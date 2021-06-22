JetClub летит в устойчивое будущее электросамолетом eFlyer 800 компании Bye Aerospace

Генеральный директор и соучредитель компании JetClub Вишал Хайермат (Vishal Hiremath) прокомментировал это событие следующим образом: «В основе философии JetClub и Jet It лежит устойчивое развитие. Давайте расставим все точки над i. Авиация необходима для общения, путешествий, изучения и понимания этого мира. Мы узнаем новое во время путешествий, учимся друг у друга и становимся лучшими версиями самих себя. Путешествия — вот самое лучшее образование. И это стало возможным только благодаря авиации. Если мы можем путешествовать при 100% чистоте воздуха и нулевом уровне выбросов, то от этого выигрываем и мы сами, и окружающая среда. Вместе с eFlyer 800 мы становимся ближе к нашим целям в области устойчивого развития, совершая полеты без ущерба для бизнеса и экономического развития».

Ожидается, что модель eFlyer будет введена в эксплуатацию к 2025 году. Самолет рассчитан на семь пассажиров и одного-двух пилотов. Отличительная черта электросамолета eFlyer 800 — нулевые выбросы. Эксплуатационные расходы составят лишь одну пятую от расходов на самолеты с традиционными турбовинтовыми двигателями. Электросамолет предназначен для частных поездок, грузовых авиаперевозок и чартерных рейсов, а также для использования в качестве авиатакси.

Г-н Джордж Бай (George Bye), основатель и генеральный директор компании Bye Aerospace, заявил: «Мы разработали самолет, который отвечает современным потребностям растущего населения без ущерба для окружающей среды. Вместе с нашим партнером компанией JetClub мы с нетерпением ждем запуска электрорейсов в Европе и Азии».

Информация о компании JetClub

Мальтийская компания JetClub (бренд американской компании Jet It) — это инновационная авиакомпания с долевым владением, предлагающая своим участникам доступное и прозрачное решение для частных авиаперевозок. Участники приобретают долю в JetClub HondaJet и получают возможность пользоваться самолетом в течение нескольких дней. Клиенты JetClub могут воспользоваться консьерж-службой компании.

О компании Bye Aerospace

Компания Bye Aerospace базируется в аэропорту Сентенниал недалеко от Денвера (шт. Колорадо) и специализируется на разработке и производстве электросамолетов, в том числе самолетов семейства eFlyer. Bye Aerospace была основана г-ном Джорджем Э. Байем, который также является председателем и главным исполнительным директором компании.

Более подробная информация представлена на сайте: www.jetclubgroup.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537767/ef800_JetClub_2_051921.jpg

SOURCE JetClub