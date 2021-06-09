JetClub получает авиационный сертификат от Управления гражданской авиации Мальты

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JetClub

Jun 09, 2021, 10:42 ET

Сент- Сент-Джулианс, Мальта, 9 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Недавно запущенный бренд долевого владения JetClub получил сертификат авиаоператора (AOC) от Управления гражданской авиации Мальты (TM-CAD) и теперь может выполнять рейсы на условиях долевого владения самолетом, а также чартерные пассажирские рейсы.

JetClub CEO & Founder, Vishal Hiremath commented: “Over the past 12 months, we have been preparing to open JetClub in Europe. The most important part of this process is satisfying stringent safety standards of a commercial Air Operating Certificate (AOC). Receiving an AOC is a testament that we as an operator have met and exceeded the exceptionally high operating standards of the Maltese and EU Authorities. As meeting such high standards is extremely challenging, receiving an AOC is an important milestone for JetClub."
JetClub CEO & Founder, Vishal Hiremath commented: “Over the past 12 months, we have been preparing to open JetClub in Europe. The most important part of this process is satisfying stringent safety standards of a commercial Air Operating Certificate (AOC). Receiving an AOC is a testament that we as an operator have met and exceeded the exceptionally high operating standards of the Maltese and EU Authorities. As meeting such high standards is extremely challenging, receiving an AOC is an important milestone for JetClub."

Генеральный директор и основатель JetClub Вишал Хайермат (Vishal Hiremath) прокомментировал это событие следующим образом: «В течение последнего года мы занимаемся разработкой процессов, отвечающих строгим стандартам безопасности, установленным для владельцев сертификатов коммерческой эксплуатации (AOC). Получение сертификата является свидетельством того, что в качестве оператора мы соблюдаем и превосходим исключительно высокие эксплуатационные стандарты, установленные властями Мальты и ЕС.  Это делает получение AOC важной вехой для JetClub».

Чарльз Паче (Charles Pace), генеральный директор по гражданской авиации в Управлении гражданской авиации Мальты, добавил: «Для получения сертификата AOC оператор должен соответствовать высоким нормативным требованиям, стандартам безопасности и эксплуатационным стандартам.  Заявители проходят строгую процедуру, чтобы продемонстрировать, что они смогут безопасно осуществлять коммерческие авиаперевозки. Мы гордимся тем, что JetClub стал частью мальтийской и европейской авиационной экосистемы».

В процессе выпуска AOC компания TM-CAD проверяет квалификацию и опыт персонала, занимающего ключевые должности в компании, а также подтверждает эксплуатационную готовность, стандарты безопасности, возможности контроля технического обслуживания и надлежащее оформление документации.  Мальта высоко оценивается как государство, обладающее строгими стандартами безопасности и профессиональной транспортной администрацией, а также компетентным персоналом, работающим в благоприятной для авиации среде.

JetClub вместе со своей партнерской компанией в США Jet It являются крупнейшими в мире операторами модели HondaJet. Компания начала свою деятельность в Европе после двух лет быстрого расширения в США. JetClub стремится удовлетворять потребности компаний и отдельных лиц, которые ищут более эффективный, экономичный и прозрачный подход к владению самолетом.  

Успешно закрепившись на рынках в США и Европе, компания JetClub планирует и далее расширять свою деятельность, в то же время обеспечивая такой же уровень доступности и высочайшего качества обслуживания по всему миру.  

О компании JetClub :

JetClub — инновационная авиакомпания с долевым владением, предлагающая своим участникам доступное и прозрачное решение для частных авиаперевозок. Участники программы могут позволить себе гибкость и удобство владения служебным самолетом, а также отсутствие традиционных проблем и расходов, связанных с администрированием и эксплуатацией самолетов. Компания JetClub располагает специальной командой по полетным операциям, которая занимается обучением пилотов, техническим обслуживанием, логистикой и международными операциями.  Консьерж-служба мирового класса отвечает за все вопросы, связанные с поездками, и обеспечивает лучший в своем классе уровень обслуживания. JetClub планирует работать в Европе, Азии, Южной Азии и Южной Америке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1528585/JetClub_HondaJet.jpg  

SOURCE JetClub

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