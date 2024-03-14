IT Partners 2024: Pantum демонстрирует новинки, ускоряя развитие европейского рынка

ПАРИЖ, 14 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий поставщик оборудования для печати Pantum представляет свои новинки на выставке IT Partners 2024, которая проходит в парижском Диснейленде с 13 по 14 марта. Среди представленных разработок — новая серия монохромных лазерных принтеров 22PPM A4, цветных лазерных принтеров 20PPM A4 и цветных светодиодных принтеров 30PPM A3.

Pantum at IT PARTNER Pantum at IT PARTNER（2）

Это коммерческое мероприятие собирает представителей ИТ-, телекоммуникационной и аудиовизуальной индустрии для широкого обмена опытом. В ходе главной выставки ИТ-технологий компания Pantum сможет пообщаться с широким кругом клиентов и воспользоваться новыми рыночными возможностями для повышения узнаваемости своего бренда в Европе и в более широком сегменте. «Для нас большая честь принять участие в выставке IT Partners 2024 и продемонстрировать наши последние разработки и инновации на европейском рынке. Компания Pantum считает фундаментальными составляющими своего бренда инновации, высокие стандарты качества и клиентоориентированность и стремится к устойчивому развитию посредством дизайна и технологических новшеств, предоставляя пользователям эффективные и надежные решения и услуги для печати», — говорит Хосе Баллестерос (Jose Ballesteros), заместитель руководителя филиала Pantum в Нидерландах.

Серия Smart Classic: экономичное, компактное и беспроблемное решение для печати

На выставке IT Partners 2024 Pantum представляет серию Smart Classic — экономичное решение для печати с компактным дизайном, которое подойдет для вашего рабочего стола и офиса.

Высокое качество печати со скоростью 22 страницы в минуту (ppm) на бумаге формата A4 (монохромная печать).

Установка без драйверов для Windows 10/11 и установка драйверов одним щелчком мыши для других операционных систем.

Разнообразные возможности подключения, в том числе USB, проводные соединения, двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и Bluetooth.

Мобильное приложение Pantum для бесперебойного подключения.

Функция автоматической коррекции при копировании удостоверений личности.

Наличие у некоторых моделей автоматического устройства подачи документов (ADF) для повышения функциональности и производительности.

Серия Vibrant 20: высокоскоростная печать с расширенными функциями и улучшенными возможностями подключения

Принтеры Pantum серии Vibrant 20 предназначены для широкого спектра пользовательских сценариев. Они отлично подходят для небольших офисов и домашнего применения, предлагая высокую скорость печати и универсальные функции, повышающие офисную производительность.

Высокая скорость печати (20 ppm) как в монохромном, так и в цветном режиме.

Керамический нагревательный элемент, соответствующий стандарту ENERGY Star ® 3.0.

3.0. Картриджи с ресурсом до 3000 страниц для монохромной и до 2500 страниц для цветной печати.

Расширенные возможности подключения: проводные и беспроводные сети, Bluetooth, USB и принтеры совместного доступа.

Установка драйвера одним щелчком мыши для быстрой и легкой настройки.

Функция автоматической коррекции при копировании удостоверений личности.

Модель CM2100ADW с элегантным дизайном и 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем.

Расширенные функции: печать без полей, нанесение водяных знаков и работа с многостраничными документами.

Принтеры с высоким уровнем безопасности (тестирование Nessus и AWVS для защиты документов).

Долгожданная серия Ultra 330: высокоэффективный цветной светодиодный принтер формата A3

Серия Ultra 330 предлагает высокоэффективные модели для офисного применения, сочетающие в себе высокое качество печати, расширенные возможности и надежные меры безопасности.

Быстрый запуск и функция предварительного нагрева.

Высокая скорость печати (30 ppm) как в монохромном, так и в цветном режиме.

Скорость сканирования 55 ppm и 110-страничное автоматическое устройство подачи документов (ADF).

Возможность светодиодной печати с высоким разрешением до 1200x2400 dpi (цветная печать) и 1200x1200 dpi (монохромная печать).

Удобный 7-дюймовый сенсорный дисплей и различные варианты дизайна.

Функции безопасности: защита паролем, аутентификация пользователей и функции шифрования.

Расширенное управление документами (нанесение водяных знаков, создание буклетов и различные режимы сканирования).

Сохраняя твердую приверженность курсу на инновации, клиентоориентированность и устойчивое развитие, компания Pantum продолжит расширять ассортимент своей продукции и налаживать новые партнерские отношения, нацеленные на последовательный рост. «Двигаясь вперед, компания Pantum будет предлагать своим клиентам еще больше инновационных решений и принтеров премиум-класса, гарантируя при этом, что наши предложения будут максимально соответствовать меняющимся потребностям и ожиданиям пользователей», — заверил Хосе Баллестерос.

О компании Pantum

Компания Pantum, основанная в 2010 году, является производителем принтеров и занимается поставкой принтеров, расходных материалов, а также решений и услуг для печати. С 2011 года компания Pantum осваивает зарубежные рынки и в настоящее время представлена в более чем 110 странах мира. Благодаря собственной запатентованной технологии Pantum следует за меняющимися потребностями клиентов, предлагая им экономичное, удобное и энергоэффективное оборудование и надежные решения для печати. Сегодня Pantum создает для своих клиентов дополнительную ценность за счет экономически эффективных продуктов и услуг премиум-класса.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2361583/Pantum_IT_PARTNER.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2361584/Pantum_IT_PARTNER_2.jpg