собственных сообществах.
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ:
Wolf Kasteler (Вольф Кастелер) Отдел по связям с общественностью
Omar Gonzales (Омар Гонсалес) | [email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1783517/Picture1.jpg
SOURCE Miraflores Films
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