Kadının Gücünü Açığa Çıkar! TECNO, Dünya Kadınlar Günü'nde 'Don't Stop Loving' Marka Filmini Tanıtıyor

TECNO CMO'su Laury Bai, " 'Don't Stop Loving' kısa filmi, TECNO'nun Türk tüketicilerle anlamlı bağlar kurma ve Türk toplumundaki değişen trendlere derinlemesine hakim olma taahhüdünü yansıtıyor. Kadınların kamusal yaşamın çeşitli alanlarında artan katılımı ve karar alma süreçlerindeki artan etkileri gibi toplumda yeni trendlere dair derinlemesine iç görülerle, TECNO kadınların gücünü vurguluyor ve onların toplumsal gelişmeyi ve değerleri şekillendirmedeki kilit rolünü öne çıkarıyor".

Kısa film, üç Türk kadınının hikâyesi üzerinden sevgi ve kadın gücünün farklı yönlerini ele alıyor. Voleybolcu olan Aylin, babasının ilk tereddütlerine rağmen voleybol hayallerinin peşinden cesurca yürüyor ve nesilleri aşan ailevi sevginin dönüştürücü gücüne şahit oluyor. Benzer şekilde mobil bir sağlık personeli olan Saliha, hak ettiği saygıyı kazanmak için toplumsal önyargıların üstesinden geliyor ve topluluklar arasında dirençliliği ve olumlu etkiyi artırmada sevginin gücünü deneyimliyor. Son olarak, Merve, bir mimar ve anne olarak, iş gücüne geri dönmek için stereotipleri reddederken, kadınların alandaki vizyonunu paylaşan iş topluluğundan destek buluyor. Kadın bakış açısıyla anlatılan bu özgün anlatılar, aileler, topluluklar ve bireyler arasındaki sevginin çok yönlü doğasını yansıtıyor.

TECNO'nun 'Don't Stop Loving' filmi, sinematik yolculuğun ötesinde Türk insanının sevgi ruhunu kutlamamıza ve spor, sağlık ve inşaat gibi sektörlerde kadınların evrilen rolüne bir bakış atmamıza olanak tanıyor. TECNO, kadınların sevgisini, gücünü ve başarılarını tanıyarak, kutlayarak; her bireye ilham vermeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Dokunduğu herkes üzerinde pozitif bir etki oluşturmanın sınırsız potansiyeline vurgu yapıyor.

Laury Bai, "Türkiye'de "Sevgi"nin geleneksel anlamının, özellikle kadınlar arasında daha iyi bir toplum ve yaşam için ilerici çabalara kadar uzanan çok yönlü bir öneme sahip olduğunu fark ettik. Bu güç dönüştürücüdür ve biz de daha fazla insana sevgiyi benimseme konusunda ilham vererek daha açık fikirli bir geleceğe yol açmayı umuyoruz."

TECNO ayrıca Türkiye'ye özel olarak hazırlanmış tüketici etkinlikleri ile Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. TECNO, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saha etkinliği başlatarak seçilmiş teknoloji mağazalarında kadınlara onların güçlerini ve sevgilerini onurlandırmak için kırmızı güller dağıtacak. Kampanya kapsamında sosyal medya kullanıcıları da #Don'tStopLoving online etkinliğine katılmaları için davet edilecek ve böylelikle kadınlara cesaret ve sevgi ile ilgili kendi hikayelerini paylaşma fırsatı verilecek.

TECNO'nun Türkiye'deki 'Don't Stop Loving' marka filmi, markanın " Stop at Nothing" yaklaşımının bir uzantısını temsil ediyor. Yenilik ve ilerlemede öncü bir güç olarak TECNO, pozitif değişimi teşvik ederek ve herkes için daha parlak bir geleceği şekillendirerek esnekliği, yetkilendirmeyi ve kapsayıcılığı savunmaya devam ediyor.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=HL4hCFmQY24

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