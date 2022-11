„Jianyes Erfahrung" beim Schutz und bei der Entwicklung der Jangtse-Flusskultur

NANJING, China, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 18. November fand in Nanjing die Nanjing Yangtze River Culture International Sculpture Art Exhibition statt. Im Nanjing Yuzui Wetland Park wurden der Öffentlichkeit zehn Skulpturen, die von zehn einheimischen und ausländischen Künstlern zu dem Thema Jangtse-Kultur kreiert wurden, vorgestellt. Zehn hochkarätige und beliebte Kunstwerke wurden im Yuzui Wetland Park fertiggestellt, um das Ufer des Jangtse mit Kunst zu bereichern. Die Ausstellung hat die Flusslandschaft in einen ökologischen Hintergrund mit kunstvoller Atmosphäre verwandelt und belebt das Flussufer mit künstlerischer Dynamik. Laut des Publicity Department der Stadtbezirksregierung von Jianye hat der Stadtbezirk den Jangtse in dieser Region in einen wunderschönen und vielfältigen kulturellen Skulpturenpark transformiert.

Riverside Scenic Belt in Jianye District, Nanjing

Der Nanjing Hexi-Abschnitt des Yangtze River Economic Belt erstreckt sich entlang des Flusses in Hexi New City. Er ist von Norden nach Süden etwa 11 Kilometer lang und umfasst eine Gesamtfläche von 4,37 Quadratkilometern. In den letzten Jahren hat Jianye eine Reihe effizienter, an die örtlichen Gegebenheiten angepasster Methoden eingeführt. Dank der Anbindung des städtischen Verkehrssystems und der Bereitstellung moderner Serviceeinrichtungen ist der Hexi-Abschnitt rasch zu einem neuen Hotspot für den Tourismus und zu einem Urlaubsziel für die Einwohner Nanjings geworden. Er verzeichnet jedes Jahr fast 6 Millionen Touristen und mehr als 300 Nachforschungen im In- und Ausland. Gleichzeitig hat Jianye eine Gruppe innovativer Unternehmen zusammengeführt, die die industrielle Modernisierung des Hexi-Abschnitts wirksam fördert.

Jianye hat auf Grundlage seiner umfassenden Erfahrung in der Fluss- und Seeverwaltung in städtischen Gebieten eine Reihe von Wasserverwaltungsmodellen für zentrale städtische Gebiete mit hoher Machbarkeit und hohem Nachahmungs- und Förderungswert entwickelt. Mit den Initiativen „Jianye Wisdom" und „Jianye Plan" hat der Stadtbezirk einen nationalen und sogar globalen Beitrag zur Gewässerpflege geleistet.

Auch in Zukunft wird sich Jianye darum bemühen, das Niveau der Internationalisierung zu verbessern und einen intelligenten Park-Testbereich zu schaffen. Der Stadtbezirk wird die Integration von Industrie und Stadt stärken, um die Qualität der Stadt weiter zu verbessern, weiterhin kulturelle Elemente ausschöpfen, verschiedene kulturelle und sportliche Aktivitäten durchzuführen und diverse Ausstellungshallen in die Region zu integrieren.

