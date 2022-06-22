将欧洲橄榄带到餐桌的有趣理由

美国是欧盟产橄榄的主要市场，2020年的进口量超过2.93亿镑，价值超过4.27亿美元。2020年，美国人食用的橄榄中，超过79%的来自欧盟国家。事实上，厨师José Andrés的祖国西班牙是生产和出口餐用橄榄方面的全球领导者，占据20%的国际生产份额和28%的全球出口份额。

José Andrés表示："你可以通过食物来探索世界。 像橄榄这样的小东西可以让你的一天变得更好。我的意思是，你觉得所有的橄榄都是一样的吗？ 今天可以尝试一下曼西尼亚橄榄，明天尝试白叶橄榄，后天还可以试试皇后橄榄。味道辛辣、肉质丰厚、香味浓烈。它们各不相同，但都是生活的调味料。"

由于在烹饪方面丰富的多功能性，欧洲餐用橄榄可以轻松地融入各种各样的菜肴，从美味的面包和沙拉到主菜，甚至还能给饼干和蛋糕等甜味零食提味。你可以通过各种方式，在经典和创意食谱中将橄榄带上餐桌。

增加对欧洲橄榄的了解

"将欧洲橄榄带上餐桌。使用西班牙橄榄一起度过一个橄榄日"这个宣传旨在提高对这种农产品益处的认识；宣传食用橄榄的益处；以及提高美国这样重要的市场对于欧洲橄榄的认识，这些市场中的消费者寻求了解有关营养、生产和可持续性的更详细信息。

欧洲橄榄还登上了2022年夏季美味美食展会（Summer Fancy Food Show 2022），这是美国专门面向特色食品和饮料的规模最大的展会。纽约的Mercado Little Spain餐厅设有一个快闪酒吧，在那里可以品尝到品种各异的美味"西班牙橄榄"。

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关于INTERACEITUNA

INTERACEITUNA是Interprofessional Organization of Table Olives的简称，是一家由西班牙农业、渔业、食品和环境部认可的餐用橄榄跨专业组织，汇集了代表这一行业的所有组织，包括ASAJA、ASEMESA、COAG、Agrifood Cooperatives和UPA等。该组织旨在开展符合大众利益的各种计划和活动，传播西班牙餐用橄榄的知识，并实施与生产技术相关的研究和开发计划。

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