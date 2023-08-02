科技美肤品牌AMIRO获得SGS认可实验室资质认证，加强研发工作

深圳2023年8月2日 /美通社/ -- 领先的科技美肤品牌AMIRO（简称"该公司"）激动地宣布，其科研实验机构AMIRO LAB顺利通过SGS全方位审核，获得认可实验室(QTL)资质认证。

SGS是全球领先的测试、检验和认证机构，在全球范围拥有上千个分支机构及实验室。QTL是由SGS推出的实验室目击测试资质认定。作为SGS认可的测试地点，AMIRO LAB在认证过程中将接受SGS的目击监督，以确保测试数据的准确性和结果的可靠性，减少企业将样品运至SGS指定实验室检测所需的时间，有效缩短产品测试周期。

AMIRO SGS Certification (PRNewsfoto/AMIRO)

该公司质量负责人陈军(Jason Chen)表示："此次AMIRO LAB获得QTL资质认定，是对我们测试中心测试能力和管理水平的充分肯定。这个里程碑推动我们双方战略合作步入新阶段。展望未来，我们将在产品测试、检验、认证和行业标准制定方面建立更紧密的联系，推动护肤科技产业的高质量和可持续发展。"

AMIRO作为一家科技创新型精准护肤企业，始终将科研发展放在首要位置。从成立之初，AMIRO便成立了AMIRO LAB，致力于光电技术和医疗科技在美容护肤领域的创新应用。该中心拥有各种先进设备，便于进行有效的定量评估。

为了增强其研发能力，AMIRO积极开展了产学研合作，与知名高校共建联合研发中心。这些合作使得AMIRO能够发力基础研究，创造更符合用户精准护肤需求的产品。

其中一个典范的合作案例就是与上海交通大学生物医学工程学院成立智慧光电医疗技术联合研发中心，研究光电治疗相关领域的技术和产品转化。此外，该公司还与浙江大学药学院成立了联合实验室，钻研成分结合光电能量的透皮促渗技术；和四川大学联合打造精准皮肤测量与评价研发平台；与重庆大学成立皮肤光电科学联合实验室，研究适合消费者的皮肤抗老解决方案。

AMIRO积极参与建立行业标准，进一步巩固其在行业中的显著地位。该公司基于深厚的产研实力，积极承担其作为行业头部品牌的责任与担当，牵头《适用于射频仪使用的面膜通则》《适用于配合射频、微电流类家用美容仪的护肤品通则》等多项行业团体标准的制定；并参与《家电和类似用途电器的安全皮肤美容护理器具的特殊要求》国家标准的编撰，助推行业规范化发展。

此次SGS为AMIRO颁发QTL资质，正是基于该品牌先进的实验设备及完善的质量管理体系，也意味着在保障产品品质的同时，AMIRO正凭实力逐步提升产品认证效率，加速产品上市进程，让更多消费者受益。

未来，AMIRO将不断完善质量管理体系与产品检验测试流程，推动科研成果的转化应用，为用户带来更加简单、安全、有效的产品，力求让每一寸肌肤，都能找到最精准适宜的护理方案，让每个人自在体验生命之美。

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关于AMIRO

AMIRO是一家科技美肤品牌，成立于2015年，通过其技术先进的家用美容和个人护理电子产品传递喜悦与和谐。凭借超过38个国际设计奖项，AMIRO是您值得信赖的护肤伙伴，为您提供便携、短效和长效的解决方案，提高护肤效率。

秉承"科技变美"的理念，AMIRO的产品设计质优价廉，并且得到临床数据支持。AMIRO致力于可持续发展和创新，专注于提供护肤解决方案，让各个年龄段的女性都感到自信和美丽。

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