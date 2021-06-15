基督教青年會的新調查深入了解水安全教育中的跨代、種族不平等

美國芝加哥2021年6月15日 /美通社/ -- 美國基督教青年會 (Y-USA) 今天剛發佈新數據，強調父母在游泳和水上安全方面所面臨的個人經歷和障礙。數據從不同的美國父母收集，包括黑人、拉丁裔/西班牙裔和其他人群，顯示出九成* 父母將游泳視為兒童的一項關鍵生活技能，與急救技能和煮一餐飯的能力相約。在確保所有父母和孩子的水上安全和自信方面，無論是泳池、沙灘、水上樂園還是湖畔，更深入的探索顯示出獨特的跨代和種族不平等影響。

根據疾病預防控制中心 (CDC) 的數據，黑人的溺水率在所有年齡組中都遠高於白人，這個比率基本上保持不變，突顯出美國歷史上持續存在的系統性種族主義。此外，根據美國游泳基金會 (Swimming Foundation) 與孟菲斯大學 (University of Memphis) 及內華達大學拉斯維加斯分校 (University of Nevada-Las Vegas) 進行的一項國家級研究，60% 的非裔美國兒童和 45% 的西班牙裔兒童不懂游泳，而白人兒童的比例則為 40%。Y-USA 的新數據強調，雖然負擔能力和可及性是跨種族和民族背景父母的主要障礙，但一如所料，接受調查的黑人父母比接受調查的其他美國父母更有可能將水中和水上活動與負面情緒聯繫，包括謹慎、焦慮和恐懼。

Y-USA 調查的其他主要發現包括：

雖然大多數家長表示有興趣報名參加水上安全計劃，但有一半的家長認為水上安全課程的費用很高，近三成 (32%) 家長表示，由於負擔能力問題，水安全並不是優先事項。

與其他群體相比，拉丁裔／西班牙裔父母 (36%) 對負擔能力的擔憂特別高，包括黑人父母和接受調查的美國父母人口中的細分部分。

與接受調查的美國父母人口相比，黑人父母報告對水中或水上活動信心不足的可能性高 1.6 倍。

這點與支援數據保持一致，即 44% 的黑人父母自我報稱只有初學者甚或沒有游泳能力，與接受調查的美國總父母人口和拉丁裔／西班牙裔父母細分部分相比，相差近 20 個百分點。

九成美國父母認為游泳是兒童的一種關鍵生活技能，可與急救技能或能夠準備簡單餐膳相提並論，接受調查的黑人父母未必會鼓勵其孩子參加水上活動。

父母還將游泳／水上安全技能列為比精通 STEM、藝術和音樂、團隊運動或野外生存更重要的技能。

近 60% 的黑人父母對湖泊、河流、沙灘或海洋有負面聯想，40% 對泳池有負面情緒。

美國基督教青年會創新優先事項主任 Lindsay Mondick 說：「我們從美國游泳基金會了解到，如果父母不會游泳，他們的孩子只有 13% 的機會學會游泳，然而，我們必須在美國歷史的背景下分析這個數據點。有一個與泳池相關的排斥歷史，特別是這點導致我們在與溺水相關的數據中看到一些種族不平等現象。我們的足跡與青年人一樣重大，因此我們有責任幫助打破這些障礙並參與相關對話，以期最終解決這些不平等的影響，包括對水特別敏感的黑人和拉丁裔／西班牙裔成年人所感到的恐懼、壓力源和行為。」

100 多年前，青年會創造團體游泳課程的概念，時至今日，本會每年為超過 100 萬兒童教授寶貴的水上安全和游泳技能。作為重要的社區資產，青年會明白其規模和影響力可讓組織能夠彌補游泳課程和水上安全教育方面的差距。鑑於目前有 2,600 位青力為全國 10,000 個社區提供服務，憑藉其影響力和觸及率，青年會有責任承認、認識和理解帶來影響的情緒障礙，以提供正確的資源、建立信任並最終實現家人可在所有水體中都感到舒適和自信。

青年會提供兩個旨在幫助兒童獲得樂趣、自信和保持安全的計劃，包括涵蓋三個一般類別的 Y 游泳課程 (Y Swim Lessons)，從 6 個月大到成人，以及一個特定預防溺水課程，這個稱為「水上安全」(Safety Around Water) 的免費計劃針對 4-14 歲的兒童及位於特定地點的成人。如需了解有關青年會水中安全的更多資訊，請瀏覽 https://www.ymca.net/watersafety。我們鼓勵有興趣報名的人士到訪他們當地的 Y-USA 以獲取更多詳細資訊，包括為符合條件的人提供的經濟援助和／或獎學金。

*YMCA 研究與愛德曼及其研究小組 Edelman Data & Intelligence (DxI) 合作進行。分析資料是透過 2021 年 5 月（在 2021 年 5 月 5 日至 2021 年 5 月 21 日期間）進行的 10 分鐘網上調查收集。除了黑人和西班牙裔／拉丁裔父母中 N=250 的超額樣本受訪者外，調查也在 N=500 名有 18 歲以下子女的美國父母中進行（配合美國人口普查資料）。對黑人和西班牙裔／拉丁裔受訪者的整體父母群體和超額樣本採集組別進行分析，總樣本為 N=309 名黑人和 N=335 名拉丁裔／西班牙裔父母。

關於基督教青年會 (YMCA)

175 多年來，在其創始使命的推動下，青年會一直是致力強化社區的領先非牟利組織。青年會指在為每個人賦予權力，不論他們是誰或來自哪裡，都致力確保所有人都能獲得資源、關係，以及學習、成長和發揮所長的機會。透過聚集來自不同背景、觀點和世代的人士，青年會的目標是改善整體健康和福祉，激發青年賦權，並展示全國 10,000 個社區內外保持聯繫的重要性。ymca.net

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