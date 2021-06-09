JetClub получает авиационный сертификат от Управления гражданской авиации Мальты

Генеральный директор и основатель JetClub Вишал Хайермат (Vishal Hiremath) прокомментировал это событие следующим образом: «В течение последнего года мы занимаемся разработкой процессов, отвечающих строгим стандартам безопасности, установленным для владельцев сертификатов коммерческой эксплуатации (AOC). Получение сертификата является свидетельством того, что в качестве оператора мы соблюдаем и превосходим исключительно высокие эксплуатационные стандарты, установленные властями Мальты и ЕС. Это делает получение AOC важной вехой для JetClub».

Чарльз Паче (Charles Pace), генеральный директор по гражданской авиации в Управлении гражданской авиации Мальты, добавил: «Для получения сертификата AOC оператор должен соответствовать высоким нормативным требованиям, стандартам безопасности и эксплуатационным стандартам. Заявители проходят строгую процедуру, чтобы продемонстрировать, что они смогут безопасно осуществлять коммерческие авиаперевозки. Мы гордимся тем, что JetClub стал частью мальтийской и европейской авиационной экосистемы».

В процессе выпуска AOC компания TM-CAD проверяет квалификацию и опыт персонала, занимающего ключевые должности в компании, а также подтверждает эксплуатационную готовность, стандарты безопасности, возможности контроля технического обслуживания и надлежащее оформление документации. Мальта высоко оценивается как государство, обладающее строгими стандартами безопасности и профессиональной транспортной администрацией, а также компетентным персоналом, работающим в благоприятной для авиации среде.

JetClub вместе со своей партнерской компанией в США Jet It являются крупнейшими в мире операторами модели HondaJet. Компания начала свою деятельность в Европе после двух лет быстрого расширения в США. JetClub стремится удовлетворять потребности компаний и отдельных лиц, которые ищут более эффективный, экономичный и прозрачный подход к владению самолетом.

Успешно закрепившись на рынках в США и Европе, компания JetClub планирует и далее расширять свою деятельность, в то же время обеспечивая такой же уровень доступности и высочайшего качества обслуживания по всему миру.

О компании JetClub :

JetClub — инновационная авиакомпания с долевым владением, предлагающая своим участникам доступное и прозрачное решение для частных авиаперевозок. Участники программы могут позволить себе гибкость и удобство владения служебным самолетом, а также отсутствие традиционных проблем и расходов, связанных с администрированием и эксплуатацией самолетов. Компания JetClub располагает специальной командой по полетным операциям, которая занимается обучением пилотов, техническим обслуживанием, логистикой и международными операциями. Консьерж-служба мирового класса отвечает за все вопросы, связанные с поездками, и обеспечивает лучший в своем классе уровень обслуживания. JetClub планирует работать в Европе, Азии, Южной Азии и Южной Америке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1528585/JetClub_HondaJet.jpg

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