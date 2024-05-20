Istituto Europeo di Design, Enheduanna FWC yarışmasıyla Türk yetenekleri destekliyor: 18 tasarımcının kıyafetleri Karanlık Kanyon'da muhteşem bir podyumda

İtalyan modası Mezopotamya kadınıyla buluşuyor

Kazanan, Como'daki Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED ağında Tekstil Tasarımı alanında burs ile ödüllendirilecektir.

MİLANO, 20 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- İtalyan moda bilgisi, medeniyetlerin beşiği Mezopotamya'nın bin yıllık tarihi ve Anadolu tekstil geleneği ile İtalyan-Türk kültür ve tasarım projesinde buluşuyor.

outfits made by young Turkish talents with IED mentorship outfits made by young Turkish talents with IED mentorship outfits made by young Turkish talents with IED mentorship

Bu, Enheduanna FWC - Moda Kadın Kültürü, IED - Istituto Europeo di Design (1966'dan beri küresel bir bakış açısını ve derin bir İtalyan kültürel matrisini koruyan yaratıcı alandaki en büyük Yüksek Öğrenim Ağı) tarafından, ADDU Tasarım (All-in Design & Development Union) Direktörü Pınar Sipahi hocanın küratörlüğünde, İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü, Türkiye Tasarım Konseyi, Bahçeşehir Üniversitesi, Studio Fırat Neziroğlu ve Tayeks Tekstil'in desteğiyle düzenlenen daha büyük bir projenin parçası olarak başlatılan yaratıcı bir yarışmadır.

Farklı okul ve üniversitelerden gelen ve Istituto Europeo di Design tarafından başlatılan bir çağrı sonucunda seçilen yarışmanın kahramanı 18 Türk öğrencinin yaratıcılığına rehberlik eden, IED'nin değerlerini temsil ettiği tasarım ve moda alanındaki bu İtalyan bilgi birikimidir. IED Sanat Yönetmeni Giovanni Ottonello ve öğretim görevlisi Francis Venneri'nin danışmanlığında genç yaratıcılar, Türkiye'nin 30'dan fazla coğrafi bölgesinden yerel kumaşlar kullanarak Mezopotamya kültürü, kıyafetleri ve geleneklerinden ilham alan ve 12 Türk kadını için tasarlanan 18 kıyafetin konsept ve üretimi üzerinde çalıştı. Sonuçlar, çarpıcı bir doğal manzaraya sahip, Karanlık Kanyon'da düzenlenen defilede sunuldu.

Oluşturulan kıyafetler, heykeller, kabartmalar ve arkeolojik buluntular aracılığıyla aktarılan estetik kodlarıyla Mezopotamya kadınına odaklanıyor. Yarışma, katılımcılar için kendi geçmişlerine ve geleneklerine bakmak, bunları başka bir ülke olan İtalya'nın bilgi birikimiyle harmanlayarak, bir elbisede, bir nakışta, bir kumaşta, bir şekilde bu iki uzak dünya arasındaki sentezi bulmak için olağanüstü bir fırsattı. Ortak konu ise temel bir soruydu: bir grup yetenekli Türk kreatiflerin algısında bugün Made in Italy'nin değeri nedir?

Katılımcılar, uluslararası alanda tanınmış markaların izini sürebilecekleri unsurları bulmak için İtalyan moda tarihini de araştırarak Made in Italy konusunu ele aldılar: abartılı feminenlik ya da 1960'ların sade kesimleri, çiçek baskıları ve süslemeleri, denim ve boyalı kumaşların mulaj etkisiyle vücudu kaplayacak şekilde serbest bırakılması gibi özellikler, dünyaca ünlü tiyatro kostümüne kadar yaratılan kıyafetlerde fark edilebildi.

Başta Taypa Tekstil olmak üzere Türk dokuma fabrikalarıyla yapılan işbirliği çok önemliydi: 18 finalist tarafından tasarlanan kıyafetlerin üretimi, yenilikçi ve yaratıcı üretim süreçlerini destekleyen Tayeks Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tasarımcılar, tasarımcı, Anadolu Tekstil Ağı kurucusu ve dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu tarafından kumaş kullanımı konusunda eğitildi. Tasarımcı Özlem Erkan ve eğitmen Zeynep Öcal Özcan ile birlikte yarışma jürisinde yer aldı.

28 Mayıs'ta kazanan belirlenecek ve Temmuz ayında İtalya, İspanya ve Brezilya'da 11 lokasyonu bulunan IED ağının bir parçası olan Como'daki Accademia di Belle Arti Aldo Galli'de Tekstil Tasarımı üzerine iki haftalık yoğun bir eğitim kursu ile ödüllendirilecek. Ayrıca, kazanan ilk iki tasarımcıya Taypa Tekstil Özel Ödülü kapsamında yaz stajı imkânı sunulacak.

Daha fazla bilgi için: www.ied.edu - [email protected]

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