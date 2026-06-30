JDEnergy renforce sa présence en Europe à l'occasion du salon « The smarter E Europe 2026 »

MUNICH, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy, leader dans le domaine du stockage intelligent d'énergie tout au long de la chaîne de valeur, a présenté ses dernières technologies et solutions au cours du salon « The smarter E Europe 2026 », en mettant en avant l'élargissement de son portefeuille de produits, le renforcement de ses compétences techniques et sa présence grandissante sur le marché européen.

Lors du salon, JDEnergy a présenté sa gamme complète de solutions de stockage d'énergie destinées aux applications commerciales et industrielles ainsi qu'aux applications de service public à grande échelle. La gamme comprenait les modèles eBlock-100C, eBlock-250, eBlock-418A ainsi que le système de stockage d'énergie Galaxy-2, récemment lancé, démontrant ainsi la capacité de JDEnergy à prendre en charge des besoins variés en matière de stockage d'énergie sur de multiples segments de marché.

Conçues pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables, les services de réseau et l'optimisation énergétique, les solutions de JDEnergy se caractérisent par des architectures modulaires, des fonctionnalités de gestion intelligente de l'énergie et une extensibilité flexible. Tout dernier système de stockage d'énergie de JDEnergy, le Galaxy-2 intègre des cellules de batterie de nouvelle génération à haute capacité et à longue durée de vie, ce qui permet un déploiement flexible aussi bien dans le domaine de la production d'électricité que dans celui des applications liées au réseau.

L'un des moments forts de l'exposition a été l'homologation officielle de l'eBlock-418A de JDEnergy par le TÜV Rheinland, conformément à la norme VDE 4120. L'homologation VDE 4120, qui figure parmi les principales normes techniques européennes régissant les raccordements au réseau haute tension, atteste du respect d'exigences strictes en matière de compatibilité avec le réseau, de sécurité électrique, de performances et de fiabilité. Cette homologation confirme une nouvelle fois la capacité de JDEnergy à fournir des solutions de stockage d'énergie compatibles avec le réseau et répondant aux exigences techniques des réseaux électriques européens.

Ce salon représente également une étape importante dans l'expansion internationale de JDEnergy. Au cours de l'événement, JDEnergy a conclu plusieurs accords stratégiques avec des partenaires en Allemagne, en Hongrie et en Italie, portant sur plus de 700 MWh de futurs déploiements de systèmes de stockage d'énergie destinés à des applications côté réseau et au secteur commercial et industriel.

Ces accords comprennent un accord-cadre de 400 MWh conclu avec Crescom Electra en Hongrie et un accord-cadre de 300 MWh conclu avec Topfit Energy en Allemagne, afin de soutenir le déploiement de futurs projets de stockage d'énergie sur des marchés européens clés. JDEnergy a également signé un contrat portant sur un projet de stockage d'énergie de 9 MWh destiné au secteur commercial et industriel avec Ferplant Srl, qui devrait devenir, une fois mise en service, la plus grande installation de stockage d'énergie « tout-en-un » du secteur commercial et industriel en Italie.

L'ampleur et la diversité de ces collaborations illustrent la demande croissante en solutions de stockage d'énergie hautement performantes et compatibles avec le réseau électrique à travers l'Europe, et renforcent la confiance du marché dans la technologie de JDEnergy ainsi que dans ses capacités de déploiement local. Ces accords renforcent encore plus le portefeuille de projets de JDEnergy dans la région et ouvrent de nouvelles perspectives pour le déploiement de ses solutions de stockage d'énergie dans un large éventail d'applications.

Alors que l'Europe continue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et la modernisation du réseau électrique, JDEnergy veut consolider sa position sur le marché européen du stockage d'énergie et contribuer à un avenir énergétique plus résilient, plus flexible et plus durable.