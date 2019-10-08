加州大學洛杉磯分校醫療中心與少年湖人隊宣佈在上海舉辦籃球訓練營

作為湖人隊的官方比賽健康提供方，加州大學洛杉磯分校醫療中心很自豪能夠參與此次充滿樂趣的活動的協調與舉辦。此項合作為加州大學洛杉磯分校醫療中心帶來了機會，在對青少年發展至關重要的健康、健身和終身健康技能方面繼續努力。

加州大學洛杉磯分校醫療中心總裁、UCLA Hospital System行政總裁Johnese Spisso表示：「在加州大學洛杉磯分校醫療中心，我們為自己是世界上最全面、最先進的醫療保健系統之一而感到自豪。能夠為洛杉磯、美國乃至全世界的病人提供領先的循證醫療，我們感到特別榮幸。」

競技性練習將包括運球接力、上籃接力和點球，所有球員均有機會投籃並贏取獎品。這些練習旨在鼓勵運動員的個人技能發展和團隊合作。NBA傳奇球星將在中心球場與所有參與球員拍一張合照，每位參與球員均將獲得加州大學洛杉磯分校醫療中心/湖人隊獨家聯合品牌禮包。

加州大學洛杉磯分校醫療中心相信，體育和健身有著培養團隊協作態度和團結社區的力量。透過此次籃球訓練營，加州大學洛杉磯分校醫療中心可進一步拓展服務範圍，並力求促進中國和南加州之間社區的積極關係。

加州大學洛杉磯分校醫療中心簡介

60多年來，加州大學洛杉磯分校醫療中心一直致力於為洛杉磯和全世界的病人提供最佳醫療服務和最新醫學技術。加州大學洛杉磯分校醫療中心的醫生在複雜疾病診斷和治療方面是全球領導者。該中心的醫院一直被《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report)評為全美最佳醫院之一。加州大學洛杉磯分校醫療中心在生物醫學研究方面處於領先地位。該中心的醫生和科學家正在開創一系列令人震驚的學科方面的工作，從器官移植和心臟外科到神經外科和癌症治療，並為幾乎所有醫學領域帶來最新發現。加州大學洛杉磯分校醫療中心以為複雜健康狀況提供先進的診斷服務和治療而享譽全球。得益於這樣的聲譽，每年都有來自140多個國家的近3000名國際病人前來就醫。在加州大學洛杉磯分校醫療中心工作的護理協調員和財務專家致力於幫助這些病人瞭解經常令人困惑和複雜的美國醫療體系。

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