Юсаку Маэдзава принимает заявки на участие в лунной миссии на борту SpaceX в 2023 году

ТОКИО, 3 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в рамках проекта dearMoon было объявлено о начале процесса подачи заявок на участие восьми гражданских лиц в недельной экспедиции, которая будет проходить у Луны на космическом корабле SpaceX в 2023 году. Эта поездка будет полностью финансироваться японским предпринимателем Юсаку Маэдзавой (Yusaku Maezawa), который стремится возглавить эту миссию, проявляя любопытство и желание увидеть и оценить Землю с дальнего расстояния.

В этом видеоролике, высказываясь о своей мотивации в проекте dearMoon, Маэдзава отметил: «Я начал думать, что все люди, делающие что-то креативное в своей жизни, — художники. В этом смысле я хотел бы, чтобы мое приглашение охватывало более широкое сообщество и давало возможность большему числу людей со всего мира присоединиться к этому путешествию. Если вы рассматриваете себя как художника, то вы являетесь художником».

Главный инженер компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) поделился своим мнением: «Что действительно важно в миссии dearMoon, так это то, что она станет первым частным космическим полетом с людьми, находящимися за пределами земной орбиты. Я знаю, что Маэдзава также предоставляет места на корабле для художников и других людей, поэтому он хочет, чтобы это было что-то захватывающее и вдохновляющее для всего мира».

Будучи убежденным в том, что все люди являются творческими деятелями по-своему, Юсаку Маэдзава призывает всех, кто считает себя художниками, подавать заявки на участие при двух условиях:

Кандидаты, стремящиеся стать членами команды dearMoon, должны продемонстрировать потенциал индивидуального роста в рамках этой миссии и приложить все усилия, чтобы их опыт оказался ценным для будущего мира, внося общественный вклад, который принесет пользу будущим поколениям человечества.

Заявители должны иметь возможность поддерживать других членов экипажа, обладающих теми же способностями и видением.

Подробности

Отбор начинается сегодня и будет выглядеть следующим образом:

для подачи заявки на место в космическом корабле в рамках проекта dearMoon перейдите по этой ссылке.

ШАГ 1: Предварительная регистрация (до 6:59 утра по тихоокеанскому времени 14-гомарта)

ШАГ 2: Первоначальный скрининг (до 6:59 утра по тихоокеанскому времени 21-го марта)

ШАГ 3: Задание

ШАГ 4: Онлайн-опрос

ШАГ 5: Окончательный опрос и медицинский осмотр (в конце мая 2021 года)

О проекте dearMoon

Первая гражданская миссия, цель которой — полет на Луну, запланирована на 2023 год. Ракета Starship, разработанная компанией SpaceX Илона Маска, совершит недельное путешествие на Луну и обратно. В 2018 году японский предприниматель Юсаку Маэдзава приобрел все места на борту этой ракеты. Желая предоставить как можно большему числу талантливых людей возможность полететь, в марте 2021 года он объявил о своих планах по выбору 8 членов экипажа со всего мира. Более подробная информация представлена на сайте: https://dearmoon.earth/.

Подборку для печати, посвященную проекту dearMoon, можно скачать здесь. https://www.dropbox.com/sh/kte7bp6nq00z0d1/AADNNBjjTAK2mnfEmF3B_gDSa?dl=0

О 45-летнем Юсаку Маэдзава

Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) родился в Японии в 1975 году.

Маэдзава — предприниматель, коллекционер живописи, пассажир рейса на Луну и общественный деятель, который надеется на мир во всем мире. Закончив среднюю школу Waseda Jitsugyo и пожив в США, он организовал предприятие по импорту и пересылке компакт-дисков и записей. В 1998 году, когда рок-группа Маэдзавы дебютировала со своим первым альбомом, он также основал компанию START TODAY, позже превратившуюся в крупнейшую в Японии модную торговую онлайн-галерею ZOZOTOWN, зарегистрированную в TSE и оцененную в 10 миллиардов долларов. В 2019 году Маэдзава продал свою компанию группе Softbank Group и ушел в отставку с поста генерального директора. С тех пор он работает над целым рядом проектов, включая инвестирование в 13 различных компаний, чтобы помочь им выйти на публичный рынок, а также над реализацией проекта по раздаче денег, на сегодняшний день выделив 28 миллионов долларов в целях проведения социального эксперимента с базовым доходом. (По состоянию на март 2021 года)

SOURCE dearMoon Project