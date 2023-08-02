科技美膚品牌AMIRO獲得SGS認可實驗室資質認證，加強研發工作

深圳2023年8月2日 /美通社/ -- 領先的科技美膚品牌AMIRO（簡稱「 該公司」）激動地宣佈，其科研實驗機構AMIRO LAB順利通過SGS全方位審核，獲得認可實驗室(QTL)資質認證。

SGS是全球領先的測試、檢驗和認證機構，在全球範圍擁有上千個分支機構及實驗室。QTL是由SGS推出的實驗室目擊測試資質認定。作為SGS認可的測試地點，AMIRO LAB在認證過程中將接受SGS的目擊監督，以確保測試數據的準確性和結果的可靠性，減少企業將樣品運至SGS指定實驗室檢測所需的時間，有效縮短產品測試週期。

AMIRO SGS Certification (PRNewsfoto/AMIRO)

該公司質量負責人陳軍(Jason Chen)表示：「 此次AMIRO LAB獲得QTL資質認定，是對我們測試中心測試能力和管理水平的充分肯定。這個里程碑推動我們雙方戰略合作步入新階段。展望未來，我們將在產品測試、檢驗、認證和行業標準制定方面建立更緊密的聯繫，推動護膚科技產業的高質量和可持續發展。」

AMIRO作為一家科技創新型精準護膚企業，始終將科研發展放在首要位置。從成立之初，AMIRO便成立了AMIRO LAB，致力於光電技術和醫療科技在美容護膚領域的創新應用。該中心擁有各種先進設備，便於進行有效的定量評估。

為了增強其研發能力，AMIRO積極開展了產學研合作，與知名高校共建聯合研發中心。這些合作使得AMIRO能夠發力基礎研究，創造更符合用戶精準護膚需求的產品。

其中一個典範的合作案例就是與上海交通大學生物醫學工程學院成立智慧光電醫療技術聯合研發中心，研究光電治療相關領域的技術和產品轉化。此外，該公司還與浙江大學藥學院成立了聯合實驗室，鑽研成分結合光電能量的透皮促滲技術；和四川大學聯合打造精準皮膚測量與評價研發平台；與重慶大學成立皮膚光電科學聯合實驗室，研究適合消費者的皮膚抗老解決方案。

AMIRO積極參與建立行業標準，進一步鞏固其在行業中的顯著地位。該公司基於深厚的產研實力，積極承擔其作為行業頭部品牌的責任與擔當，牽頭《適用於射頻儀使用的面膜通則》《適用於配合射頻、微電流類家用美容儀的護膚品通則》等多項行業團體標準的制定；並參與《家電和類似用途電器的安全皮膚美容護理器具的特殊要求》國家標準的編撰，助推行業規範化發展。

此次SGS為AMIRO頒發QTL資質，正是基於該品牌先進的實驗設備及完善的質量管理體系，也意味著在保障產品品質的同時，AMIRO正憑實力逐步提升產品認證效率，加速產品上市進程，讓更多消費者受益。

未來，AMIRO將不斷完善質量管理體系與產品檢驗測試流程，推動科研成果的轉化應用，為用戶帶來更加簡單、安全、有效的產品，力求讓每一寸肌膚，都能找到最精準適宜的護理方案，讓每個人自在體驗生命之美。

有關AMIRO及其面部設備系列的更多信息，請訪問官網。

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關於AMIRO

AMIRO是一家科技美膚品牌，成立於2015年，通過其技術先進的家用美容和個人護理電子產品傳遞喜悅與和諧。憑借超過38個國際設計獎項，AMIRO是您值得信賴的護膚夥伴，為您提供便攜、短效和長效的解決方案，提高護膚效率。

秉承"科技變美"的理念，AMIRO的產品設計質優價廉，並且得到臨床數據支持。AMIRO致力於可持續發展和創新，專注於提供護膚解決方案，讓各個年齡段的女性都感到自信和美麗。

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