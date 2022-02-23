К TOGETHER GROUP ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ НОВЫЕ АГЕНТСТВА В СФЕРЕ ДЛЯ РОСКОШНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Опираясь на свой творческий потенциал, масштаб деятельности и географию присутствия, Together Group предлагает лучшие в своем классе решения в области стратегического развития, брендинга, дизайна, электронной коммерции, цифровых решений и маркетинга, а также в области коммуникаций и создания контента.

Агентства, вошедшие в состав Together Group, работают с брендами мирового уровня. В список вошли:

PURPLE — коммуникационное агентство, специализирующееся на моде, красоте и роскошном образе жизни. Обладатель множества отраслевых наград. Офисы агентства расположены в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и Гонконге. Среди клиентов компании — BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 и Maison Francis Kurkdjian , ILIA, fresh, EDITION Hotels и PUBLIC Hotels.

— коммуникационное агентство, специализирующееся на моде, красоте и роскошном образе жизни. Обладатель множества отраслевых наград. Офисы агентства расположены в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и Гонконге. Среди клиентов компании — BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 и , ILIA, fresh, EDITION Hotels и PUBLIC Hotels. King & Partners — агентство, оказывающее услуги в области стратегического развития, брендинга, креатива, маркетинга и электронной коммерции для брендов премиум-класса, включая Neuehouse, Fotografiska, The Boca Raton , Brady Brand , SKIMS и Auberge Resorts Collection. Главный офис расположен в Нью-Йорке, представительства открыты в Лос-Анджелесе и Майами.

— агентство, оказывающее услуги в области стратегического развития, брендинга, креатива, маркетинга и электронной коммерции для брендов премиум-класса, включая Neuehouse, Fotografiska, The , , SKIMS и Auberge Resorts Collection. Главный офис расположен в Нью-Йорке, представительства открыты в Лос-Анджелесе и Майами. Noë & Associates — агентство по стратегическому развитию брендов, разработке дизайна и контента. Компания специализируется в архитектуре, дизайне и благоустройстве городской среды. Офисы агентства расположены в Лондоне и Нью-Йорке. Его клиентами являются Mareterra, Related, Waldorf Astoria , Neom и Rolex.

— агентство по стратегическому развитию брендов, разработке дизайна и контента. Компания специализируется в архитектуре, дизайне и благоустройстве городской среды. Офисы агентства расположены в Лондоне и Нью-Йорке. Его клиентами являются Mareterra, Related, , Neom и Rolex. Construct — креативное консалтинговое агентство, возглавляемое женщинами. Известно созданием культовых брендов (Aman, Claridges и Frette), а также прочными партнерскими отношениями с брендами уровня Harrods.

С целью оказания поддержки брендам при выходе на сложный китайский рынок Together Group приобрела Hot Pot China — специалиста по цифровому маркетингу, офисы которого расположены в Лондоне и Шанхае. Hot Pot China разрабатывает и реализует рыночные стратегии для клиентов в Китае, в частности, для Liberty, Fortnum & Mason и La Perla.

В этом году компания Together Group планирует дальнейшее расширение своей платформы за счет привлечения креативных, цифровых и маркетинговых агентств с упором на обработку данных и инновационные технологии, контент и маркетинговую активацию.

Глава Together Group д-р Кристиан Курцке (Christian Kurtzke) заявил следующее: «Мы объединяем разноплановые агентства для предоставления продуктов и услуг в сфере роскошного образа жизни. В основе нашей концепции лежит динамичный синергетический подход к объединению, предусматривающий тесное сотрудничество агентств для обеспечения превосходного уровня обслуживания. Наша модель сочетает в себе как преимущества лучших представителей отрасли, возглавляемых их основателями, так и преимущества крупной глобальной организации».

В настоящее время общий коллектив насчитывает более 300 сотрудников, объединяя 14 офисов. Все участники группы сохраняют свою идентичность, культуру и команду руководителей. В качестве акционеров Together Group участники заинтересованы в развитии сотрудничества внутри группы и создании интегрированных креативных решений для клиентов.

«У нас есть все ингредиенты для органического роста, а также для привлечения партнеров и создания дополнительных направлений в сфере обслуживания», — добавил д-р Куртцке, в прошлом занимавший должности генерального директора Porsche Design и главы The Boston Consulting Group.

«Вместе мы можем предложить уникальные преимущества при преобразовании, запуске и развитии брендов в сфере моды, гостеприимства и стиля жизни», — заявил генеральный директор King & Partners Тони Кинг (Tony King).

«Все основатели агентств и их сотрудники разделяют принципы Together Group и привержены совместной работе в долгосрочной перспективе, — говорит генеральный директор PURPLE Фергус Лоулор (Fergus Lawlor). — Для нас это не конец нашей команды. Наоборот, мы рассматриваем наш новый статус как инвестицию в PURPLE: мы инвестировали свое агентство в группу и с радостью продолжим работать над достижением успеха».

«Появилась новая достойная альтернатива для основателей агентств, превосходящая традиционную модель "торг – продажа", позволяя основателям компаний оставаться у руля», — объясняет Пол Шихи (Paul Sheehy), предприниматель и соучредитель Together Group (вместе с Брэдом Фраем (Brad Fry)), управляющий партнер MatCap.

«Помимо этого, в рамках предложенной нами модели инвесторы могут присоединиться к самым успешным и быстрорастущим международным агентствам», — заключает Брэд Фрай.

Для получения более подробной информации о деятельности Together Group свяжитесь с

Andrew Lister (Эндрю Листер) [email protected]

+15165905855

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SOURCE Together Group