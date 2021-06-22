JetClub летит в устойчивое будущее электросамолетом eFlyer 800 компании Bye Aerospace

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JetClub

Jun 22, 2021, 10:03 ET

ЛОНДОН, 22 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- JetClub, первый в Европе бренд-оператор легких реактивных самолетов с долевым участием (дочерняя компания Jet It USA), добавил в свой парк электросамолет eFlyer 800 Bye Aerospace. Это стало важной вехой на пути к обеспечению устойчивости авиационной отрасли. eFlyer 800 — это 7-местный электросамолет с двумя турбовинтовыми двигателями для экологически безопасных полетов. Больше не нужно переживать по поводу вредных выбросов и изменения климата во время деловой поездки.

"Sustainability is at the core of the JetClub and Jet It philosophy. I want to be clear. Aviation is necessary for us to connect, to travel, to explore and to understand. When we travel and learn about each other, we become better versions of ourselves. Travel is truly the best education. Only aviation has made this possible. When we can do this with 100% clean air and zero emissions, it is a win-win for us and the environment. With the addition of the eFlyer 800 to our fleet, we take a leap forward in our sustainability goals without compromising on business travel and economic development," said JetClub CEO & Co-Founder, Vishal Hiremath.
"Sustainability is at the core of the JetClub and Jet It philosophy. I want to be clear. Aviation is necessary for us to connect, to travel, to explore and to understand. When we travel and learn about each other, we become better versions of ourselves. Travel is truly the best education. Only aviation has made this possible. When we can do this with 100% clean air and zero emissions, it is a win-win for us and the environment. With the addition of the eFlyer 800 to our fleet, we take a leap forward in our sustainability goals without compromising on business travel and economic development," said JetClub CEO & Co-Founder, Vishal Hiremath.

Генеральный директор и соучредитель компании JetClub Вишал Хайермат (Vishal Hiremath) прокомментировал это событие следующим образом: «В основе философии JetClub и Jet It лежит устойчивое развитие. Давайте расставим все точки над i. Авиация необходима для общения, путешествий, изучения и понимания этого мира. Мы узнаем новое во время путешествий, учимся друг у друга и становимся лучшими версиями самих себя. Путешествия — вот самое лучшее образование. И это стало возможным только благодаря авиации. Если мы можем путешествовать при 100% чистоте воздуха и нулевом уровне выбросов, то от этого выигрываем и мы сами, и окружающая среда. Вместе с eFlyer 800 мы становимся ближе к нашим целям в области устойчивого развития, совершая полеты без ущерба для бизнеса и экономического развития».

Ожидается, что модель eFlyer будет введена в эксплуатацию к 2025 году. Самолет рассчитан на семь пассажиров и одного-двух пилотов. Отличительная черта электросамолета eFlyer 800 — нулевые выбросы. Эксплуатационные расходы составят лишь одну пятую от расходов на самолеты с традиционными турбовинтовыми двигателями. Электросамолет предназначен для частных поездок, грузовых авиаперевозок и чартерных рейсов, а также для использования в качестве авиатакси. 

Г-н Джордж Бай (George Bye), основатель и генеральный директор компании Bye Aerospace, заявил: «Мы разработали самолет, который отвечает современным потребностям растущего населения без ущерба для окружающей среды. Вместе с нашим партнером компанией JetClub мы с нетерпением ждем запуска электрорейсов в Европе и Азии».

Информация о компании JetClub 

Мальтийская компания JetClub (бренд американской компании Jet It) — это инновационная авиакомпания с долевым владением, предлагающая своим участникам доступное и прозрачное решение для частных авиаперевозок. Участники приобретают долю в JetClub HondaJet и получают возможность пользоваться самолетом в течение нескольких дней. Клиенты JetClub могут воспользоваться консьерж-службой компании. 

О компании Bye Aerospace

Компания Bye Aerospace базируется в аэропорту Сентенниал недалеко от Денвера (шт. Колорадо) и специализируется на разработке и производстве электросамолетов, в том числе самолетов семейства eFlyer. Bye Aerospace была основана г-ном Джорджем Э. Байем, который также является председателем и главным исполнительным директором компании.

Более подробная информация представлена на сайте: www.jetclubgroup.com 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537767/ef800_JetClub_2_051921.jpg  

SOURCE JetClub