精通13种亚洲语言声乐家在美国音乐界创造历史奇迹

节日歌集Seasonal Songbook是西雅图Robert Chinn Foundation的数码平权议案及亚裔名人堂推出的慈善音乐歌曲专辑，旨在推动停止一切针对亚裔的仇恨活动。

西雅图海鹰美式足球队，西雅图港务局及Robert Chinn Foundation成员包括董事局主席Karen Wong等在七月三十一日下午六时（太平洋时间）出席了于亚洲名人堂网站免费现场直播的音乐会节目，与全球观众一同庆祝西雅图音乐界迈向新里程。

所有支持仇恨罪受害人生还者的捐款，都透过亚洲名人堂GoFundMe进行捐款。

具有华裔，日裔及韩裔血统的亚裔Maki Mae 曾在很多演奏厅，节日及政要包括比利时皇后保拉御前演出。Maki Mae是Maki Hsieh [謝明錦] 的艺名。她是亚洲名人堂的主席暨首席执行官和具有百分之二亚裔会员人数的录音学院之投票会员。

Maki Hsieh希望透过今次活动，尽快在这个不受时空限制的世界级艺术领域内，给予亚裔人士在美国提升自己地位及树立名声的机会。

亚洲名人堂是一个受全球认可的计划，曾接受其表扬的个人与机构包括李小龙，Kristi Yamaguchi等等。名人堂的环球议会主席Noel Lee更在全国建立多个合作伙伴，包括亚马逊，波意，西雅图海鹰队，迪斯尼，YouTube, IBM及其他杰出领袖等。

如需要安排采访今次活动的艺术表演者及基金会或名人堂行政人员，请与媒体部门联络。

媒体参考数据:

Seattle Concert Promo Video西雅图音乐会宣传视频

Tokyo Concert News Coverage东京音乐会新闻采访

Dropbox: Photos, videos, collateral多宝箱：相片,录像及附随资料

关于亚洲名人堂ASIAN HALL OF FAME

在二ＯＯ四年成立的亚洲名人堂，是一个荣获全球认可专门表扬与推广亚洲卓越事务及族裔平权的组织。名人堂肩负为全球四十六亿亚裔，美藉亚太裔太平洋岛民及原住民部族等寻求正义的责任。新理事就职典礼是名人堂每年的重要庆典，活动中曾受表扬的名人包括武术巨星李小龙，奥林匹克溜冰冠军得主Kristi Yamaguchi等等。另外，该组织并支持全年进行的活动，推广争取数码媒体平权及推升亚裔在全国代表议事的能见度。

有关亚洲名人堂的相关资料，请浏览网站：www.asianhalloffame.org.。

联络人 : Danielle Kovnat 电话 : (646) 500-8747 电邮 : [email protected].

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