JetClub запускает программу долевого владения самолетами бизнес-авиации в Европе

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JetClub

Mar 11, 2021, 07:18 ET

Взлет в условиях пандемии 

ЛОНДОН и ПАРИЖ, 11 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- На европейском рынке появляется новый бренд бизнес-авиации JetClub, основанный бывшими руководителями высших звеньев компаний Honda и Gulfstream Вишалем Хайерматом (Vishal Hiremath) и Гленном Гонсалесом (Glenn Gonzales). Его сестринский бренд Jet It успешно работает в США на протяжении последних двух с половиной лет, и в настоящее время группа эксплуатирует парк численностью 11 самолетов HondaJet по всему миру, являясь крупнейшим в мире эксплуатантом воздушных судов данного типа.

We have designed JetClub to be easy-to-access, intelligent, safe, and financially savvy. Owners pay only €2500 per hour including handling and landing fees with no positioning fees.
The company’s sister brand, Jet It, has been successfully operating in the United States for the past two and half years and the group now operates a fleet of eleven HondaJet aircrafts, globally, making it the largest HondaJet operator in the world.
We have designed JetClub to be easy-to-access, intelligent, safe, and financially savvy. Owners pay only €2500 per hour including handling and landing fees with no positioning fees. The company’s sister brand, Jet It, has been successfully operating in the United States for the past two and half years and the group now operates a fleet of eleven HondaJet aircrafts, globally, making it the largest HondaJet operator in the world.

Компания основана на модели долевого владения, в рамках которой члены клуба приобретают долю в самолете в обмен на определенное количество дней, а не часов, что является уникальным новшеством в этой сфере. JetClub ставит своей целью сделать бизнес-авиацию более доступной при меньших затратах, с обеспечением высочайшего уровня обслуживания клиентов и без административных действий со стороны владельца.

«JetClub был задуман как легкодоступная, рациональная и безопасная платформа, грамотно организованная с финансовой точки зрения. Владельцы платят всего 2500 евро в час с учетом сборов за посадку и наземное обслуживание без уплаты сборов за позиционирование. Запуск этой программы во время пандемии дает возможность возобновления работы компаний, обеспечивая механизм, позволяющий индустрии частично восстановить экономические потери, вызванные пандемией. Предоставляя доступ к отдельным терминалам, расположенным вдали от перегруженных аэропортов, а также обеспечивая наши усиленные меры предосторожности в отношении COVID и соблюдая правила, установленные на местах, мы уверены в том, что предлагаемая нами программа хорошо подойдет для Европы как в настоящее время, так и в перспективе», — заявил соучредитель и глава JetClub Group и соучредитель Jet It Вишаль Хайермат.

В условиях пандемии резко возросла потребность в безопасных, ответственных и удобных перевозках, что нашло свое отражение в спросе на частные рейсы по всему миру, о чем свидетельствует рост нашего бизнеса в США на 400% по сравнению с прошлым годом. Европейские компании и частные лица осознают преимущества, предлагаемые бизнес-авиацией, в то же время рассчитывая на возможность надежного, экономически выгодного и прозрачного выбора. HondaJet — один из самых легких, бесшумных и экономичных самолетов в своей категории, сжигающий в четыре раза меньше топлива по сравнению с большими реактивными лайнерами.

С учетом того, что 70% всех частных рейсов имеют длительность менее 3 часов и обслуживают менее 4 пассажиров, этот способ перелета является более экологичным, экономичным, гигиеничным, безопасным и удобным.

Эти самолеты будут базироваться на различных объектах по всей материковой Европе для осуществления коммерческих перевозок. Компания имеет мальтийский сертификат эксплуатанта и лицензию на выполнение перевозок, а также многоопытный местный коллектив и высококвалифицированных пилотов с опытом работы на самолетах HondaJet. В этом году парк воздушных судов пополнится новыми самолетами.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1453967/JetClub2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1453968/JetClub6.jpg  

SOURCE JetClub