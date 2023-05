JBD lança projetor policromáttico MicroLED "Hummingbird", um líder do setor para o mercado consumidor de RA, equipado com os painéis MicroLED de 0,13" premiados na SID como "Display of the Year 2023 ", em produção em massa agora

O Hummingbird da JBD se destaca como o menor e mais leve projetor do mundo, com um volume de 0, 4cc e pesando apenas 1,0 gramas. Este tamanho ultracompacto permite a integração contínua nas hastes de óculos inteligentes e outras aplicações de RA, reduzindo significativamente o peso e o volume.

Com uma saída de fluxo luminoso que varia de 3 a 5 lúmens, o Hummingbird da JBD oferece um ângulo de visão padrão de 30°, que pode ser personalizado dentro da faixa de 25° a 45°. Juntamente com um guia de onda óptico decente, ele atinge um brilho impressionante de 1800 nits, garantindo visibilidade clara do conteúdo da tela mesmo em ambientes brilhantes ao ar livre. Quando se trata de vida útil da bateria, o Hummingbird da JBD se beneficia da alta eficácia luminosa da tecnologia MicroLED da JBD. Em condições operacionais típicas, o consumo de energia do projetor pode ser tão baixo quanto 260 mW, significativamente menor do que outras tecnologias de microdisplay atualmente disponíveis no mercado, como LCOS ou DLP. Esta notável eficiência energética estende efetivamente a vida útil da bateria dos óculos de RA, permitindo o uso durante o dia todo em diferentes condições de iluminação ambiente.

Projetor policromático MicroLED Hummingbird da JBD — Especificações técnicas



Item Valor Unidade Nota

Nome do Produto Hummingbird -



Tipo de projetor Cor não polarizada - Xcube com painéis RGB

FOV 30 ° Diagonal

Resolução 640 x 480 - L x W

Foco Infinito -



Uniformidade do brilho > 70% -



Contraste (Ligado/Desligado completo) 100,000:1 -



MTF > 0,3 - 62,5 lp/mm

Pupila de saída 3,7 -MM



Posição da pupila de saída 0 -MM Na frente das lentes

Ponto branco do projetor 0.313±0.02, 0.329±0.02 - CIE (X, Y)

Fluxo luminoso típico 3.0-5.0 lm



Consumo de energia 0,26 W Condição de operação normal

Volume 0,4 Cc: volume de deslocamento

Dimensão 12 x 6,05x 7,2 mm3 L x W x H

Peso 1,0 G



O Hummingbird oferece uma profundidade de cores de 8 bits, resultando em uma tela com uma paleta de 16,77 milhões de cores. A integração de novos algoritmos Gamma e Demura melhora significativamente a precisão das cores. A tela de cores reais completa apresenta alto brilho, contraste acentuado e cores vibrantes, proporcionando uma experiência visualmente cativante aos usuários de óculos RA.

O Hummingbird da JBD inclui o Microdisplay premiado como "Display of The Year 2023": o monitor MicroLED AmµLED™ de 0,13 polegadas. Este produto é reconhecido e tem sido amplamente adotado por sua inovação excepcional em tecnologia de tela e contribuições notáveis para o campo de RA/RV. A JBD se destaca como o único fabricante especializado em tecnologia de tela MicroLED a receber este respeitado prêmio. Os painéis de tela monocromáticos oferecem uma impressionante densidade de pixeis de 6350 PPI e resolução VGA. Apesar de pequeno, este Microdisplay atinge níveis de brilho ultra-altos de 0,75 milhões de nits para luz vermelha, 5 milhões de nits para luz verde e 1,0 milhões de nits para luz azul.

Além do Hummingbird, a JBD também está apresentando um projeto de referência de módulo óptico binocular policromático MicroLED na SID. Esta demonstração apresenta um design que se assemelha a óculos regulares, permitindo aos usuários vivenciar conteúdo estático e de vídeo vívido em cores verdadeiramente saturadas. A introdução do módulo de cores binoculares da JBD está prevista para impulsionar avanços rápidos e significativos no setor de RA. Ela reduzirá significativamente o tempo de desenvolvimento para os fabricantes de óculos de RA de cor binocular, aumentará a eficiência de desenvolvimento, reduzirá os custos e facilitará a aplicação rápida no mercado consumidor.

