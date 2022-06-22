将欧洲橄榄带到餐桌的有趣理由

Jun 22, 2022, 09:11 ET
厨师José Andrés鼓励坚持每天食用一颗橄榄
华盛顿2022年6月22日 /美通社/ -- 欧洲橄榄对于地中海美食和烹饪来说至关重要，无论是整吃、去核、切片或者填入辣椒馅，通过各种方式都可以享用这种美味。凭借数以千计的口感、风味和日常享用方式，当你将橄榄放在餐桌上时，你就选择了一款拥有2000多年欧洲传统的产品。著名厨师José Andrés声明自己是这些橄榄的爱好者。他在他位于华盛顿特区的Jaleo餐厅展示了享用橄榄的多种形式和美味的多样性，并和与会者分享了有趣的信息和贴士，让人们"每天食用一颗橄榄"。
此次聚会由Interprofessional Organization of Table Olives（INTERACEITUNA）与欧盟以及各个实体共同推动。这些实体邀请美食爱好者"将欧洲橄榄带上餐桌， 每天食用一颗产自西班牙的橄榄"，以此提高美国美食界对橄榄的认识。关于这款源自欧洲的食材的信息宣传还包括在纽约Mercado Little Spain餐馆举行的推介活动。
美国是欧盟产橄榄的主要市场，2020年的进口量超过2.93亿镑，价值超过4.27亿美元。2020年，美国人食用的橄榄中，超过79%的来自欧盟国家。事实上，厨师José Andrés的祖国西班牙是生产和出口餐用橄榄方面的全球领导者，占据20%的国际生产份额和28%的全球出口份额。
José Andrés表示："你可以通过食物来探索世界。 像橄榄这样的小东西可以让你的一天变得更好。我的意思是，你觉得所有的橄榄都是一样的吗？ 今天可以尝试一下曼西尼亚橄榄，明天尝试白叶橄榄，后天还可以试试皇后橄榄。味道辛辣、肉质丰厚、香味浓烈。它们各不相同，但都是生活的调味料。"
由于在烹饪方面丰富的多功能性，欧洲餐用橄榄可以轻松地融入各种各样的菜肴，从美味的面包和沙拉到主菜，甚至还能给饼干和蛋糕等甜味零食提味。你可以通过各种方式，在经典和创意食谱中将橄榄带上餐桌。
增加对欧洲橄榄的了解
"将欧洲橄榄带上餐桌。使用西班牙橄榄一起度过一个橄榄日"这个宣传旨在提高对这种农产品益处的认识；宣传食用橄榄的益处；以及提高美国这样重要的市场对于欧洲橄榄的认识，这些市场中的消费者寻求了解有关营养、生产和可持续性的更详细信息。
欧洲橄榄还登上了2022年夏季美味美食展会（Summer Fancy Food Show 2022），这是美国专门面向特色食品和饮料的规模最大的展会。纽约的Mercado Little Spain餐厅设有一个快闪酒吧，在那里可以品尝到品种各异的美味"西班牙橄榄"。
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关于INTERACEITUNA
INTERACEITUNA是Interprofessional Organization of Table Olives的简称，是一家由西班牙农业、渔业、食品和环境部认可的餐用橄榄跨专业组织，汇集了代表这一行业的所有组织，包括ASAJA、ASEMESA、COAG、Agrifood Cooperatives和UPA等。该组织旨在开展符合大众利益的各种计划和活动，传播西班牙餐用橄榄的知识，并实施与生产技术相关的研究和开发计划。
Interprofessional Organization of Table Olives
SOURCE Interprofessional Organization of Table Olives
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