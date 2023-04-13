價值 74 億美元的中文語言學習市場預計到 2027 年將翻一番

HolonIQ 發佈的全球研究表明，中文是目前增長最快的語言學習市場，全球現有 600 萬學習者。

紐約2023年4月13日 /美通社/ -- 全球教育市場情報平台 HolonIQ 發佈了一項關於中文語言學習市場的新研究，這一價值 74 億美元的市場預計到 2027 年將翻一番，達到 131 億美元，年複合增長率為 12.1%。中文目前有超過 600 萬學習者，是全球增長最快的語言學習市場。

如今，地球上每 4 人中就有 1 人是積極的語言學習者，其中大多數人都將英語作為第二語言學習。然而，中文學習需求在不斷增長 - 尤其是來自全球 6000 萬華人社區的 K-12 學生。直接面向消費者的服務提供者以數碼解決方案和線下解決方案滿足這一需求。儘管線下解決方案佔據了大部分市場，但數碼解決方案的增速是線下方案的三倍。

HolonIQ 聯合執行總裁兼聯合創始人 Patrick Brothers 表示：「隨著中國在全球的重要性日益增長，越來越多的人想學習中文。」「在有 K-12 學生的中國僑民家庭中，這一需求尤為顯著，週末學校、語言學習中心或數碼解決方案（如領先的在線語言平台之一 LingoAce）在很大程度上滿足了這一需求。」

關鍵數據：

透過語言學習重新與傳統建立連結： 華人僑民家庭如今比以往任何時候都更希望學習或保持中文水平，以此確保子孫後代與自己的歷史文化保持關聯。6000 萬華人僑民中有超過 600 萬是 K-12 學生，其中一半以上是積極的中文學習者。

華人僑民家庭如今比以往任何時候都更希望學習或保持中文水平，以此確保子孫後代與自己的歷史文化保持關聯。6000 萬華人僑民中有超過 600 萬是 K-12 學生，其中一半以上是積極的中文學習者。 學習中文是一種投資： 在學習中文的 K-12 華僑學生群體中，預計有 250 萬人正在接受付費輔導。輔導強度各不相同，從每年 30-40 週到每年 40-50 週不等。每週可能包括 1 到 3 次及以上的輔導課程，頻率視學習者而異。

在學習中文的 K-12 華僑學生群體中，預計有 250 萬人正在接受付費輔導。輔導強度各不相同，從每年 30-40 週到每年 40-50 週不等。每週可能包括 1 到 3 次及以上的輔導課程，頻率視學習者而異。 中文正在成長為世界語言： 相較於英語，中文獲得的認可仍處於早期階段，但全球許多成人和兒童正在加強探索中國的文化、美食、工作和投資，進而尋求語言能力的提升。有 200 萬「非僑民」學習者期望提高中文水平。儘管 K-12 學習者佔據主流，但成人學習者數量不斷提升。

完整報告可在 此處 下載。

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