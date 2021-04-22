Как получить выгоду от преступлений

NFT-ТОКЕНЫ В БЛОКЧЕЙНЕ ПРЯМИКОМ ИЗ МИРА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

ЛАС-ВЕГАС, 22 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Множество знаменитых гангстеров упокоились в пустыне или на дне водоемов, но орудия их ремесла никуда не исчезли и готовы служить новым владельцам, по крайней мере, в цифровом мире.

Основатели компании Las Vegas Mob Experience, которым принадлежит самая большая коллекция подлинных артефактов организованной преступности, памятных вещей, фотографий и видео из когда-либо собранных, перезапускают свой интерактивный опыт, добавив к нему изюминку.

Сменив название на The Mob Experience, компания выставила избранные предметы Signature из своей обширной коллекции на продажу через OpenSea в качестве NFT-токенов (невзаимозаменяемых токенов). Товары доступны в течение двух недель, начиная с 22 апреля 2021 года.

Более подробная информация о NFT-токенах Signature Artifact доступна на сайте https://MobExperienceNFT.com.

NFT-токены, или невзаимозаменяемые токены, стали цифровым аналогом коллекционных предметов. В блокчейне можно сохранить даже вещи, принадлежащие покойным владельцам.

Первоначальный выпуск восьми самых ценных артефактов из серии NFT компании The Mob Experience включает в себя следующие элементы:

единственный образец пистолета, принадлежащего Багси Сигелу ( Bugsy Siegal );

); единственный образец 5-страничного письма, написанного лично Багси Сигелом его жене. Письмо было написано во время полета в Лас-Вегас, всего за несколько месяцев до того, как его убили в собственном доме — это убийство считается самым известным убийством мафии в истории;

Медаль свободы Мейера Лански ( Meyer Lansky ), врученная ему президентом Трумэном на секретной церемонии в Белом доме за помощь мафии союзным силам в победе во Второй мировой войне во время операций «Хаски» и «Преступный мир»;

), врученная ему президентом Трумэном на секретной церемонии в Белом доме за помощь мафии союзным силам в победе во Второй мировой войне во время операций «Хаски» и «Преступный мир»; единственный образец 3-страничного письма, написанного Аль Капоне его сыну, где он делится жизненными советами и описывает свою повседневную жизнь в тюрьме во время отбывания наказания в Алькатрасе;

загадочное письмо агента ФБР боссу мафии Джимми «Голубые глаза» Ало (Jimmy "Blue Eyes" Alo), в котором сообщается о крупном расследовании и упоминается желание умирающего отца агента отплатить таким образом за услугу;

пиджак, галстук, рубашка и шляпа Мейера Лански в комплекте. Пиджак с узором «гусиные лапки» такой же, как и у его друга Багси Сигела, а шляпу Мейер носил после своего возвращения из Израиля, где он был арестован по прибытии;

пресловутый кастет Микки Коэна ( Mickey Cohen ), слегка использованный ; а также

), ; а также рукописные дневники Мейера Лански.

Идея начать сотрудничество с The Mob Experience и преобразовать самые желанные предметы в ее коллекции в NFT-токены пришла в голову успешной модели и актера Майкла Эверса (Michael Evers), ставшего предпринимателем и криптовалютным инвестором.

Г-н Эверс заявил: «Никогда ранее музейные коллекции не привязывались к рынку NFT. Возможность стать единственными в мире обладателями необыкновенного, единственного в своем роде предмета истории более чем привлекательна для поклонников и коллекционеров Mob, а также владельцев NFT-токенов». Г-н Эверс продолжил: «Кроме того, владельцы NFT-токенов смогут указать свое имя или псевдоним в реальном мире — рядом с названием привязанного к NFT-токену артефакта, который хранится в штаб-квартире The Mob Experience в Лас-Вегасе».

Джей Блум (Jay Bloom), основатель компании Las Vegas Mob Experience и нынешний председатель правления Pegasus Group Holdings, LLC., отметил: «Мы рады предоставить возможность получить право собственности на уникальные коллекционные предметы в виде NFT-токенов и сделать их доступными для фанатов Mob и NFT по всему миру. Все 1500 артефактов в нашей коллекции — единственные в своем роде, у каждого есть своя история, то же самое можно сказать и про предложенные нами NFT-токены с коэффициентом 1:1».

The Mob Experience планирует открыть офлайн-представительство в одном из заведений Лас-Вегаса до конца первого квартала 2022 года, разместив там физические версии артефактов, к которым привязаны NFT-токены.

Контактная информация:

Carolyn Farkas (Кэролин Фаркас)

[email protected]

702-378-4877

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www.MobExperience.com



SOURCE The Mob Experience