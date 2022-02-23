К TOGETHER GROUP ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ НОВЫЕ АГЕНТСТВА В СФЕРЕ ДЛЯ РОСКОШНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

News provided by

Together Group

Feb 23, 2022, 06:02 ET

TOGETHER GROUP ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГАМ ДЛЯ РОСКОШНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В настоящий момент группа состоит из пяти агентств под руководством основателей компании; специалисты займутся предоставлением универсальных услуг премиум-класса для своих клиентов 

ЛОНДОН и НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Together Group, международная группа, в состав которой вошли ведущие агентства в сфере продуктов и услуг для роскошного образа жизни, объявила о выкупе крупных пакетов акций в пяти компаниях, возглавляемых их основателями. Согласно заявлению компании, целью сделки является укрепление позиций универсального поставщика продуктов и услуг в области дизайна, технологий, маркетинга и коммуникаций для мультинациональных, региональных и местных клиентов.

Together Group Founders
Together Group Founders

Опираясь на свой творческий потенциал, масштаб деятельности и географию присутствия, Together Group предлагает лучшие в своем классе решения в области стратегического развития, брендинга, дизайна, электронной коммерции, цифровых решений и маркетинга, а также в области коммуникаций и создания контента.

Агентства, вошедшие в состав Together Group, работают с брендами мирового уровня. В список вошли:

  • PURPLE — коммуникационное агентство, специализирующееся на моде, красоте и роскошном образе жизни. Обладатель множества отраслевых наград. Офисы агентства расположены в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и Гонконге. Среди клиентов компании — BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 и Maison Francis Kurkdjian, ILIA, fresh, EDITION Hotels и PUBLIC Hotels.
  • King & Partners — агентство, оказывающее услуги в области стратегического развития, брендинга, креатива, маркетинга и электронной коммерции для брендов премиум-класса, включая Neuehouse, Fotografiska, The Boca Raton, Brady Brand, SKIMS и Auberge Resorts Collection. Главный офис расположен в Нью-Йорке, представительства открыты в Лос-Анджелесе и Майами.
  • Noë & Associates — агентство по стратегическому развитию брендов, разработке дизайна и контента. Компания специализируется в архитектуре, дизайне и благоустройстве городской среды. Офисы агентства расположены в Лондоне и Нью-Йорке. Его клиентами являются Mareterra, Related, Waldorf Astoria, Neom и Rolex.
  • Construct — креативное консалтинговое агентство, возглавляемое женщинами. Известно созданием культовых брендов (Aman, Claridges и Frette), а также прочными партнерскими отношениями с брендами уровня Harrods.

С целью оказания поддержки брендам при выходе на сложный китайский рынок Together Group приобрела Hot Pot China — специалиста по цифровому маркетингу, офисы которого расположены в Лондоне и Шанхае. Hot Pot China разрабатывает и реализует рыночные стратегии для клиентов в Китае, в частности, для Liberty, Fortnum & Mason и La Perla.

В этом году компания Together Group планирует дальнейшее расширение своей платформы за счет привлечения креативных, цифровых и маркетинговых агентств с упором на обработку данных и инновационные технологии, контент и маркетинговую активацию.

Глава Together Group д-р Кристиан Курцке (Christian Kurtzke) заявил следующее: «Мы объединяем разноплановые агентства для предоставления продуктов и услуг в сфере роскошного образа жизни. В основе нашей концепции лежит динамичный синергетический подход к объединению, предусматривающий тесное сотрудничество агентств для обеспечения превосходного уровня обслуживания. Наша модель сочетает в себе как преимущества лучших представителей отрасли, возглавляемых их основателями, так и преимущества крупной глобальной организации».

В настоящее время общий коллектив насчитывает более 300 сотрудников, объединяя 14 офисов. Все участники группы сохраняют свою идентичность, культуру и команду руководителей. В качестве акционеров Together Group участники заинтересованы в развитии сотрудничества внутри группы и создании интегрированных креативных решений для клиентов.

«У нас есть все ингредиенты для органического роста, а также для привлечения партнеров и создания дополнительных направлений в сфере обслуживания», — добавил д-р Куртцке, в прошлом занимавший должности генерального директора Porsche Design и главы The Boston Consulting Group.

«Вместе мы можем предложить уникальные преимущества при преобразовании, запуске и развитии брендов в сфере моды, гостеприимства и стиля жизни», — заявил генеральный директор King & Partners Тони Кинг (Tony King).

«Все основатели агентств и их сотрудники разделяют принципы Together Group и привержены совместной работе в долгосрочной перспективе, — говорит генеральный директор PURPLE Фергус Лоулор (Fergus Lawlor). — Для нас это не конец нашей команды. Наоборот, мы рассматриваем наш новый статус как инвестицию в PURPLE: мы инвестировали свое агентство в группу и с радостью продолжим работать над достижением успеха».

«Появилась новая достойная альтернатива для основателей агентств, превосходящая традиционную модель "торг – продажа", позволяя основателям компаний оставаться у руля», — объясняет Пол Шихи (Paul Sheehy), предприниматель и соучредитель Together Group (вместе с Брэдом Фраем (Brad Fry)), управляющий партнер MatCap.

«Помимо этого, в рамках предложенной нами модели инвесторы могут присоединиться к самым успешным и быстрорастущим международным агентствам», — заключает Брэд Фрай.

Для получения более подробной информации о деятельности Together Group свяжитесь с
Andrew Lister (Эндрю Листер) [email protected] 
+15165905855

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1750839/Together_Group_Founders.jpg  
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1750807/Together_Group_Logo.jpg  

SOURCE Together Group

Also from this source

TOGETHER GROUP CRIA UM GRUPO LÍDER DO SETOR DE AGÊNCIAS...

TOGETHER GROUP VYTVÁŘÍ ŠPIČKOVOU SKUPINU AGENTUR SPECIALIZOVANÝCH ...

Explore

More news releases in similar topics