康拉德-普雷比斯基金会发起归属感领导者倡议

获奖者将获得10万美元，以表彰他们在消除社会障碍以建设包容、公正和可持续的圣地亚哥方面发挥的领导作用

圣地亚哥2023年5月30日 /美通社/ -- 今天，400多人聚集在康拉德·普雷比斯表演艺术中心，与加州大学伯克利分校教授 John A. Powell 进行"关于归属感的对话"。 在此次活动中，该地区最大的私人基金会康拉德·普雷比斯基金会(Conrad Prebys Foundation) 宣布了新的归属感领导者(Leaders In Belonging)倡议。该倡议将向五名"积极的社区倡导者"提供每人10万美元的无限制奖励，这些倡导者致力于在大圣地亚哥地区识别、改变和消除包容、正义和可持续发展的障碍。 这一年度奖项旨在为领导者提供重要支持，使他们能够继续工作并帮助他们推动变革。

康拉德·普雷比斯基金会首席执行官Grant Oliphant表示："我们相信，圣地亚哥的未来——就此而言，我们国家和地球的未来——取决于我们创造一个我们所有人都真正受到重视、需要和肯定的社区和世界的集体能力。归属感领导者倡议将鼓舞我们社区中兢兢业业但往往不为人知的英雄们，他们每天都在为自己的使命而努力。这种领导力存在于整个大圣地亚哥地区，我们相信它值得支持和庆祝。"

归属感领导者倡议 Grant Oliphant，康拉德·普雷比斯基金会首席执行官 Kaberi Banerjee Murthy，康拉德·普雷比斯基金会首席影响力官

该基金会希望受到这些领导者的指导和启发，他们正在塑造该地区应对未来十年挑战所需的领导类型。此外，该倡议将有助于将基金会与更广泛的社区专长和知识网络联系起来。

归属感领导者奖将表彰在支持归属感方面取得的既有成就，资金将由获奖者个人酌情使用。

康拉德·普雷比斯基金会首席影响力官Kaberi Banerjee Murthy说："我们知道，真正的领导者会超越他们的工作描述，来应对他们看到的挑战。我们想以此感谢所有看不见的、而且往往是无偿的劳动，这些劳动识别和点名不公正的系统，创建可操作的解决方案和计划，以建立归属感，并且激发周围的社区和生态系统行动起来。通过鼓舞这些归属感领导者的杰出榜样，我们希望表彰那些从事这项工作的人，并激励更多的人勇于冒险，敢于担当。作为一个基金会，我们希望追随那些以社区智慧和航图解决方案为先导的人，推动我们自己应对核心挑战。"

整个6月期间，圣地亚哥各地的推荐者将为该倡议的首届五名获奖者提交建议。获奖者将于2023年秋季公布。

康拉德·普雷比斯基金会致力于为所有圣地亚哥人创造一个包容、公平和充满活力的未来。该基金会相信，对这些领导者的投资和表彰将进一步发展和保护他们的努力和社区网络，并为建立一个联系更紧密、更为热情友好的地区做出贡献。

该基金会渴望向领导者学习，并且表彰他们努力改变基金会各个项目领域和事务领域的结构性边缘化和不平等现象。

关于归属感领导者倡议

该倡议的最初两年将有100万美元初始承诺资助。每年将向五名领导者发放资金。该奖项旨在尽可能灵活，可颁发给个人或501c3组织。该资金不受限制，接受者可以按照自己选择的任何方式使用资金。

流程

该基金会已从全县和各个行业选出推荐者，他们将向由基金会工作人员组成的遴选委员会推荐获奖者。

被提名者的标准将包括以下人员：

积极识别和点名不公正的系统，创建可操作的解决方案和计划来建立归属感，并激发他们身边的社区和生态系统行动起来 在基金会的至少一个项目或事务领域拥有专业知识 在工作中展现出领导能力 在整个圣地亚哥的社区中拥有信誉和生活经验 表现出对种族、性别和经济正义的承诺 致力于合作，并在整个圣地亚哥拥有深厚的关系和网络

公告和庆祝活动

获奖者将于8月28日公布，并将受邀参加10月3日的小组讨论和庆祝活动。

康拉德·普雷比斯基金会正在努力为整个圣地亚哥创造一个包容性、公平和充满活力的未来。为了实现这一愿景，我们通过投资开创性的机构、理念和人员来推进卓越和共享机会，以便在圣地亚哥县，更多的人在财务上有保障、健康和有能力；社区得到更大的提升和联系；这样，为我们服务的机构和系统就能提供公平的机会。

普雷比斯投资于视觉和表演艺术、医学研究、医疗保健和青年成功，并关注我们的工作对气候、原住民社区、我们作为边境地区的特性以及公民参与的影响。

如需了解更多信息，请访问 www.prebysfdn.org 。

The Conrad Prebys Foundation

SOURCE The Conrad Prebys Foundation