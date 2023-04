Jackery annonce l'événement « Go Green with Jackery » pour marquer la Journée mondiale de la Terre 2023 et encourager la protection de l'environnement

FREMONT, Californie, 22 avril 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, le leader mondial de la fourniture de centrales électriques portables et de panneaux solaires, a annoncé le lancement de Go Green with Jackery (FR), son événement officiel pour marquer la 54e Journée mondiale de la Terre, qui tombe le 22 avril 2023. Lancé officiellement le 22 avril 2023 et se poursuivant jusqu'au 21 mai 2023 (heure locale), l'événement vise à encourager les utilisateurs à penser vert, à agir et à réduire les émissions en pratiquant l'économie d'énergie et la protection de l'environnement, conformément à la mission de Jackery qui consiste à « offrir de l'énergie verte à tout le monde, partout ».

image_1 NFF planted 10000 trees in cooperation with Jackery

Les heureux gagnants seront récompensés par de généreux prix lors de l'événement

Pendant l'événement, les utilisateurs peuvent gagner des points de réduction carbone, qui peuvent être échangés contre des cadeaux dans le Jackery Member Center (les cadeaux peuvent être échangés après la fin de l'événement), en participant et en accomplissant des tâches telles que des votes de bien-être public, le partage sur les réseaux sociaux, la recommandation de nouveaux utilisateurs, l'enregistrement/la connexion, l'accomplissement de tâches de partage de vie Jackery, et l'accomplissement de tâches de commande intelligente. Toutes les actions des utilisateurs seront classées au niveau mondial et les 50 premiers utilisateurs recevront le prix ultime de Jackery. La centrale électrique portable Jackery Explorer 2000 Pro, d'une valeur allant jusqu'à 2.299 €, est l'un des prix les plus importants à gagner dans le cadre de la loterie. De plus, l'utilisateur se classant en tête du classement CarbonCut (celui qui a réduit le plus les émissions de carbone dans sa vie quotidienne) à la fin de la période de l'événement, remportera le Jackery Solar Generator 2000 Pro d'une valeur de 2.899 €.

En outre, les utilisateurs peuvent participer à un tirage au sort pour gagner des badges CarbonCut Pro, des cartes cadeaux, des machines Jackery reconditionnées, des panneaux solaires et d'autres prix fantastiques. Les cinq premiers prix seront envoyés le 21 juin selon le classement mondial et les prix des 6 à 50 premiers gagnants seront envoyés à partir du 22 mai. Jackery a également lancé des coupons de réduction spéciaux permettant aux utilisateurs de gagner des prix en saisissant le code de réduction au moment du paiement.

Jackery a lancé une série d'activités de bien-être public à l'échelle mondiale afin de protéger la Terre par des actions pratiques

Dans le cadre de sa promesse de durabilité et de respect de l'environnement, Jackery a toujours contribué de nombreuses façons à la communauté, à l'environnement et au-delà, grâce à une série d'activités qui ont fermement cimenté l'image de l'entreprise dans le cœur des clients.

John Zhao, directeur du marketing de Jackery, a déclaré : « Depuis la création de Jackery, il est de notre responsabilité d'assurer le développement futur de la planète grâce à l'énergie propre. Nous sommes spécialisés dans les générateurs solaires qui regroupent une centrale électrique de grande capacité et des panneaux solaires de technologie avancée permettant aux personnes soucieuses de l'environnement d'alimenter leurs appareils de manière plus écologique. Dans cette optique, pour la Journée de la Terre 2023, Jackery s'engage à promouvoir la durabilité et à réduire son empreinte carbone et continuera à entretenir une coopération étroite avec les ONG environnementales, comme nous l'avons toujours fait. »

Grâce à cette étroite collaboration, Jackery est devenu le fier partenaire officiel de la National Forest Foundation (NFF), dans le but de jouer un rôle actif en tant qu'innovateur en matière d'énergie renouvelable pour améliorer la santé de l'écosystème forestier américain, restaurer les habitats de la faune et de la flore et planter ensemble 10 000 arbres. En outre, Jackery a fait don de 11 000 euros à l'association environnementale la plus ancienne et la plus importante d'Allemagne, la Nature And Biodiversity Conservation Union (NABU), afin de protéger de manière permanente 10 kilomètres carrés de forêt.

Jackery a également participé au projet de plantation d'arbres Zensho Umi No Mori de la Public Welfare Foundation, en faisant don de 1 000 arbres pour contribuer à la protection de l'environnement. En outre, Jackery a également rejoint le projet Green Collage de Discovery Japan, en menant des actions d'éducation environnementale et écologique pour les élèves des écoles primaires pendant deux années consécutives en 2022 et 2023.

En tant qu'innovateur dans le domaine des énergies renouvelables fournissant une énergie portable de premier ordre, Jackery espère contribuer à l'amélioration de l'environnement en poursuivant diverses activités de bien-être public et à l'amélioration de la qualité de vie des gens, en permettant à un plus grand nombre de personnes de profiter des avantages de l'énergie propre.

Ne manquez pas de consulter le site officiel de l'événement Go Green with Jackery Earth Day (FR) le 22 avril pour participer à l'événement, adopter l'énergie verte et protéger la Terre ensemble.

À propos de Jackery

Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'alimentation portable et d'énergie verte en plein air, fondé en Californie en 2012, est une marque de générateurs solaires les plus vendus au monde, née avec la mission d'offrir de l'énergie verte à tous, partout. Jackery a lancé les premières centrales électriques portables d'extérieur en 2016 et a développé les premiers panneaux solaires portables au monde en 2018. Ayant introduit les générateurs solaires dans les grands espaces, Jackery répond aux besoins en énergie de tous les amoureux de la nature, les incitant à explorer davantage et à rechercher des expériences plus extraordinaires. Étendant son empreinte des États-Unis à l'Europe, au Japon et à la Chine, Jackery a vendu plus de 3 millions d'unités dans le monde depuis 2018. Ensemble, nous nous engageons à rendre le monde meilleur.

Renseignements pour les médias :

[email protected]

