Jackery kündigt „Go Green with Jackery"-Event an, um den Welttag der Erde 2023 zu markieren und den Umweltschutz zu fördern

FREMONT, Kalifornien, 22. April 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, das weltweit führende Unternehmen für die Bereitstellung tragbarer Kraftwerke und Solarmodule, hat den Start von Go Green mit Jackery (GE) bekanntgegeben, seiner offiziellen Veranstaltung zur Feier des 54. Welttages der Erde, der am 22. April 2023 stattfindet. Die Veranstaltung, die offiziell am 22. April 2023 beginnt und bis zum 21. Mai 2023 läuft, jeweils Ortszeit, zielt darauf ab, die Benutzer zu ermutigen, grün zu denken, Maßnahmen zu ergreifen und Emissionen zu senken, indem sie Energieeinsparung und grünen Umweltschutz praktizieren, im Einklang mit Jackerys Mission „für alle und überall grüne Energie zu bieten".

image_1 NFF planted 10000 trees in cooperation with Jackery

Die glücklichen Gewinner werden während der Veranstaltung mit großzügigen Preisen belohnt.

Während der Veranstaltung können Produktbenutzer Punkte für CO2-Verringerung sammeln, die im Jackery Member Center gegen Geschenke eingetauscht werden können (die Geschenke können nach Ende der Veranstaltung eingelöst werden), oder Punkte für die Teilnahme an und Erfüllung von Aufgaben wie Abstimmungen für das Gemeinwohl, Teilen in sozialen Medien, das Empfehlen neuer Benutzer, Registrierung/Anmeldung, Erledigung von Jackery-Life-Sharing-Aufgaben und Erledigung intelligenter Bestellaufgaben erhalten. Alle Benutzerhandlungen werden global in eine Rangliste eingeordnet, wobei die besten 50 Benutzer den ultimativen Preis von Jackery erhalten. Die Jackery Explorer 2000 Pro Portable Power Station mit einem Wert von bis zu 2.299 € ist einer der Hauptpreise, die in der Lotterie gewonnen werden können. Darüber hinaus wird der Benutzer, der am Ende des Veranstaltungszeitraums die Nummer eins auf der CarbonCut-Rangliste ist (also derjenige, der die meisten CO2-Emissionen aus seinem täglichen Leben entfernt hat), den Jackery Solar Generator 2000 Pro im Wert von 2.899 € einsacken.

Zudem können Benutzer an einer Verlosung teilnehmen, um CarbonCut-Pro-Abzeichen, Geschenkkarten, überholte Jackery-Maschinen, Solarmodule und andere fantastische Preise zu erhalten. Die besten fünf Preise werden am 21. Juni gemäß der globalen Rangliste versandt und die Preise der 6-50 Gewinner werden ab dem 22. Mai versandt. Jackery hat auch spezielle Rabattcoupons eingeführt, damit Benutzer Preise gewinnen können, indem sie den Rabattcode an der Kasse eingeben.

Jackery hat eine Reihe von globalen gemeinnützigen Aktivitäten gestartet, um die Erde durch praktische Maßnahmen zu schützen.

Im Rahmen seines Nachhaltigkeits- und Umweltversprechens hat Jackery durch eine Reihe von Aktivitäten, die das Image des Unternehmens fest in den Herzen der Kunden verankert haben, auf vielfältige Weise einen Beitrag für die Gemeinschaft, die Umwelt und darüber hinaus geleistet.

John Zhao, CMO von Jackery, kommentierte: „Seit der Gründung von Jackery liegt es in unserer Verantwortung, die zukünftige Entwicklung des Planeten mit sauberer Energie voranzutreiben. Wir sind spezialisiert auf Solargeneratoren, die ein Hochleistungskraftwerk mit fortschrittlichen Solarmodulen bündeln, die es umweltbewussten Menschen ermöglichen, ihre Geräte auf umweltfreundlichere Weise mit Strom zu versorgen. In Übereinstimmung damit verpflichtet sich Jackery zum Tag der Erde 2023, Nachhaltigkeit zu fördern und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, und wird weiterhin wie immer eng mit Umwelt-NGOs zusammenarbeiten."

Als Ergebnis dieser engen Zusammenarbeit ist Jackery stolzer offizieller Unternehmenspartner der National Forest Foundation (NFF) geworden, mit dem Ziel, eine aktive Rolle als Innovator für erneuerbare Energien zu spielen, um die Gesundheit des amerikanischen Waldökosystems zu verbessern, Lebensräume für Wildtiere wiederherzustellen und gemeinsam 10.000 Bäume zu pflanzen. Darüber hinaus spendete Jackery 11.000 Euro an den ältesten und größten Umweltverband Deutschlands, den Naturschutzbund Deutschland (NABU), um 10 Quadratkilometer Wald dauerhaft zu schützen.

Jackery nahm auch am Baumpflanzungsprojekt Zensho Umi No Mori der Public Welfare Foundation teil und spendete 1.000 Bäume, um zum Umweltschutz beizutragen. Darüber hinaus schloss sich Jackery auch dem Green Collage-Projekt von Discovery Japan an, das in den Jahren 2022 und 2023 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Umwelt- und Umwelterziehung für Grundschüler durchführte.

Als Innovator für erneuerbare Energien, der erstklassigen tragbaren Strom bereitstellt, hofft Jackery, durch fortgesetzte verschiedene gemeinnützige Aktivitäten zur Verbesserung der Umwelt beizutragen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, indem mehr Menschen in die Lage versetzt werden, die Vorteile sauberer Energie zu genießen.

Bitte behalten Sie die offizielle Website der Veranstaltung "Go Green with Jackery Earth Day" (GE) am 22. April genau im Auge, um an der Veranstaltung teilzunehmen, grüne Energie zu nutzen und gemeinsam die Erde zu schützen.

Informationen zu Jackery

Jackery, der 2012 in Kalifornien gegründete, weltweit führende Anbieter innovativer Lösungen für tragbare Stromversorgung und umweltfreundliche Energie für den Außenbereich, ist eine weltweit meistverkaufte Marke für Solargeneratoren, die mit der Mission gegründet wurde, grüne Energie für alle und überall anzubieten. Jackery brachte 2016 die weltweit ersten tragbaren Outdoor-Kraftwerke auf den Markt und entwickelte 2018 die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren in die freie Natur erfüllt Jackery die Energiebedürfnisse aller Naturliebhaber und inspiriert sie, weiter hinauszugehen und nach außergewöhnlicheren Erlebnissen zu suchen. Jackery hat seine Präsenz von den USA auf Europa, Japan und China ausgeweitet und seit 2018 weltweit über 3 Millionen Einheiten verkauft. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, die Welt zu verbessern.

